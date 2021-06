Review – Ratchet & Clank: Rift Apart

Consolidando un nombre

Sobrevivir dentro de esta industria, para cualquier estudio, es una tarea compleja llena de momentos sumamente duros que solo los más fuertes pueden superar, mientras que hacerse de un nombre es un monstruo aparte que muy pocos consiguen. Después de haber sido de las cartas fuertes de Sony durante la era del PS2 y PS3, Insomniac Games quedó un poco a la deriva, incluso firmando contrato con el acérrimo rival para darle vida al sensacional Sunset Overdrive en el Xbox One. Luego de dicho suceso, los padres de PlayStation finalmente reaccionaron y se retomó la relación con el estudio de california para trabajar en Marvel’s Spider-Man, exclusiva de su plataforma que dio tan buenos resultados en todos los sentidos que el publisher decidió que era tiempo de asegurar a este talentoso equipo al comprarlos y hacerlos parte esencial de los ahora llamados PS Studios. Para nada se ha perdido el tiempo con Insomniac pues después de que Marvel’s Spider-Man: Miles Morales fuera las notas altas del estreno del PS5, ya se tiene lista a otra súper producción bajo el nombre de Ratchet & Clank: Rift Apart, inolvidable aventura que precisamente logra empujar los límites técnicos del gaming actual para entregarnos una experiencia como ninguna otra, ratificando que al menos del lado de PlayStation, la nueva generación ha arrancado y claro, consolidando el nombre de Insomniac como uno de los grandes de este medio.

Como franquicia, Ratchet & Clank siempre han sido una parte muy importante para PlayStation. Desde su nacimiento en la época del PS2 en 2002 y hasta lo que fue el PS3, tuvimos numerosas entregas, inclusive con un par en el PSP. La realidad es que si hablamos de verdaderas mascotas de la marca, el Lombax y su robot son de las más importantes. Debido al propio desgaste que la serie tuvo gracias a que básicamente se volvió anual, vino un desencanto por parte del público, uno que se ha venido sanando desde que en 2016 tuvimos el relanzamiento del primer juego de la serie en un impresionante remake para el PS4. En aquel momento, Insomniac dejó pistas de que sus icónicos personajes estaban listos para regresar, pero creo que muy pocos vieron venir que Ratchet & Clank: Rift Apart se fuera a convertir en este show técnico de lo que el PlayStation 5 es capaz de conseguir, esto sin mencionar que se está entregando un súper destacado shooter en tercera persona con muy buenos toques de platforming, así como una entrañable historia llena de personajes que se han quedado grabados en nuestra memoria por un muy buen tiempo. Sí, está nueva exclusiva del PS5 está tan increíble como se veía desde que fue mostrado por primera vez.

Dimensiones cruzadas

Las historias dentro de los Ratchet & Clank siempre han intentado tener más trascendencia de la que suelen conseguir una vez que completas la aventura. Sabiendo perfectamente esto, Insomniac Games comenzó a hacer esfuerzos por tener un universo más cohesivo y consistente que incluso, derivó en un largometraje animado que llegó en 2016 junto con el relanzamiento de la serie en PS4. Todos sabemos que la película tuvo resultados bastante malos en todo sentido, pero con Rift Apart, el estudio detrás de Marvel’s Spider-Man no se rinde y vuelve a hacer el intento por contar una historia memorable que te haga sentir dentro de una cinta animada, esta vez, consiguiendo básicamente todo lo que se propuso desde el inicio.

El relato de Ratchet & Clank: Rift Apart arranca poco tiempo después de los hechos que nos tocó ver Ratchet & Clank: Into the Nexus, título lanzado en 2013 para el PS3 que hasta este momento, era el capítulo más avanzado en la vida del duo dinámico. Son tiempos de paz en la galaxia y tanto Ratchet, como Clank, disfrutan del gran reconocimiento de todo el mundo gracias a sus gestas heroicas del pasado. Sin embargo, algo le falta a nuestro amigo peludo, pues a pesar de sus esfuerzos, simplemente no ha logrado conseguir hacer contacto con otro ser de su misma especie. Viendo que su amigo necesita llenar ese espacio de su vida, Clank pone manos a la obra para restaurar un extraño artefacto conocido como el Dimensionator, el cual, tiene el poder de abrir portales hacia otras dimensiones.

Antes de seguirte contando más sobre cómo que funciona la narrativa de Rift Apart, me gustaría quitar de la mesa la pregunta de “¿tengo que haber jugado los otros Ratchet & Clank para disfrutar de este nuevo?” La respuesta general sería que no, pues la historia de este título, misma que por cierto me tomó completar poco más de 16 horas, funciona de manera bastante independiente y cuenta con piernas propias, sin embargo, la enorme cantidad de referencias que hay a juegos pasados de la franquicia y del propio estudio, y lo personal que se puede poner el relato sobre quién es Ratchet y quién es Clank, harán que quienes sí tengan pasado con la serie, lo disfruten mucho más.

Regresando al argumento principal de Rift Apart, te cuento que justo cuando la pareja de héroes va a probar un poco de qué se puede hacer con el Dimensionator, nuestro amado y siempre querido Doctor Nefarious hace acto de presencia para arruinar el día, causando que el artefacto se salga de control y genere una catástrofe dimensional de proporciones épicas. Durante todo este desorden, Ratchet se termina separando de Clank, ambos cayendo en mundos paralelos al suyo para enterarse de que existe otra realidad en donde Nefarious se ha convertido en emperador y en donde además, existe otra Lombax llamada Rivet, nuestra co-estrella de toda esta súper aventura.

Digo “súper aventura” porque no se me ocurre una mejor manera de describir al viaje que representa Ratchet & Clank: Rift Apart. Puede que la premisa o argumento general del juego parezca simple, y en realidad lo es, sin embargo, lo que pasa entre el épico intro que tenemos y el momento en el que los créditos finales están rodando frente a tus ojos, es lo que verdaderamente vale la pena. Además de conocer varios exóticos planetas y misteriosos lugares, tendrás la oportunidad de toparte con personajes entrañables llenos de personalidad y de un humor muy especial. Tanto aliados, como villanos, dejarán una marca en ti.

Sí, el juego de Insomniac es uno que está sumamente cargado a la parte narrativa, teniendo muchas cinemáticas absurdamente bien logradas para poder representar tanto el arco de Ratchet, como el que protagoniza Rivet, pues en efecto, podríamos decir que el juego está separado en dos historias que se van entrelazando poco a poco. ¿Qué tal está Rivet como nueva estrella de la serie? Espectacular diría yo. A pesar de que la bella Lombax color morado comparte algunas de las características de Ratchet, la verdad es que se siente como un personaje completamente independiente con sus propios contrastes. Jennifer Hale hizo un gran trabajo dándole voz a la nueva heroína.

Disparos de otro mundo y más

Existen géneros dentro del medio que muy probablemente, siempre tendrán relevancia. La simple acción de disparar o de lanzar algo pareciera inherente a los videojuegos, pues básicamente desde que nacieron, existen los llamados shooters. Por supuesto y como es lo normal, estas mecánicas y formas de diseño, han ido evolucionando con el pasar del tiempo, echando mano de todo tipo de trucos para que justamente disparar, se sienta de mucho mejor manera. La realidad es que más que platformers, los Ratchet & Clank siempre han sido primero juegos de disparos en tercera persona que con cada entrega, intentan sofisticarse más y más. Ahora con Rift Apart, nos queda claro que el nivel alcanzado por Insomniac Games es uno digno de destacar, pues en esta ocasión además de refinar la mecánica base, se condimenta perfectamente con las capacidad hápticas y de gatillos adaptables con los que cuenta el DualSense del PS5.

La idea de ser un shooter en tercera persona fue llevada a un nuevo nivel en Ratchet & Clank: Rift Apart. La forma en la que tanto Ratchet, como Rivet se mueven al momento de la acción, hacen que de verdad te sientas en control de un ser vivo animado con una una tremenda habilidad. Si a esto le sumas una brutal variedad de armas y enemigos de todo tipo, tienes como resultado un juego de disparos por demás destacado lleno de frenéticos enfrentamientos en donde se ponen a prueba tus reflejos y velocidad con los botones para poder salir adelante. Lo mejor de todo este asunto es que el estudio desarrollador no se embriagó de su propia genialidad interpretando al género, sino que supo perfectamente cómo insertar elementos de platforming en tres dimensiones, exploración e incluso puzzles para que el ritmo del juego se sintieran aún mejor.

Comencemos hablando de la mecánica que al final, sostiene a toda la experiencia de Ratchet & Clank: Rift Apart, los disparos. Como seguro ya sabes si es que has probado cualquier entrega de esta franquicia, la gran cantidad de opciones de armas que tenemos a la mano, es de suma importancia para la experiencia. En este nuevo juego, se nos presenta la exhorbitante cantidad de casi 20 armas diferentes, cada una con su propio comportamiento, así como fortalezas y debilidades, esto sin mencionar que prácticamente todas ellas, hacen que el DualSense mute y se sienta completamente diferente.

Desde nuestra fiel pistola de mano, hasta granadas, rayos de luz y demás, hasta alocados experimentos como un lanzador de perritos explosivos, las posibilidades que uno tiene en Ratchet & Clank: Rift Apart son verdaderamente abrumantes. Digo abrumantes porque sobre todo al inicio cuando rápidamente te van desbloqueando más y mejores armas, puede que no sepas bien cual de todas ellas utilizar. Mi consejo es que poco a poco te vayas acostumbrando a unas tres o cuatro y de ahí, experimentes con las diferentes opciones se te van dando. Ahora ¿cómo se aprovecha el mando del PS5 para todo este asunto? Pues bien, como te decía, cada arma hace que el DualSense modifique su comportamiento totalmente. Por ejemplo, hay un rayo que si presionas R2 hasta el primer tope que genera el gatillo, éste se empieza a cargar y no se dispara hasta llevamos al botón a su punto más profundo. De igual forma, la escopeta de dos barriles, descargará cada uno dependiendo de qué tan profundo presiones el gatillo de disparo. Así, casi cada arma tiene su propia manera de funcionar con el control, convirtiendo a Rift Apart en un shooter que justamente solo se puede disfrutar en algo como un PS5. Ni qué decir de la vibración háptica, misma que también cambia completamente dependiendo del arma que estés accionando.

La progresión es otro tema importante dentro del juego y funciona de la manera en la que siempre ha funcionado dentro de la serie. Cada que eliminas a un enemigo, se te da algo de experiencia. Juntas la suficiente experiencia y subes de nivel. De igual forma, cada arma cuenta con su propio nivel, el cual, aumenta entre más uses esa pieza en específico. Además, tenemos una especie de árboles de habilidades en los que podrás mejorar cosas como el cooldown de las armas, su capacidad de munición y demás elementos. Puede que todo esto suene muy estándar y en efecto lo es, no obstante, creo que es digno destacar la manera en la que sí vas sintiendo que poco a poco, tu armamento se va a haciendo más poderoso. Para nada es lo mismo disparar la escopeta al inicio de la aventura, que cuando ya llevas varias horas mejorándola.

Los enemigos fue otra parte que me impresionó enormemente por su gran variedad, pues incluso cuando estás en las últimas horas de juego, siguen apareciendo nuevos. Cada uno cuenta con su propia forma de atacarnos y de aprovechar incluso el terreno para tomar ventaja sobre nosotros. Aquí es donde viene un poco el tema de la estrategia, pues además de que ahora contamos con un dash para esquivar ataques, tenemos que justamente ser creativos con toda la variedad de armas que tenemos a la mano, para salir con éxito de los numerosos enfrentamientos que se te van presentando. De igual forma, me gustaría destacar la manera en la que los enemigos reaccionan a nuestras agresiones. Dependiendo del arma con la que les estés disparando, será la animación que éstos presenten. Por ejemplo, cuando usas el arma de electricidad, cada uno de ellos se electrocutará con una animación en particular, o cuando los agredes con la escopeta, estos se quemarán frente a tus ojos. Es sumamente llamativo el nivel de detalle que se le puso a este aspecto. Por si todo esto no fuera poco, los mininos del Doctor Nefarious y compañía, van presentando signos de daño a nuestros ataques. En combinación, todos estos elementos y detalles, hacen que disparar en Rift Apart sea una auténtico placer sumamente adictivo.

El ritmo con el que fluye toda la aventura que representa Ratchet & Clank: Rift Apart es verdaderamente maravilloso, pues como te comentaba, Insomniac no se estancó en solo un sistema de disparos, por más genial que sea. Fiel a como siempre ha funcionado la serie, habrá momentos en los que el juego se transforma en un platformer de tres dimensiones bastante sofisticado en el que se echa mano de un muy bien logrado diseño de niveles que parte de ideas simples como el tener que utilizar el doble salto para llegar a cierto punto, hasta el tener que correr por ciertas paredes para después utilizar un gancho que te lanzará hacia tu objetivo. Nada tan innovador, pero indudablemente funcional. Algo que seguro sí llamará más tu atención, es que ahora, tenemos la posibilidad de usar portales para movernos de manera más eficiente ya sea en un combate, o una sección de plataformas. Nuestros Lombax pueden jalarse hacia ciertos puntos usando estos portales que te menciono y en un abrir y cerrar de ojos, aparecer en otro punto dentro del nivel. Al inicio, esta mecánica puede ser un poco desorientadora, pero es una idea que indudablemente funciona.

¿Qué hay de Clank, se puede controlar? Por supuesto que sí. A pesar de que en los materiales promocionales del juego, poco se había mostrado sobre la participación directa del famoso robot, me alegra decirte que en efecto y como siempre ha pasado con la serie, éste tiene sus propias secciones apegadas a la solución de puzzles. En esta ocasión, Insomniac decidió experimentar con una mecánica que me recordó mucho a los Mario vs. Donkey Kong o al propio Lemmings, en donde nuestro trabajo, es hacer que un grupo de individuos que solo avanzan en una dirección, lleguen a cierto punto dentro de un nivel. Estos seres son “infinitas posibilidades” del propio Clank dentro del metaverso. Nuestra misión es ir modificando ciertas partes del terreno para que éstas copias del robot, puedan llegar a su destino. Puntos específicos del escenario pueden ser cambiados con unas esferas especiales que debes de encontrar. Por ejemplo, deberás de usar una esfera que elimine la gravedad por unos segundos para que los otros Clank puedan atravesar un vacío. La verdad es que estos puzzles son mayormente sencillos, pero sumamente bien diseñados y más importante que nada, son tremendamente divertidos de resolver.

La variedad de gameplay de Ratchet & Clank: Rift Apart no termina ahí. En ciertos puntos de tu paso por la galaxia y su universo paralelo, habrá momentos en los que te topes con unas terminales infectadas por virus. Ahí, Ratchet sacará una pequeña araña robótica de color amarillo con la que podremos entrar a la máquina y limpiarla de la infección. En estas partes, el juego se convierte en una mezcla de shooter y algo de puzzle, pues este robot a control remoto del que tomamos comando, no puede saltar, pero sí caminar sobre paredes y techo. Nuestro trabajo es encontrar el camino correcto hacia el virus para primero, desactivar sus escudos y posteriormente eliminarlo. Claro que te toparás con algunos peligros que deberes acabar disparando. Esta idea y mecánica es tan buena que al igual que con lo que pasa con la secciones puzzle de Clank, me parece que cuenta con las piernas suficientes para incluso ser un juego completo.

Ratchet & Clank: Rift Apart es un título absurdamente divertido de jugar y en el que en ningún momento sientes que haya puntos bajos gracias a su enorme variedad de ideas. Por más que en efecto, uno de los grandes objetivos de Insomniac era el de contar una historia un poco más elaborada y hacerte sentir que estás dentro de un largometraje animado moderno, la realidad es que como siempre ha pasado con este estudio, se puso muy por delante el tema del gameplay y de diseño de mecánicas, las cuales, se ven perfectamente apoyadas por un avanzado diseño de niveles del que te contaré a detalle en la siguiente sección de esta reseña.

Mundos… ¿abiertos?

La tendencia de los juegos de mundo abierto sigue siendo tan fuerte dentro del medio que incluso series que siempre han tenido un gran apego al diseño lineal de niveles, están viendo como implementar de alguna manera esta filosofía de dejar que el jugador explore un área de manera libre. Los juegos de Ratchet & Clank siempre han coqueteado un poco con la idea de dar algo de libertad dentro de sus escenarios, sin embargo, la realidad es que siempre han sido experiencias lineales. En Rift Apart se vuelve a experimentar con esta forma de diseño, en esta ocasión con algo más de ambición, pero tampoco sin separarse tanto de cómo es que siempre han funcionado estos títulos. Digo, también es importante mencionar que Insomniac ya tiene mucha experiencia con juegos de mundo abierto gracias a Sunset Overdrive y claro, a los Marvel’s Spider-Man.

Entonces ¿es Ratchet & Clank: Rift Apart un juego de mundo abierto? No, para nada. La estructura de este nuevo título es muy similar a la que siempre ha tenido la serie, es decir, hay cierto punto en la historia en la que se te deja elegir a qué planeta ir y dentro de ellos, puede que se llegue a premiar tu curiosidad de exploración con algunos de los coleccionables que hay esparcidos en estos lugares. A pesar de lo anterior, también es importante mencionar que en este juego sí tenemos un par de zonas que se sienten marcadamente abiertas y en las que incluso, puedes cumplir con los objetivos primarios en el orden que tú quieras o incluso, completar tareas opcionales en las que sueles conseguir nuevas partes de traje y demás.

El comportamiento y cómo es que se sienten estas áreas abiertas de las que te habló es bastante sencillo y generalmente poco arriesgado. Sí, puedes montarte en una especie de dinosaurio volador para moverte de manera más eficiente o por qué no, en un bicho muy veloz, pero no es como que haya demasiado qué descubrir más allá de los objetivos secundarios de los que te hablaba y algunos coleccionables. Lo qué si es muy interesante descubrir son estos portales que te llevan a una especie de reto especial. Son niveles contenidos que te piden completar una tarea para premiarte con alguna pieza de equipo. Desafortunadamente y al menos con la versión de Rift Apart con la que hicimos esta reseña, el juego nos deja claro que no es muy fan de que te salgas de su guión. Lo que te quiero decir con esto es que si andas de curioso intentando llegar a ciertos lugares de maneras poco ortodoxas, te sueles topar con paredes invisibles que incluso, podrían generar que te atores y tengas que cargar un checkpoint para poder seguir. Es algo que probablemente muchos no vayan a notar, pero si como te digo, te obsesiona encontrarlo todo, lo más seguro es que sí te pase. Esperemos que con un parche estas asperezas se puedan corregir.

Ahora, sobre el tema de cambiar entre usar a Ratchet y a Rivet a lo largo de la aventura, primero es importante recordar que Rift Apart es un juego lineal muy apegado a la narrativa. Dicho lo anterior, te cuento que cada protagonista cuenta con su propio arco narrativo. Dependiendo de en qué punto de la historia te encuentres, será el lugar que puedas visitar ya sea con el Lombax masculino, o con su contraparte femenina. Es un poco extraño que si por ejemplo estás con Ratchet y seleccionas cierto planeta que en ese momento solo se puede visitar con Rivet, este arranque su nave hacia el espacio y se haga la transición al otro personaje sin que se diga qué va a hacer el primero mientras estamos usando al segundo. Imagino que no había otra manera de solucionar el tema de darnos elecciones de qué hacer primero, sin romper la propia narrativa lineal que tiene el juego.

Sobre el diseño interno de los múltiples planetas y demás lugares que visitamos, tenemos un trabajo verdaderamente extraordinario. Me parece que uno de los grandes retos que Insomniac tenía que superar es que justamente al tener tantos elementos e incluso géneros mezclados en un solo juego, la manera en la que serían construidos sus escenarios para darle sentido a todo, era de suma importancia. Es muy interesante ver cómo el juego consigue que casi sin que uno lo note, pasar de estas áreas completamente pensadas para tener enfrentamientos muy frenéticos con muchísimos enemigos en pantalla, a zonas pensadas para el platforming o claro, las partes de puzzle en la que controlamos a Clank.

PS5 a examen

Es cierto que la ahora actual generación de consolas ha tenido un inicio un tanto lento desde su lanzamiento el pasado mes de noviembre, pero también lo es que al menos del lado de PlayStation, ya comenzamos a tener pruebas concretas de lo que puede hacer una máquina como el PS5. Hace unas semanas, Housemarque nos dejó impactados con lo que fue el espectacular Returnal, título que no solo se veía y se escuchaba impresionantemente bien, sino que utilizaba algunas de las capacidades de la consola como nunca antes habíamos visto. Ratchet & Clank: Rift Apart hace todo esto y mucho más, luciendo como un juego de que verdad se siente de siguiente generación en toda la extensión del término.

Más allá de todo el aprovechamiento del DualSense, mismo que ya te detallé en esta reseña, Ratchet & Clank: Rift Apart es un juego que gráficamente luce más que espectacular y como nada de lo que nos haya tocado experimentar antes, esto sin mencionar sus logros en el apartado de audio, así como la manera en la que echa mano de la velocidad de memoria y carga de la consola en aplicaciones directas sobre el gameplay, no solo en asuntos más simples como el no tener pantallas de carga o que en unos cuantos segundos ya estés jugando desde que encendiste desde cero tu PS5.

Desde que fue mostrado por primera vez, Insomniac fue claro en que Ratchet & Clank: Rift Apart era un desarrollo completamente construido y pensado para el PS5 por diferentes razones. Sin duda, la más importante de ellas es todo el asunto de poder cambiar completamente de escenarios en una fracción de segundo. En más de una ocasión a lo largo de tu aventura en este juego, serás testigo de cómo es que en un abrir y cerrar de ojos, el mundo frente a tus ojos cambiará instantáneamente y sin ningún tipo de carga, incluso en escenas llenas de acción. De igual forma, habrá momentos en los que podrás apreciar un portal que hace las veces de ventana entre un universo y otro. Es muy sorprendente y especial asomarte por uno de ellos y ver frente a tus ojos otro mundo totalmente diferente al que te encuentras, y poder atravesar entre ellos sin la necesidad de que el juego cargue absolutamente nada.

Pasando al tema de las gráficas en particular, te puedo decir que la palabra espectacular o sorpréndete se quedan cortas cuando uno intenta describir cómo es que ve algo como Rift Apart. Lo primero que hay que decir es que por default, el juego se despliega a una resolución de 4K y 30 cuadros por segundo con una grandiosa implementación del Ray Tracing. Cuando menciono grandiosa, lo digo de la manera más literal posible, pues además de que el juego luce definidas reflexiones en todos lados, tenemos una impresionante iluminación que afecta directamente los colores de los objetos que toca. Sobre todo cuando el juego presenta escenas oscuras y por ejemplo, haces un disparo, se nota perfectamente la implementación del famoso RT por cómo es que la luz afecta de manera dinámica todo lo que está a su alrededor.

Bajo esta configuración de fidelidad visual, el framerate se mantiene brutalmente estable por más que haya acción en pantalla. De igual forma, es posible darle prioridad al framerate para que este suba hasta los 60 cuadros sacrificando resolución y algo de la implementación del Ray Tracing. Mi recomendación, vete por el tema de fidelidad visual, de verdad, es todo un espectáculo.

Sumado a lo anterior, tenemos un nivel de detalle absurdo tanto en los modelos de los personajes en donde se puede apreciar cada cabello que compone al rostro de Rivet, por ejemplo, así como un trabajo de texturas que casi puedes sentir. Otro punto muy importante e impresionante de la parte visual del juego son sus animaciones. Además de que cada una de las cinemáticas está en tiempo real y de que la transición entre estas escenas y gameplay como tal es imperceptible, la manera en la que se mueven los personajes dependiendo de qué estén haciendo o qué les esté pasando, es algo que mortifica por lo bien logrado que está. Ver cómo es que por ejemplo, los enemigos se comportan de distinta manera dependiendo de con qué arma les hayas disparado, probablemente solo se vea superado por los miles de movimientos que se aprecian en algo tan sencillo como ver a Ratchet corriendo. Un deleite visual.

La cosa no se detiene ahí, pues el audio recibió un tratamiento igual de especial y de cuidado. Utilizando el Tempest Engine de Sony, Ratchet & Clank: Rift Apart nos presenta sonido en tres dimensiones que te permite detectar exactamente desde qué punto viene un enemigo a atacarte, por ejemplo. Es toda una experiencia jugar lo nuevo de Insomniac con unos 3D Pulse. Definitivamente, esta forma de hacer audio para un videojuego es un verdadero “game changer” que ha llegado para quedarse. La música es otro apartado que me encantó de la experiencia. Mark Mothersbaugh, músico de renombre que hizo la banda sonora de Thor Ragnarok, hace acto de presencia para presentar un soundtrack de alarido, lleno de matices y notas que de verdad te transportan a los mundos que están frente a tus ojos.

¿Glitches o bugs? Además del tema de las paredes invisibles del que te hablaba hace unos momentos, podríamos decir que al menos esta primera versión de Rift Apart, es una bastante limpia en lo técnico. La verdad es que no tuve mayor problema más allá de que un par de veces, unos enemigos se quedaron atascados caminando hacia una pared sin saber qué hacer. De ahí en fuera, puedes esperar un juego que además de haber sido terminado, sí pasó por un riguroso proceso de QA.

Ratchet & Clank: Rift Apart es una auténtica maravilla técnica y muy probablemente, el videojuego más avanzado que nos haya tocado experimentar en varios de estos apartados. Después de habernos dado una pequeña probada en Miles Morales de lo que Insomniac podía hacer con el poder del PS5, nos queda claro que con su nuevo juego todo se llevó a otros niveles, asunto que por supuesto, hace que no podamos estar más emocionados por lo que veremos haciendo a la consola de Sony en unos tres o cuatro años.

Inolvidable aventura

En más de una ocasión, Insomniac Games ha demostrado ser parte de la elite actual de desarrolladores y claro, una brillante joya de los PS Studios al nivel de Santa Monica o Naughty Dog. Si bien, no es perfecto, el resultado final que tenemos con Ratchet & Clank: Rift Apart, consolida a los también padres de Sunset Overdrive justamente como miembros de la realeza en la industria del gaming. La cantidad de logros a nivel de gameplay, narrativa, diseño de niveles, gráficas, edición de audio, animación, iluminación, aprovechamiento del DualSense y demás, es tan alta, que creo que es muy fácil decir que estamos frente a uno de los mejores juegos de este 2021 y claro, a uno que claramente ya se siente como parte de la nueva generación de consolas.

Sobra decir que si ya tienes un PS5 en tu casa, Ratchet & Clank: Rift Apart es algo que simplemente no puedes dejar pasar, pues es justamente una de las cosas que justifica haber gastado tanto en una consola de nueva generación. Es de esos juegos en los que duele progresar pues cada vez que lo haces, estás más cerca del inevitable final. Sí, cuenta con un New Game Plus y todo, pero en realidad estamos frente a un juego en el que nada es como la primera pasada. Como sea, creo que Insomniac Games está cumpliendo con las expectativas, mismas que se empezaban a elevarse a niveles un poco peligrosos, pero incluso superándolas en más de un apartado al entregar un producto redondo.