Fechas y horas para todas las conferencias confirmadas en E3 2021

Falta poco más de una semana para que arranque de forma oficial E3 2021, donde varias compañías importantes de la industria presentarán sus más recientes proyectos. Xbox y Nintendo son dos de las marcas que han confirmado su participación en la edición de este año, pero también hay otras que no deberían pasar desapercibidas en tu radar. Para que no te pierdas de nada, acá te compartimos una útil guía con fecha y hora de cada uno de los expositores.

Summer Game Fest

Día: 10 de junio

Hora: 11AM Hora del Pacífico/ 1PM Hora del Centro de México.

Aunque el Summer Game Fest no forma parte oficial de E3 2021, se ha confirmado que habrá múltiples anuncios emocionantes en él. De acuerdo con Geoff Keighley, anfitrión y organizador, constará de una serie de eventos digitales abarcando revelaciones, tráilers y demostraciones con gameplay a lo largo del verano. Arrancará de forma oficial el 10 de junio a las 11AM Hora del Pacífico/ 1PM Hora del Centro de México.

Ubisoft Forward

Día: 12 de jnuio

Hora: 12PM Hora del Pacífico/ 2PM Hora del Centro de México.

El primer día de E3, Ubisoft arrancará con su presentación Ubisoft Forward. Tendremos novedades sobre Far Cry 6 y Rainbow Six Quarantine, así como posibles detalles sobre el futuro DLC de Assassin’s Creed Valhalla. Lo podrás empezar a ver el 12 de junio a las 12PM Hora del Pacífico/ 2PM Hora del Centro de México.

Devolver Digital

Día: 12 de junio

Hora: Aun sin especificar

Una vez más, Devolver Digital regresa en E3 2021 como parte de la alineación oficial de conferencistas. Al igual que Ubisoft, este publisher llevará a cabo su presentación el primer día del evento, pero todavía no han confirmado la hora exacta ni el tipo de proyectos que podemos esperar por su parte.

Xbox y Bethesda

Día: 13 de junio

Hora: 10AM Hora del Pacífico/12PM Hora del Centro de México.

Xbox y Bethesda llevarán a cabo una presentación en conjunto durante E3 2021. Aunque no se ha confirmado exactamente los juegos que veremos durante el evento, seguro que tendremos novedades sobre Halo Infinite y Starfield, así como un posible adelanto de The Elder Scrolls 6. La podrás ver el 13 de junio a las 10AM Hora del Pacífico/12PM Hora del Centro de México.

PC Gaming Show

Día: 13 de junio

Hora: Sin especificar

Presentada por PC Gamer, el PC Gaming Show será una parte oficial de E3 2021 y estará dedicado únicamente a juegos de PC, tanto indies como AAA. Todavía no hay una lista confirmada de publishers o desarrolladores, pero se estará llevando a cabo el 13 de junio en un horario todavía sin especificar.

Future Games Show

Día: 13 de junio

Hora: Sin especificar

Presentado por GamesRadar, el Future Games Show es otra parte oficial de E3 2021. Se llevará a cabo el 13 de junio en un horario aún sin confirmar, pero de acuerdo con sus organizadores, podría ocurrir de forma paralela al PC Gaming Show. Exactamente qué veremos durante esta presentación sigue siendo un misterio.

Nintendo

Día: 15 de junio

Hora: 9AM Hora del Pacífico/11AM Hora del Centro de México.

Por supuesto, Nintendo también estará presente en E3 2021. La compañía actualmente se encuentra celebrando múltiples aniversarios, como es el caso de Pokémon con los remakes de Diamond and Pearl, así como Pokémon Legends: Arceus. Evidentemente, los fans esperan que la Gran N finalmente muestro otro avance de The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2, pero esto no ha sido confirmado. La presentación de Nintendo será el 15 de junio a las 9AM Hora del Pacífico/11AM Hora del Centro de México.

