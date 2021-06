Riot Games anuncia una versión de Valorant para dispositivos móviles

League of Legends dejará de ser el único juego de Riot Games con una versión para dispositivos móviles. El día de hoy se reveló que Valorant, el FPS táctico que ha cautivado al público en el último año, llegará a nuestros bolsillos con una entrega titulada simplemente como Valorant: Mobile.

Por el momento no hay información adicional sobre esta versión para dispositivos móviles, como la fecha de lanzamiento o los cambios que tendrá. Esta decisión no debería ser una gran sorpresa, además League of Legends: Wild Rift, algunos de los FPS más populares del momento también ha realizado el salto a iOS y Android, como Call of Duty: Mobile y PUBG: Mobile, y en un futuro también veremos a Apex Legends en esta plataforma.

De igual forma, se ha revelado que Riot Games desea expandir el alcance de Valorant. Aunque por el momento no se revela cómo es que se planea lograr esto, considerando que el mundo de League of Legends se llegará a diferentes géneros, consolas y tendrá una serie de Netflix, es probable que el FPS siga el mismo camino en un futuro.

Por otro lado, Riot Games ha revelado que Valorant en PC cuenta con 14 millones de jugadores activos por mes. De esta forma, la decisión de llevar este FPS a los dispositivos móviles no suena tan descabellado. Conforme la tecnología avanza y los celulares que podemos llevar en nuestros bolsillos se vuelven más poderosos, este tipo de experiencias se han vuelto más y más comunes.

Vía: The Verge