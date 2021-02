Review – Super Mario 3D World + Bowser’s Fury

El Mario de Wii U

Actualmente Nintendo se levanta como una de las compañías de entretenimiento más rentables y exitosas. El Switch sigue subiendo como la espuma para acercase peligrosamente a las consolas más vendidas de todos los tiempos, esto luego de que su antecesora fuera descaradamente ignorada por el mercado a pesar de su increíble catálogo de exclusivas. Por supuesto, decir esto en pleno 2021 resulta completamente irrelevante, pues la gran mayoría de esos títulos que le dieron forma al incomprendido Wii U, ya han sido porteados a la actual plataforma. Ahora es turno de un juego que hace ya casi ocho años, nos voló la mente por lo brillante que era en cada uno de sus apartados. Sí, Super Mario 3D World podría ser considerado fácilmente como la mejor entrega de la línea principal de Mario, y ahora está de regreso junto con una expansión que nos ha maravillado por sus geniales ideas y sustancioso contenido. Super Mario 3D World + Bowser’s Fury es algo que simplemente no te puedes perder.

Recuerdo perfectamente aquel 22 de noviembre de 2013. Antes de ir a mi trabajo de aquel entonces, me dirigí al Game Planet en donde había hecho la preventa de Super Mario 3D World. Eran un día muy especial, se lanzaba un nuevo Mario, sin mencionar que The Legend of Zelda: A Link Between Worlds también se estrenaba ese mismo día para el 3DS. Tiempo de hacer fiesta. Cuando me acercaba a la tienda, vi que una larga fila ya se formaba en su entrada. “Wow, mucho fan de Nintendo hoy”, pensé. Lo que no recordaba es que justo también, ese mismo 22 de noviembre de 2013, el Xbox One llegaba al mercado. A la gente esperando no lo interesaba un juego de Wii U o uno de 3DS, ni siquiera sabían que ese día un nuevo Mario y un nuevo Zelda llegaban al mercado en esa misma fecha. Ellos querían sus Xbox. Sí, era el único loco buscando recoger sus nuevos juegos de Nintendo. Básicamente así fue toda la vida del Wii U. Estrenando joya tras joya y la gente ignorándolas. Una pena.

¿Qué es 3D World?

Antes de pasar a contarte mucho más sobre lo que puedes esperar de Bowser’s Fury, me parece importante repasar lo que es Super Mario 3D World, así como las diferencias que esta versión de Switch tiene respecto a la de Wii U. En caso de que hayas sido como yo y hace más siete años fuiste corriendo a una tienda para comprar este nuevo Mario, tal vez te puedas saltar esta sección e irte directo a donde hablo de la expansión, pues te lo adelanto, las diferencias no son tan importantes.

¿Sigues aquí? Perfecto. Pues bien, te cuento que Super Mario 3D World fue una especie de sucesor de Super Mario 3D Land, título para el Nintendo 3DS que vino a cambiar muchas de las formas en las que se construían los platformers principales de Mario, básicamente mezclando conceptos tanto de la era 2D, como de la escuela más moderna en tres dimensiones. Además, podríamos decir que este título también funge como el sucesor del amado Super Mario Galaxy 2 de Wii. Si a todo esto le sumas la responsabilidad que se le puso encima para rescatar las pobres ventas que el Wii U ya tenía para ese momento, tienes como resultado un punto crucial para la historia de la franquicia.

Super Mario 3D World es un juego que sigue un camino muy distinto a lo que cosas como Super Mario 64 y Super Mario Sunshine habían hecho para comenzar con la vida de la mascota de Nintendo en la era del 3D. Al igual que con 3D Land, el equipo de Yoshiaki Koizumi y Shigeru Miyamoto, decidió tomar una filosofía de diseño más contenida por decirlo de alguna forma. Con contenido quiero decir que ahora, en lugar de tener casi completa libertad de poder ir a donde quisiéramos, se nos presentaban niveles mayormente lineales pero sumamente ricos en su contenido, que echaban mano de todas las bondades de tener un espacio en tres dimensiones para dar cátedra de diseño de escenarios y mecánicas de juego en general. Sí, el diseño de niveles de Super Mario 3D World es uno digno de estudio y que en su momento, muchos consideramos como el verdadero futuro de la serie. Claro que luego se regresaría un poco a las raíces de los Marios 3D con Super Mario Odyssey y lo épico de los Galaxy ya no estaba, pero en aquella época, el llamado Mario Gatito, se sentía como un millón de dólares.

Además de lo anterior, Super Mario 3D World introdujo el concepto que le daría vida a Captain Toad Treasure Tracker, esto con preciosos niveles especiales que por cierto, ahora con la nueva versión de Switch, puedes disfrutar con tres amigos más al mismo tiempo. Justo el tema de tener multiplayer para cuatro jugadores en su momento, hizo que quien sí le dio la oportunidad a este juego de Wii U, pasara momentos verdaderamente memorables con amigos y familia. En conclusión, te puedo decir que Mario Gatito es uno de los momentos más brillantes en la historia de Nintendo. Es una auténtica hemorragia de excelentes ideas, creatividad y un dominio del género que muy rara vez vemos dentro del medio. Si a esto le sumas cosas como una impecable presentación y claro, música que ha quedado para la posteridad, tienes como resultado un juego que fácilmente se queda con uno de los puestos más altos de una lista que agrupara a los mejores juegos de la década pasada.

Pero bueno, pasemos a las diferencias que hay entre esta nueva versión para Switch de Super Mario 3D World, con lo que le vimos en el Wii U. Además de lo que te contaba sobre que los niveles de Captain Toad ahora se pueden jugar de cuatro jugadores, en donde cada uno toma el papel de un miembro de la brigada de Toad, tenemos cosas como la campana de invencibilidad, la cual aparece si colocas un Amiibo de Mario. El concepto de este nuevo Power Up es el mismo que el del Tanooki de invencibilidad, es decir, nada te hace daño y no puedes morir por caídas, solo que ahora, con las habilidad felinas de Mario. Sí, esto está pensado para que los más jóvenes puedan pasar igual un buen rato… según recuerdo, nosotros nunca necesitamos que un juego nos estuviera ayudando todo el tiempo, pero bueno.

Pasando a los cambios a nivel de gameplay que probablemente no notes tanto incluso si le metiste muchas horas a la versión original, tenemos que el movimiento de los personajes fue aumentado ligeramente, además de que ahora, puedes escalar un poco más las paredes usando el traje de gato. Del lado del multiplayer, ahora es posible disfrutarlo a través del Nintendo Switch Online, aspecto más que ideal en estos tiempos en donde salir de nuestras casas por simple recreación, sigue sin ser una opción tan viable.

Del lado de la estética se hicieron cambios bastante ligeros a las gráficas, refinándolas un poco en cómo es que se despliegan en nuestras televisiones. Hablando de esto, te cuento que la resolución del juego fue aumentada del 720p al que lo vimos en Wii U, a 1080p cuando el Switch está conectado a la televisión, mientras que en modo portátil, lo podrás ver bellamente en 720p. Ambas formas corren de manera muy estable a 60 cuadros por segundo, dejándonos claro nuevamente lo capaz que puede seguir siendo el Switch a pesar de su edad.

En conclusión, te puedo decir que Super Mario 3D World es una autentica maravilla y que ahora en su versión para Switch, nos muestra su mejor rostro. Me encantaría poder borrar de mi mente el hecho de que ya lo jugué y exprimí por completo en su tiempo cuando se estreno en Wii U para poderlo experimentar por primera vez ahora que está apareciendo de nuevo. De verdad, es uno de los puntos más altos en la larga historia de creatividad de productos desarrollados por Nintendo, y mira que eso es mucho decir. Ahora, con su aterrizaje en el Switch, pues ya no quedan excusas para no jugarlo.

La furia de Bowser

Las expansiones o contenidos extra no es algo que podríamos considerar como parte de la forma en al que trabaja Nintendo normalmente, sin embargo, tampoco es correcto decir que nunca lo han hecho. Fire Emblem, por ejemplo, desde Awakening se ha apoyado mucho del DLC, o el caso de Mario Kart 8 en el Wii U, el cual recibió dos paquetes sumamente importantes. Ni qué decir de cómo es que ha funcionado Super Smash Bros. Ultimate o más recientemente, la expansión que venía con la nueva versión de Xenoblade Chronicles. Imagino que con el objetivo de también atrapar a quienes ya jugamos Super Mario 3D World en su momento, Nintendo decidió arrojar un anzuelo bajo el nombre de Bowser’s Fury, uno que para serte franco, no esperaba que fuera a ser tan diferente a lo que es el juego principal, y sobre todo, que fuera a tener contenido tan sustancioso y hasta relevante para lo que seguro será el futuro de la serie.

Bowser’s Fury podría ser considerado como un juego aparte de Super Mario 3D World. De hecho, en el menú principal del juego, ambos están separados, es decir, no tienes que haber jugado nada del título principal para saltar directo a esta expansión. En temas de historia igualmente no hay ninguna relación, aunque digo, ¿cuándo ha sido importante la narrativa en los juegos de Mario? Su duración es algo que también te sorprenderá, pues al menos en mi caso y sacando los 100 Cat Shines -que son como las estrellas o lunas de Odyssey- que están disponibles para dejarlo 100% completado, me tomó alrededor de seis horas. Puede que este tiempo se reduzca a la mitad si te vas directo por lo esencial para ver los créditos, pero no te lo recomiendo, pues además de que no ves el verdadero final, estarías dejando sobre la mesa una enorme cantidad de contenido. Acá no hay paja ni relleno. Todo vale la pena jugarlo.

Aclarado lo anterior, me paso a contarte de manera concreta qué es Bowser’s Fury como contenido, pues puede que haya algo de confusión al respecto. A diferencia de los niveles controlados y lineales de Super Mario 3D World, esta expansión apuesta por ponernos en medio de un área abierta que podemos explorar a placer para descubrir qué nos tiene guardado. Dicha zona está compuesta por diferentes islas que hacen las veces de niveles, cada una con diferentes retos. Entre ellas, el espacio es rellenado con otras actividades que normalmente te sorprenderán y sacarán una enorme sonrisa. Son estas tareas breves que te premian con un Cat Shine. Digamos que Bowser’s Fury es como si 3D World y Super Mario Odyssey hubieran tenido un hijo. ¿Te suena increíble? Pues es lo es, y en realidad la cosa no se queda ahí.

El pilar central de Bowser’s Fury y que por supuesto, le da su nombre a esta contenido, es que nuestro amado villano ha sido corrompido. Un día de la nada, Mario se topa con una extraña masa negra que al tocarla, lo transporta a un lugar conocido como Lake Lapcat, en donde se topa con un apurado Bowser Jr. que le pide ayuda, pues su padre está fuera de control justo por esta cosa color negro. Sí, en esta nueva aventura, nuestro acompañante será el famoso Junior, quien puede ser controlado por otra persona a nuestro lado, o por la misma computadora. Las funciones de nuestro sidekick se reducen a cosas como recolectar monedas, golpear enemigos, descubrir algunos secretos usando su brocha mágica, o pasarnos algún ítem que necesitemos de Power Up. Sí, ahora contamos con in inventario de Power Ups para acumularlos y cambiarlos según sean nuestras necesidades. Algo interesante si es que solo estás jugando de uno, es que le puedes decir al juego qué tanto quieres que Bowser Jr. te ayude en tu camino o si es que no quieres que participe. Yo me fui por esto último, pues al inicio me confundía verlo atacando a todo lo que se moviera.

Regresando al tema de nuestro querido Bowser, tenemos que su comportamiento es lo más distinto que encontrarás en Bowser’s Fury si lo comparamos con otras aventuras de Mario. Cada determinado tiempo, en el escenario comenzará a llover. Después de unos segundos, un gigantesco Bowser enfurecido aparecerá para intentar acabar con nosotros, lanzando fuego, piedras y demás objetos. Algo muy interesante es que cuando el villano está descargando su ira, los niveles mutan, mostrando diferentes plataformas y lugares que no podemos alcanzar cuando todo está en calma. Además, existen unos bloques especiales que solo el fuego de su aliento pueden destruir para revelar Cat Shines extra, es decir, para obtener muchos de ellos, es necesario usar la furia del propio Bowser.

Seguro que ahora te estarás preguntando algo como “entonces ¿cómo le hacemos para detenerlo?” Acá entran las diferentes Giga Bells que veremos esparcidas por este mundo abierto. Una vez que consigas cierto número de Cat Shines, abrirás la posibilidad de tomar una de estas campanas especiales para que Mario se le pueda poner al tú por tú al gigantesco Bowser. Una vez que lo haces, Mario se convierte en un felino gigante, y aquí inicia lo que podríamos considerar, los enfrentamientos de jefe. En estas batallas debes de esquivar los ataques del Rey Koopa o lanzarle sus propios objetos para después caerle encima en su panza y así generarle daño. Debes derrotarlo de esta forma varias veces antes de que sea el momento del enfrentamiento final. Esta parte de Bowser’s Fury me parece que está bien, pero puede que sea el punto más débil de la expansión, pues la verdad es que sentí un poco simples los enfrentamientos y sin la propuesta que le vemos a los niveles que vamos completando en nuestra forma normal.

¿Qué puedes esperar de este mundo abierto? Como te decía, la zona está separada en islas que hacen las veces de niveles, a las cuales puedes acceder sin pantallas de carga ni nada, es decir, están integradas al mundo de manera orgánica. En ellas, se te van poniendo diferentes retos para obtener los Cat Shines como pasaba con las estrellas en Super Mario 64, por ejemplo. Lo que te quiero decir con esto es que los escenarios con reutilizados de formas muy creativas para que siempre sientas que estás haciendo algo diferente. Sobra decir que su diseño es simplemente brillante y una vez más nos deja claro que Nintendo sigue estando muy por delante de cualquier otro intento que pueda haber dentro del género si hablamos concretamente de diseño de niveles y mecánicas en general. Algo también muy interesante es que como te contaba, Bowser puede aparecer en cualquier momento, alterando el nivel y causando más peligros cuando estás en medio de cumplir con uno de los objetivos. Esto le agrega una capa de sorpresa a la experiencia bastante disfrutable.

Desafortunadamente no todas son buenas noticas en Bowser’s Fury, pues tiene algunas asperezas importantes en lo técnico. Te cuento que este contenido corre a una resolución variable de 720p cuando está conectada al dock, mismo caso de su modo portátil. La cosa es que con “variable” nos referimos a que suele caer por debajo de esos números, sobre todo en su modo portátil. Eso no es todo, el verdadero problema se da con las muy notorias bajadas de framerate en ambas modalidades en ciertos puntos del juego. Sobre todo cuando Bowser aparece, el rendimiento del juego abandona sus bonitos 60 cuadros, para caer de forma sumamente notoria. Sí es bastante molesto estar en medio de tanta acción intentando salvarte, mientras sientes cómo es que todo se alentó por la caída del framerate. Imaginamos que el Switch está en su límete y que justo el concepto de tener una zona que no carga en ningún momento, le pasa factura a la pequeña consola.

La verdad es que he quedado sumamente impresionado con Bowser’s Fury. Mi única queja más allá de los problemas técnicos que te menciono, es no poder tener más. Sé que los 100 Cat Shines y sus seis horas de duración son muy buenas, pero cuando lo terminé, solo quería más, y la idea de tener un Mario completo bajo este concepto, rondaba mi mente de manera intensa. Para serte franco no me esperaba que este contenido adicional fuera a ser tan sustancioso y tan propositivo. Nintendo se pudo haber ido con solo darnos un mundo nuevo bajo el concepto de 3D World y listo, todos igual hubiéramos quedado contentos, pero decidieron ir un poco más allá y como te decía, tal vez darnos un vistazo de lo que podría ser la siguiente gran aventura de nuestro plomero favorito.

Sublime paquete

Los tiempos son inciertos y seguramente, dentro de los próximos meses comenzaremos a ver los verdaderos estragos que la pandemia está dejando sobre el desarrollo de videojuegos. Al menos del lado de Nintendo, ya tuvimos un cierre de 2020 francamente flojo y en este nuevo año, la cosa no pinta tan bien si de lanzamientos first party hablamos. Por tal motivo, algo como Super Mario 3D World + Bowser’s Fury se siente como agua fresca para todo el que está buscando experiencias más sustanciosas, y vaya que este paquete tiene sustancia, pues contiene a uno de los mejores Mario de toda la historia con su mejor rostro hasta el momento, así como una expansión que nos ha dejado muy satisfechos por su propuesta y contenido en general.

Si fuiste de los que ignoró al Wii U y te saltaste por completo Super Mario 3D World, debes de tener dentro de tus prioridades esta nueva versión para el Switch. Me resulta impensable que cualquier dueño de la actual consola de Nintendo que se haya perdido dicho juego, no lo esté considerando. ¿Qué hay de quienes sí lo jugamos en su momento? Pues te diría que Bowser’s Fury es excusa suficiente para hacerte de este título, pues casi estamos hablando de un juego completo que definitivamente cuenta con las piernas suficientes para sostenerse por si solo. Esos detalles técnicos que te menciono de la expansión fue lo único que creo, frenó a este producto de la perfección.