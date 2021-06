Se ha filtrado el nombre del juego que Gearbox y 2K revelarán en Summer Game Fest

El próximo 10 de junio se llevará a cabo el Summer Game Fest, evento en donde tendremos varios anuncios por parte de diferentes compañías. Una de estas es Gearbox y 2K, quienes tienen planeado revelar un nuevo juego. Sin embargo, parece que parte de la sorpresa ya ha sido arruinado, ya que el nombre de este título se ha filtrado.

Prepare for the reveal of a new adventure from @GearboxOfficial and @2K during #SummerGameFest Kickoff Live on June 10! 🔥 https://t.co/tw2vk3KytM pic.twitter.com/lVmqBN8b8b

— Summer Game Fest – LIVE This Thursday (@summergamefest) June 7, 2021