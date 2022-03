Final Fantasy y sus spinoffs

Final Fantasy es una de las franquicias más importantes en toda la industria del gaming. A estas alturas, ya todos estamos familiarizados con la historia de Hironobu Sakaguchi y cómo fue que logró salvar su carrera gracias a esta saga. 35 años más tarde, y Final Fantasy ha cobrado mucha más relevancia, convirtiéndose en una saga clave para Square Enix. Con el paso del tiempo hemos visto a esta IP desprender todo tipo de proyectos, desde las entregas principales y numeradas, hasta diversos spin-offs que han alterado drásticamente la tradicional fórmula de la serie. Ahora tenemos entre nuestras manos uno de ellos con Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin título que, una vez más, viene a cambiar la estructura de la franquicia para bien o para mal.

A diferencia de las entregas numeradas, los spinoffs de Final Fantasy no siempre mantienen el mismo nivel de calidad que la saga principal, por lo que ciertamente es un poco preocupante cuando anuncian uno de estos. Tal vez fue el caso con Stranger of Paradise, que desde su revelación durante aquel E3 de 2021, los fans no quedaron del todo satisfechos con la nueva propuesta de Square Enix. Incluso después del lanzamiento de dos demostraciones gratuitas, la comunidad siguió teniendo dudas sobre este proyecto, y me incluyo. La verdad es que yo también pensé que Stranger of Paradise iba a ser un bodrio total que no haría mas que manchar el tan importante nombre de esta franquicia, pero por suerte, me equivoque. Sí, no es un juego perfecto y tiene varios errores que definitivamente afectan la experiencia base del usuario, pero tampoco es tan malo como la gente tal vez pensaba, y en esta reseña te platicaré por qué digo esto.

Reimaginando a un clásico

Tal y como su nombre lo indica, Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin es justamente una historia que nos cuenta los orígenes del primer título de esta franquicia. Se trata de una reimaginación del Final Fantasy original que llegó al NES por allá de 1987, aunque por supuesto, muchos elementos de su historia han sido modificados, mientras que algunos otros los dejaron tal y como estaban hace varias décadas.

Generalmente hablando, los remakes modernos han tratado de mantenerse lo más fieles que puedan a la obra original, pero también han buscado innovar en diferentes apartados que van desde el gameplay, hasta sus mecánicas y sí, también su historia y la forma en que nos la presentan. Stranger of Paradise es extremadamente fiel a la historia de Final Fantasy, y eso no siempre se refleja de la mejor forma posible.

Por ejemplo, el juego te recibe con una cinemática que hace un buen trabajo explicándonos lo que podemos esperar de este juego. Una vez que dicha cinemática llega a su fin, eres presentado a Jack, Jed y Ash, los tres protagonistas de esta aventura. Tan pronto como se conocen, estos héroes se vuelven amigos inseparables por el simple hecho de que todos tienen un cristal que diciéndoles que deben vencer al Caos. La historia trata de jugar con el tema de la moralidad, pero al final del día, los buenos siempre fueron buenos y los malos siempre fueron los malos.

Y es que en ningún momento de la narrativa se nos da mayor información sobre esto y tenemos que conformarnos con que estos personajes simplemente quieren salvar al mundo, sin importarles de dónde vienen o quiénes son, solo por el simple hecho de que un cristal mágico se los dice. La personalidad de todos ellos no es explorada en lo absoluto, y hubo partes en donde si me hubiese gustado conocer más al respecto, pues la química que se llega a generar entre ellos a veces funciona, pero la mayoría del tiempo no.

Entiendo que la historia del primer Final Fantasy era sobre cuatro Guerreros de la Luz que llegaron al mundo para derrotar a la Oscuridad, y Stranger of Paradise se toma esto al pie de la letra. Es decir, no trata de ir más allá de este concepto, y como resultado, algunos de estos personajes se llegan a sentir como estos simples avatares sin vida que hoy en día ya no estamos acostumbrados a ver.

A lo largo de nuestra aventura iremos conociendo a un montón de aliados y enemigos, y aunque el juego hace su mejor esfuerzo por reservarse sus giros de tuerca para cuando llegue el momento adecuado, lo cierto es que la gran mayoría de ellos son fáciles de predecir. El 90% del tiempo que yo predecía algo, eventualmente se volvía realidad y es que Stranger of Paradise tacha muchos de los estereotipos que hemos visto anteriormente no solo en los videojuegos, sino también en otros medios.

Francamente, yo no esperaba mucho en cuanto a la historia del juego, y aún así, hubo segmentos en donde salí decepcionado. Si vienes a Stranger of Paradise esperando ser sorprendido por una compleja, profunda, y robusta narrativa, entonces lamento decirte que llegaste al juego equivocado. Por suerte, este spinoff lo compensa con algunos otros elementos de los cuales te estaré contando más adelante.

Un fantástico y profundo sistema de combate

Por si tenías duda alguna, el Caos es el principal enemigo de este juego y sí, nuestro objetivo ultimadamente será acabar con él. Para hacerlo, tendremos acceso a un montón de clases, armas, y habilidades que definitivamente se convierten en el elemento más fuerte de todo el juego. Si algo hizo bien Stranger of Paradise, fue su combate y jugabilidad.

Antes que nada, es importante aclarar que este juego no es necesariamente un SoulsLike como muchos pensaban. Creo que desde sus inicios, Square Enix nos dio a entender que Stranger of Paradise tomaría prestado ciertos elementos de los títulos de FromSoftware, y aunque al final de cuentas sí resultó ser algo así, tampoco estamos frente a algo como Nioh, por ejemplo.

Para empezar, Stranger of Paradise te ofrece tres diferentes niveles de dificultad: Fácil, Normal, y Difícil. Es decir, el juego puede ser tan retador o tan sencillo como tú quieras, y en realidad no hay algún tipo de penalización por elegir la dificultad que tú quieras. En otras palabras, podríamos decir que Stranger of Paradise es como un ‘SoulsLike accesible’, pero en realidad es mucho más que solamente esto.

Otro diferenciador con los juegos de FromSoftware es que aquí estamos jugando con una party de tres miembros, y aunque éstos en realidad no son tan útiles ni hacen tanto daño, definitivamente ayudan para distraer a los enemigos cuando estamos peleando contra un amplio grupo. También es posible personalizar sus clases y equipo, pero no podemos controlarlos directamente ni darlos comandos específicos.

El sistema de combate puede llegar a ser bastante abrumador, ya que hay muchos elementos por digerir y quien no esté acostumbrado a este tipo de juegos podría sentir todo el tutorial como algo bastante pesado. Para facilitar la lectura, lo mejor que puedo hacer es dividir el combate en sus diferentes elementos y explicarte detalladamente cada uno de ellos.

Tenemos un sistema de clases en donde podemos elegir un montón de ellas, como Guerrero, Mago, Duelista, Ronin, Monje, por mencionar unas cuantas. Cada una de estas clases se siente sumamente diferente a las demás, e incluso repetir el mismo nivel con una clase diferente nos ofrece una sensación totalmente distinta.

Cada una de estas clases tiene su propio árbol de habilidades, en donde podemos mejorar nuestra resistencia portando algún tipo de arma en específico, o mejorar la afinidad que tiene cierta arma para así subir de nivel mucho más rápido. Y de hecho, dentro de estas clases también tenemos otras subclases que iremos desbloqueando conforme avancemos en la historia y conforme asignemos puntos a estos árboles de habilidades.

Hay clases que únicamente pueden utilizar cierto tipo de arma, pero no te preocupes demasiado por esto ya que es posible utilizar dos clases al mismo tiempo y cambiar entre ellas en cualquier punto de la pelea. De hecho, el juego te incentiva para que estés cambiando constantemente de clase y así extender tu combo con más poderes.

Todas estas clases comparten ciertas mecánicas en común, pero donde realmente viene la personalización, es en el tema de los combos. Por ejemplo, un combo sencillo consistiría en tres ataques básicos y ya, pero tú puedes personalizar este mismo combo para que al final de estos tres ataques, también se ejecute una habilidad especial. O si lo prefieres, puedes meter esta habilidad especial después del primer golpe, y no del tercero. Es sumamente importante contar con varias de estas habilidades, y asegurarnos de tenerlas equipadas para cuando realmente las necesitemos.

Sin importar qué clase elijas, tu objetivo siempre será el mismo: acabar con todos los enemigos en pantalla. Pero lo ideal es matarlos utilizando algo llamado Soul Burst. ¿Qué es esto? Se trata de un finisher que además de contar con una brutal y visceral animación, también nos da ciertos beneficios en cuanto al gameplay.

Para realizar un Soul Burst, primero deberemos agotar la barra de ‘postura’ de nuestros enemigos. Esto se logra utilizando un parry que además te permite absorber ciertas habilidades de los rivales, y haciéndoles daño con tus propias habilidades especiales. Una vez que su barra de postura llegue a su fin, podremos ejecutar un satisfactorio Soul Burst. Al hacerlo, aumentaremos nuestra barra de Mana Points, la cual sirve para ejecutar poderes especiales que a su vez nos ayudan para aturdir a los enemigos y romper su postura con mayor facilidad.

Este sistema de parry no es tan complicado de ejecutar, y de hecho, ofrece un amplio margen para equivocarte. Es decir, el timing no es tan estricto como en otros juegos, y desde un inicio, Stranger of Paradise hace un gran trabajo explicándote cómo funciona esta mecánica. De hecho, yo diría que es de las más importantes de dominar antes que cualquier otra cosa.

También tenemos otros dos mecanismos defensivos como un dash y un botón para bloquear. Hay ciertos ataques que no pueden ser bloqueados ni contraatacados, por lo que deberemos quitarnos del camino y por suerte, el dash hace un gran trabajo con esto. Este movimiento es responsivo, rápido y verdaderamente útil para sacarnos de problemas. Utilizar el dash no consume ningún recurso, pero sí tiene cierto cooldown para así evitar que lo estemos utilizando constantemente. La función de bloquear también puede ser de gran ayuda bajo ciertas circunstancias, pero como te decía hace unos momentos, lo mejor es utilizar el parry lo más que se pueda.

Así como nuestros enemigos tienen una barra de postura, nosotros también la tenemos y sí recibimos muchos golpes constantemente seremos aturdidos y quedaremos vulnerable ante los ataques de los enemigos. La única forma de recuperar un poco de nuestra postura es alejándonos de la acción por unos cuantos segundos, y listo. Sin embargo, hay algunos enemigos con una alta movilidad que no tendrán problema alguno persiguiéndonos a lo largo del campo de batalla, así que tener un ojo en el medidor de postura también es importante pues puede significar la vida o muerte, especialmente contra jefes.

En general, el combate de Stranger of Paradise se siente bien, responsivo, y brutal. Mi única queja en realidad es que, en ocasiones, el combate se puede volver un tanto caótico y con tantas habilidades en pantalla, tanto las nuestras como la de los enemigos, no siempre es fácil distinguir cuando un ataque puede ser bloqueado, contraatacado o evitado. Tampoco ayuda que muchos de los niveles sean simples pasillos, pero ya te platicaré de esto más adelante.

Sí, gráficamente no se ve muy bien

Uno de los puntos más criticados durante la revelación de Stranger of Paradise fue su apartado gráfico. Final Fantasy últimamente se ha esforzado bastante en cuanto a sus gráficas, por lo que ciertamente sorprendió que este spinoff lo haya descuidado tanto, y tristemente, las cosas no cambiaron en el producto final.

La dirección de arte que se utilizó para Stranger of Paradise es bastante rara, ya que en ocasiones, los modelos de personajes lucen muy bien, con facciones detalladas y animaciones realistas. Pero por otra parte, podemos ver que algunos escenarios no comparten este mismo nivel de detalle y ni qué decir sobre algunos de los NPCs que vemos en el fondo de las cinemáticas.

Así como muchos otros juegos actuales, Stranger of Paradise ofrece dos diferentes modos gráficos en consolas de nueva generación; Performance que favorece a los cuadros por segundo y Quality que favorece la resolución. En mi caso, yo opte por Performance ya que no hubo un cambio tan drástico en cuanto al apartado visual, y de hecho, sin importar cuál de estos dos elijas, hay cinemáticas que hasta parecen renderizadas en 720p pues lucen extremadamente borrosas. No sé a qué se haya debido esto, pero me era difícil creer que algo así estaba corriendo en un PlayStation 5.

Más allá de que si los personajes se ven genéricos o lo que sea, la realidad es que Stranger of Paradise simplemente no luce bien. Está claro que desde sus inicios, Team Ninja y Koei Tecmo tomaron la decisión de crear este juego pensando primero en la pasada generación de consolas, pues en realidad, no estamos frente a un título que aproveche todo el poder de las nuevas consolas. Sí, los tiempos de carga son mucho más rápidos en nuevo hardware, y el juego hace un decente uso del DualSense en su versión de PS5, pero no hay nada aquí que grite necesariamente next-gen.

Ahora bien, tal vez sería un poco injusto darle demasiada importancia a su apartado gráfico, pues una vez que estás jugando y la acción está por todas partes, el juego logra mantener una tasa de cuadros por segundo estable, al menos en modo Performance. Incluso diría que muchas de estas asperezas técnicas no se vuelven tan notables cuando estás en combate, pues estarás enfocado más bien en sobrevivir y no tanto en ver cuántas hojas tiene aquel árbol o los reflejos del agua. De igual manera, no hay razón alguna para que Stranger of Paradise haya debutado con estas gráficas tan decepcionantes.

Y hablando un poco sobre el apartado técnico, me alegra decir que Stranger of Paradise está relativamente limpio en cuanto a bugs y glitches. A lo largo de todas mis horas de juego, fueron pocas las ocasiones en las que realmente me encontré con algún error grave que realmente afectara mi experiencia de juego. Sí, hubo un par de veces en que mi personaje se quedaba atorado en el terreno, pero bastaba con moverme un poco para que se soltara. Pero fuera de eso, no sufrí crasheos graves ni nada por el estilo. Considerando el estado en el que debutan muchos juegos hoy en día, esta es sin dudas una gran noticia.

Aunque Stranger of Paradise no destaca por su apartado gráfico, al menos para mí no fue tan importante pues no es como que estuviera anticipando algo que realmente se viera next-gen ni mucho menos. Entiendo que esto podría ser un fuerte detractor para algunos, pero créeme cuando te digo que este juego lo compensa con mejores cosas, como su gameplay.

¿Cómo funciona la estructura del juego?

Stranger of Paradise no es un juego de mundo abierto ni mucho menos, y en realidad, tenemos un overworld en donde seleccionamos el nivel que queramos y el juego nos teletransportará a él inmediatamente. Por lo general, estos niveles son anfitriones de una misión principal y otra misión secundaria, así que casi todos ellos los estaremos visitando en más de una ocasión, pero esto no es necesariamente algo tan malo.

Si bien es cierto que existe una buena variedad de niveles y escenarios, también es cierto que la gran mayoría de ellos cuentan con diseños bastante simplones. Parece que Stranger of Paradise le tiene miedo a los exteriores, pues incluso cuando estamos en alguna jungla o paisaje más abierto, al final su diseño está construido de tal forma que todo se reduce a pasillo tras pasillo.

No hay mucho por hacer dentro de estos niveles, solamente llegar de Punto “A” a Punto “B” matando a la mayor cantidad de enemigos de por medio. De hecho, hasta parece que a sus desarrolladores se les olvidó meterle objetos a muchas de estas áreas, ya que la gran mayoría de ellas se sienten verdaderamente vacías y carentes de personalidad.

Lo único que nos vamos a encontrar en los niveles si decidimos explorar un poco son cofres con loot, pero hasta ahí. No esperes encontrar nuevos enemigos o una zona oculta si decides alejarte del camino principal, lo cual definitivamente es desalentador pues no es como que te vaya a hacer falta loot en ningún momento del juego.

Al estar siendo desarrollado por Team Ninja, el equipo detrás de Nioh, era de esperarse que muchos elementos de esta franquicia fuesen a llegar a Stranger of Paradise, y uno de ellos es el sistema de loot. Acá estaremos recibiendo un montón de armas, armaduras, y accesorios en todo momento, al punto de que muchas veces se siente tedioso el tener que estar desmantelando todo.

Y es que la personalización va mucho más allá del combate, ya que también es posible personalizar cada parte de nuestro outfit; desde los accesorios en nuestra cabeza, hasta guantes, botas, y más. Pero la ropa no solamente sirve para hacer que nuestro personaje se vea bonito, ya que cada una de ellas cuenta con ciertos elementos especiales que nos darán distintos tipos de bonificaciones.

Por ejemplo, aquellos que prefieran jugar como Guerrero, lo ideal será que utilicen equipo que les brinde mayor afinidad hacia este clase. Digo, en realidad no hay mucho problema si utilizas equipo que no sea acorde a tu clase, pero de preferencia, trata de que así sea. Y es que la libertad que ofrece este sistema es tan vasta, que será difícil mantener una sola clase a lo largo del juego, así que no tengas miedo de experimentar y encontrar lo que mejor se adecúe a tu estilo de juego.

Debido a que estarás recibiendo un montón de loot a lo largo de la aventura, a veces será difícil encontrar el mejor de entre todos ellos. Por suerte, Stranger of Paradise cuenta con una útil opción que, con el simple toque de un botón, equipará automáticamente los mejores objetos en nuestro personaje, y en nuestros aliados también. Sin embargo, considera que este proceso no toma en cuenta los elementos especiales, solo el nivel de ellos.

Cada área tiene su propio nivel sugerido, aunque este nivel está relacionado a tu equipo, no a otras cosas. Entonces por ejemplo, si tu nivel de equipo es 15, y el área a la que quieres entrar es nivel 20, el juego te advertirá que estás muy por debajo del nivel sugerido, pero ¿qué puedes hacer en este caso? Por suerte, el grinding no es una opción aquí.

Stranger of Paradise hace un buen trabajo manteniéndote al corriente de cada área, así que casi siempre estarás solamente dos o tres niveles por debajo del recomendado. No obstante, cada vez que terminas una misión principal, también se desbloqueará una misión secundaria en esa misma área que por lo general es de un nivel mucho más abajo, y que te sirve para conseguir mejor equipo en caso de que lo necesites. Tristemente, estas misiones secundarias en realidad no aportan en nada a la narrativa, y únicamente sirven para mejorar tu equipo. Importante destacar que puedes repetir la misión que quieras cuantas veces quieras.

Estas misiones secundarias normalmente consisten en visitar el mismo nivel otra vez, pero en esta ocasión, con objetivos diferentes. Habrá cambios en los enemigos, pero el resto del nivel será exactamente el mismo. Pero no dejes que esto te desaliente, pues también te ayudarán para ver exactamente qué tan fuerte eres, y qué tan listo estás para adentrarte en la siguiente misión de la historia principal, que sí son considerablemente más difíciles.

Otra similitud que Stranger of Paradise comparte con los SoulsLike es el uso de las clásicas Bonfires, aunque aquí funcionan de una forma un tanto diferente. Cada nivel tiene diferentes checkpoints, aunque éstos deberán ser activados manualmente mediante unos Cubos. Estos Cubos te permiten hacer varias cosas, como modificar tu equipo, cambiar tu clase, y realizar varios ajustes en las configuraciones del juego. Pero también te regeneran toda tu vida y si mueres, revivirás en el último que hayas activado. Ten en cuenta que activar uno de ellos también revive a todos los enemigos normales que ya hayas matado.

Por supuesto, muchos de estos Cubos se encuentran en puntos estratégicos de los niveles, justamente para que el jugador no se frustre tanto. Pero, ¿qué pasa cuando mueres? Pues sí existe una penalización que consiste en reducir tu cantidad de Mana Points, que como te platicaba hace unos cuantos párrafos, puedes incrementar utilizando Soul Bursts. Fuera de eso, no hay otro castigo por morir constantemente.

Ahora bien, también hay varios atajos que puedes desbloquear en estos niveles y que, así como los Cubos, te ayudan para no tener que estar recorriendo todo el nivel cada vez que mueras. Algunos de estos atajos no son tan útiles como otros, pero de todos modos vale la pena explorar para tratar de desbloquearlos todos.

Existe un componente multiplayer para Stranger of Paradise, pero yo no tuve mucha suerte encontrando partida así que no podría decirte qué tan bien funciona, sin embargo, esta es una experiencia pensada para disfrutarse en modo de un solo jugador y no tendrás problema alguno si decides nunca utilizar esta funcionalidad online.

Mucho mejor de lo que esperaba

Así como muchas otras personas, yo también mantuve mis expectativas al margen cuando se trataba de Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin. Pero al final del día, me alegra decirte que el producto final resultó estar mucho mejor de lo que yo esperaba.

Su sistema de combate es bastante profundo y realizar todos esos combos, para terminar a los enemigos con un finisher, es bastante satisfactorio. Además de que existe un sinfín de opciones para personalizar tu estilo de pelea como mejor te parezca.

Sí, tiene problemas en su apartado gráfico y su diseño de niveles no es exactamente el mejor, pero incluso con estas fallas, honestamente creo que Stranger of Paradise es un título que merece tu atención, especialmente si eres fan de los RPGs de acción. Tal vez últimamente Square Enix se haya estado tropezando constantemente con sus juegos, pero en esta ocasión, me complace decirte que no lo hicieron.