Se filtra el nuevo juego de Marvel y el spinoff de Borderlands

La semana que viene empezará de forma oficial E3 2021, y como ha sucedido en años anteriores, ya se empezaron a filtrar algunos anuncios. Para empezar, se reveló que Fireaxis está trabajando en un juego de Marvel similar a los XCOM, y por otra parte, se revelaron los primeros detalles del spinoff de Borderlands, incluyendo su nombre.

De acuerdo con una lista filtrada en Reddit, y corroborada por VGC, Fireaxis trabaja en colaboración con Marvel para crear un juego de los Vengadores con la misma fórmula que la franquicia de XCOM. Es decir, sería un título de estrategia por turnos. Recordemos que estos desarrolladores adelantaron “emocionantes sorpresas” para este año.

Adicionalmente, el spinoff de Borderlands será titulado Wonderlands y tendrá como protagonista a Tiny Tina. Por el momento se desconoce si también será un FPS como la saga principal o algo totalmente diferente. Interesantemente, Gearbox desmintió estos rumores hace semanas, pero parece que todo fue un engaño.

El propio Jason Schreier verificó que estos dos juegos son reales, pero no está convencido de que ambos vayan a ser revelados en E3.

Yes this 2K leak is real but I’m not sure all of it is going to be at E3. Can’t wait for Marvel XCOM though https://t.co/6TxZSk8hDa

— Jason Schreier (@jasonschreier) June 3, 2021