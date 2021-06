Logan Paul portó una rara carta de Pokémon en su pelea contra Floyd Mayweather Jr

El día de ayer, 6 de junio de 2021, se llevó a cabo una pelea de exhibición de box entre Floyd Mayweather Jr. y Logan Paul. Sin embargo, la atención del público no estuvo enfocada en la competencia, sino en una carta de Pokémon bastante rara que portó el youtuber.

Previo al enfrentamiento, Paul entró al cuadrilátero portando una rara carta Charizard alrededor de su cuello. Esta no es cualquier pieza de colección, sino que es una pieza del TCG de primera edición, de menta gema de 10 grados que ha aumentado significativamente en valor desde que el youtuber la adquirió por $150 mil dólares el año pasado.

Logan Paul makes his way to the ring with a Charizard card chain.

(🎥: @ShowtimeBoxing)

pic.twitter.com/7x4rsqMhhZ

— DAZN Boxing (@DAZNBoxing) June 7, 2021