¡Nintendo finalmente anuncia cuándo se llevará a cabo su Direct especial por E3 2021!

Después de meses en silencio, Nintendo ha revelado los planes que tiene para su presentación de E3 2021. Como se esperaba, un nuevo Direct se llevará a cabo en un par de días. De igual forma, un Treehouse Live, en donde veremos gameplay de los próximos juegos de la compañía, también tendrá una nueva edición.

Para ser específicos, el Nintendo Direct de E3 2021 se llevará a cabo el próximo 15 de junio a las 11:00 AM (hora de la Ciudad de México). La presentación tendrá una duración de 40 minutos, y al terminar veremos tres horas del Treehouse, en donde el enfoque estará en una serie de gameplays extendidos de varios juegos revelados durante el evento estelar.

🗓 Nintendo at #E32021: 6/15, 9am PT!

Tune in for a #NintendoDirect with roughly 40 minutes of info focused exclusively on #NintendoSwitch software, mostly releasing in 2021, followed by around 3 hours of gameplay in #NintendoTreehouseLive | E3 2021.

https://t.co/TMjlZ5G37G pic.twitter.com/Hh1l6y0WVh

— Nintendo of America (@NintendoAmerica) June 2, 2021