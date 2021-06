Capcom comparte la hora en la que se llevará a cabo su presentación de E3 2021

Capcom será una de las compañías que tendrán una gran presencia en el E3 de este año. Aunque ya se sabía que los responsables de Resident Evil tendrían una conferencia el próximo 14 de junio, no fue sino hasta hace unos momentos que se confirmaron los detalles de esta presentación digital.

El próximo 14 de junio a las 4:30 PM (hora de la Ciudad de México), se llevará a cabo el Capcom Showcase de E3 2021. En esta presentación se ha confirmado nueva información relacionada con The Great Ace Attorney Chronicles, Monster Hunter Stories 2, Monster Hunter Rise y Resident Evil Village.

Join us for the Capcom showcase at #E32021 for news on our latest games lineup, including:

🗯 The Great Ace Attorney Chronicles

🥚 Monster Hunter Stories 2

🐉 Monster Hunter Rise

🏰 Resident Evil Village

📅 June 14 @ 2:30pm PDT pic.twitter.com/X1K882Ew8f

— Capcom USA (@CapcomUSA_) June 8, 2021