Dead Island, Saints Row, Metro y TimeSplitters no estarán en E3 2021

Con E3 2021 y Summer Game Fest a solo unos días de distancia, muchos esperan novedades relacionadas con cientos de series. Sin embargo, el día de hoy se ha revelado que los fans de Dead Island, Metro, Saints Row y TimeSplitters no tendrán novedades este mes.

Por medio de un tweet compartido por la cuenta oficial de Deep Silver, compañía que forma parte de Koch Media, ha revelado que no tendremos información nueva relacionada con TimeSplitters, Dead Island, Saints Row y Metro durante la presentación de Koch Primetime el próximo 11 de junio, ni durante alguna conferencia de E3 2021. Esto fue lo que se comentó al respecto:

Our parent company @KochMedia_HQ is making an announcement as part of #SummerGamesFest on June 11th. To give you a head’s up, you won’t see Dead Island, Saints Row, Metro or TimeSplitters there (or at any other E3 2021 event). We’ll let you know when we have news to share.

— Deep Silver (@deepsilver) June 4, 2021