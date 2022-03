El primer trimestre del año en curso está por terminar y las principales compañías en la industria de los videojuegos no paran en sus esfuerzos para seguir apuntalando sus consolas domésticas y dotar de una gran cantidad de experiencias tanto a los gamers de antaño como a las nuevas generaciones.

Sony inició el año con lanzamientos exclusivos destacados como Horizon Forbidden West y Gran Turismo 7, mientras que en breve también verán la luz Returnal: Ascension, una interesante expansión para el título desarrollado por Housemarque, y Ghostwire: Tokyo, a cargo de Bethesda.

En los siguientes meses, la compañía nipona no tiene contemplado que se estrenen producciones first party, por lo que es de esperarse que apueste por acuerdos comerciales con desarrolladores third party para ejecutar campañas de marketing tal y como ocurrió con FIFA 2022 y sucederá con Hogwarts Legacy.

En el aire queda la propuesta sobre si en breve será revelado el eventual servicio online que fusionaría PlayStation Plus y PlayStation Now y qué impacto tendrá en el mercado. Asimismo, los State of Play seguirán siendo un escaparate para dar a conocer nuevos productos y mantenerse presente en la mente del consumidor.

Por su parte, Microsoft no ha estrenado títulos first party en lo que va de 2022, siendo factible que adopte una estrategia similar a la del año anterior, donde la temporada navideña sirvió para tal efecto. En el horizonte se ve Starfield y habrá que ver si se confirma la llegada del renovado Forza Motorsport.

La ausencia de producciones de Xbox Game Studios no ha sido un impedimento para que Game Pass siga siendo un rotundo éxito y grandes juegos aparezcan día uno en el servicio, como fue el caso de Shredders y Tunic. El variado catálogo y la adición constante de creaciones ha servido para que Xbox haya disparado sus ventas alrededor del planeta, destacando su repunte en Europa.

El mercado mexicano es de gran importancia para el gigante tecnológico de Redmond y se ha anunciado la puesta en marcha del programa Xbox All Access, donde el consumidor tendrá una nueva alternativa para adquirir un Xbox Series S o Xbox Series X por una cuota mensual a un plazo de 24 meses, incluyendo la suscripción a Game Pass por dicho periodo.

En otro orden de ideas, el retraso de Advance Wars1+2: Re-Boot Camp a causa del conflicto político entre Rusia y Ucrania, ha dejado un mal sabor de boca, pero Nintendo goza de un increíble momento donde verán la luz Kirby and the Forgotten Land, Nintendo Switch Sports y Mario Strikers: Battle League, por mencionar algunos.

Asimismo, la espectacular expansión Monster Hunter Rise: Sunbreak ha fijado su fecha de estreno para finales de junio y lo hará acompañado de unas figuras amiibo, en la misma tónica que ha sucedido con anteriores entregas de la saga, demostrando la fortaleza que existe en las relaciones entre la gran N y desarrolladores externos.

Lo recorrido hasta el momento en 2022 ha sido espectacular, lleno de sorpresas y de grandiosas experiencias a nivel jugable y artístico. Quedan muchos meses por delante y es una realidad que la industria de los videojuegos no dejará de sorprendernos.

