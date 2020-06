Se filtran los posibles precios y modelos del PS5

Mañana se llevará a cabo The Future of Gaming, evento en donde conoceremos un poco más sobre los juegos que estarán disponibles en PlayStation 5. Por el momento se desconoce si Sony tiene pensado revelar algo relacionado con la fecha de lanzamiento y precio de su siguiente consola. Sin embargo, parece que Amazon UK ha filtrado esta información.

De acuerdo con Wario64, un usuario ha logrado pre-ordenar un PlayStation 5 de 2 TB de Amazon UK. De igual forma, se puede notar que el precio de la consola es de £599.99 libras, o alrededor de $16,786.94 pesos con el cambio actual de moneda. Es importante señalar que por el momento no hay algo asegurado por Sony, y dudamos que esta información sea confirma o refutada el día de hoy.

PlayStation 5 2TB placeholder listing on Amazon UK says it's £599.99. No link posted to Amazon but someone was able to order it apparently https://t.co/f7QUdXsdGu pic.twitter.com/1SEEInbeHP

— Wario64 (@Wario64) June 10, 2020