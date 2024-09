Review – Pizza Tower

Todo un logro

Qué sería de esta forma de entretenimiento sin nuestros amados juegos independientes. En medio de una fuerte crisis de la producciones AAA, los desarrolladores más pequeños han levantado la mano para mantener el barco a flote. En 2023, una de estas historias increíbles se hizo realidad con el lanzamiento de Pizza Tower, proyecto que fue creciendo poco a poco y que incluso antes de que sus creadores se dieran cuenta, ya tenían entre las manos a uno de los mejores títulos de su género. Precisamente, debido al muy reducido tamaño de Tour De Pizza, estudio detrás de todo, la llegada a otras plataformas diferentes a la PC se fue retrasando, además de que el producto seguía siendo pulido. De manera sorpresiva, en el último Indie Showcase de Nintendo, se confirmó que este sonado juego aterriza en el Switch, lo cual, provocó que muchos, incluidos nosotros mismos, finalmente lo pudiéramos disfrutar y tras haberlo completo, te podemos confirmar que en efecto, toda la algarabía a su alrededor está muy bien justificada.

El legado e influencia de casi todas las series de Nintendo es invaluable y claro, fuertemente replicado por otros desarrolladores. De manera sorpresiva, lo que ha aportado Wario Land como serie dentro de los platformers en dos dimensiones, no suele ser tomado como base en proyectos independientes, asunto que cambia con Pizza Tower, el cual, precisamente toma esta muy específica fórmula para hacerla propia y encima de todo, colocar una gran cantidad de propuesta a nivel de core gameplay y estilo que dan como resultado a uno de los juegos más destacados y originales en un largo tiempo. La manera de diseñar control de Tour de Pizza y cómo es que lo mezclan con una animación de dibujos hechos a mano de auténtico alarido, es algo que indudablemente no podemos pasar por alto. El super destacado indie finalmente llega al Nintendo Switch de la mejor manera posible.

Los Toons de los 90s

La nostalgia es algo que podríamos considerar inherente a los videojuegos. El impacto que tuvieron en la infancia de muchos de nosotros supera a la de otras experiencias, por lo que es completamente normal que hoy en día veamos a desarrolladores de todo tipo ya en su etapa adulta, haciendo fuerte alusión a esa parte de su vida. Pizza Tower para nada es un título que vendrá a cambiar la forma en la que se cuentan historias dentro del medio, pues ni siquiera sigue el paso de otros indies tocando temas profundos. Acá se crea un personaje con el cual es fácil encariñarse y se le pone en medio de un mundo que parece haber salido de una caricatura de Nickelodeon de los años noventa.

En Pizza Tower tomamos el control de Peppino Spaghetti, famoso chef especialista en el arte de preparar pizza que últimamente no la ha pasado muy bien. Su restaurante está al borde del fracaso y un día de la nada, una malvada pizza gigante aparece para amenazarlo con un láser apuntando a su restaurante que está encima de una torre. La misión de nuestro héroe es llegar lo más rápido posible a la punta de la edificación para evitar el enorme desastre. ¿Eso es todo? Sí, esto es todo y sí, así de absurda es la justificación del título. Precisamente ahí recae parte del encanto de todo, una premisa que no tenga demasiado sentido pero que tenga lo suficiente para justificar el gameplay que se nos va a presentar.

Pizza Tower toma como una de sus mayores inspiraciones a lo que Nickelodeon estaba haciendo con sus famosas Nick Toons a mediados y finales de la década de los noventa. ¿A qué nos referimos exactamente? Verás, además de tener argumentos igualmente absurdos, la mayoría de estas series animadas se apoyaban de cosas como personajes altamente carismáticos y mundos muy coloridos para atrapar al espectador, esto sobre el hecho de seguir esta tendencia muy de la época en la que los chistes de mocos, pelos y hasta escatológicos, era una constante. La mezcla de todos estos elementos capturó a toda una generación en la que me incluyo y que de alguna manera, la gente de Tour de Pizza supo capturar perfectamente.

Repito, Pizza Tower para nada va a cambiar tu vida por la historia que nos presenta, pero claramente para nada ese el objetivo de sus desarrolladores. La meta de todo este asunto más bien está puesta en divertirnos y como ya te lo comenté, en hacernos sentir que estamos viendo una de estas caricaturas que fueron tan importantes para muchos de nosotros, en donde a pesar de parecer descuidadas y hechas al aventón, tenían un enorme trabajo detrás de ellas y más que nada, un gran corazón por el tipo de personajes que en ellas se presentaba. No sé cómo lo lograron, pero ver la cara de preocupación que siempre tiene Peppino Spaghetti y su rictus de dolor cuando sin querer lo estrellas contra una pared por ir a gran velocidad, hicieron que sintiera verdadera empatía por este pobre chef que está a punto de perderlo todo.

Sí, a la Wario Land

Podríamos pensar que los platformers en dos dimensiones están total y completamente estudiados y que innovar en ellos es una tarea casi imposible. Incluso Nintendo tuvo su era de falta de ideas nuevas con los New Super Mario Bros. pero que claro, supieron resolver con el maravilloso Super Mario Bros. Wonder. Indies increíbles dentro del género sobran, pero pocos que se sientan genuinamente frescos. Probablemente no han sabido buscar en el lugar correcto como sí lo ha hecho Tour de Pizza, pues Pizza Tower sin problemas se podría considerar como Wario Land 6 si consideramos que Wario Land: Shake It! fue la quinta entrega. Esta serie precisamente toma lo considerando estándar para este tipo de diseño, y lo reinventa de formas inesperadas.

Pizza Tower parte de fundamentos bastante sencillos y hasta ortodoxos, pero los eleva de una gran forma gracias a su poco convencional, pero espectacularmente bien logrado control. Peppino Spaghetti tiene la habilidad de saltar de forma normal, agacharse para pasar por lugares reducidos y tomar a los enemigos para después darles un golpe devastador que los elimine. La cosa se empieza a poner interesante cuando sientes lo que es correr a toda velocidad por primera vez. Verás, usando el gatillo derecho, nuestro protagonista comenzará a tomar velocidad, lo cual, le permite hacer cosas como escalar pendientes, romper obstáculos, atropellar enemigos o aplastarse para después hacer un gran salto vertical. El personaje se siente completamente diferente si está corriendo, a si está tranquilo, además de que poco a poco va ganando momentum conforme toma velocidad, asunto que impacta directamente en otras mecánicas del propio juego.

Aquí mismo entra todo el tema del control. Pizza Tower es un juego bastante veloz en el que el caos se puede desatar muy fácilmente. Entre más rápido vaya Peppino Spaghetti, más complicado será controlarlo. Por ejemplo, puedes cambiar de dirección repentinamente y mientras no choques contra nada, el momentum se mantiene. No te voy a mentir, al inicio sí puede ser un tanto complicado y hasta un reto acostumbrarte a cómo es que debes controlar correctamente a este personaje que por momentos, parece tener conciencia propia, pero cuando te empiezas a acostumbrar y todo finalmente hace clic, te das cuenta de lo especial que es como videojuego y el increíble logro que el equipo desarrollador ha conseguido. Ahí es donde está el factor de innovación principal, en que si bien, Pizza Tower toma como fuerte inspiración a Wario Land, en específico a Wario Land 4, su control se siente como nada de lo que hay actualmente en el mercado.

Uno de los elementos que más vida y personalidad le da a cualquier Wario Land, tiene que ver con los power ups o transformaciones. A diferencia de lo que pasa con Mario que se vuelve marcadamente más poderoso con todo esto, pareciera que Wario más bien pierde habilidades con cosas como convertirse en zombie o emborracharse; sin embargo, ahí recae la magia de estos juegos, en que con ideas que podrían parecer absurdas, se crean mecánicas brutalmente divertidas y muy creativas. Sabiendo perfectamente esto, en Pizza Tower tenemos algo muy similar. Peppino Spaghetti se podrá enchilar para encender cuadros de TNT con su boca en fuego, morir y convertirse en un fantasma para atravesar paredes o por qué no, ser atrapado por un pollo que le permite hacer un doble salto y planear hacia plataformas lejanas. Una locura que nunca sabes con qué te saldrá a continuación.

Los niveles son otro de los puntos altos de Pizza Tower como videojuego. Contrario a lo que se podría pensar por el propio nombre del juego y la moda de roguelikes, acá tenemos un título delimitado por niveles con coleccionables, pero con un overworld o hub bastante particular del que te contaré en unos momentos más. Nuestro principal objetivo es el de llegar al final de cada escenario mientras vamos rescatando a diferentes ingredientes. Algo curioso es que en el juego no puedes morir como tal. Cada que un enemigo te hace daño, Peppino pierde ingredientes, lo que va bajando tu calificación final. Lo interesante viene cuando al igual que en los Wario Land, tenemos que volver a recorrer el mismo nivel solo que en reversa antes de que se acabe el tiempo. En caso de que el reloj llegue a cero y no hayamos encontrado la salida aún, la malvada pizza que nos metió en este problema desde un inicio, aparecerá para intentar atraparnos. En caso de que lo haga será Game Over. Sí, pierdes todo lo que hayas conseguido en ese nivel.

Otro de los puntos más altos de Pizza Tower es precisamente lo bellamente diseñados que están cada uno de sus niveles. Pues a pesar de que todo podría parecer como un caos, es un caos en donde cada elemento tiene una razón de ser, esto sin mencionar el enorme reto de crear escenarios en los que recorrerlos en un sentido deba de enaltecer la exploración, y cuando los tengas que pasar al revés, lo que tenga que brillar sea la velocidad y el frenetísmo. Sumado a lo anterior, tenemos lo que te mencionaba del hub, el cual, es un nivel gigante en sí. Verás, cuando llegues al tope de la torre de pizza, deberás de bajar a toda velocidad, pasando precisamente por las entradas de todos los niveles que ya pasaste hasta ese momento.

Pizza Tower es un platformer 2D de auténtico alarido que brilla intensamente gracias a sus muy creativas mecánicas y sensacional diseño de niveles, pero lo que de verdad lo separa de cualquier otro de su género incluida la serie de Nintendo de donde toma mayor inspiración, son sus controles. Cada paso que das dentro de la caótica aventura de Peppino Spaghetti es más alocado que el anterior, lo cual, le da otro nivel de profundidad a la experiencia, pues estamos ante uno de esos juegos que desde que arrancan, no dejan de sorprenderte con nuevas ideas y propuestas.

Maestría en animación

Los juegos independientes se han convertido en un pilar central de la industria por un montón de razones, la gran mayoría de ellas que tienen que ver con lo más importante: gameplay; sin embargo, nuevas tecnologías y la flexibilidad de los actuales motores gráficos, han permitido que también haya mucha experimentación cuando hablamos de presentación audiovisual. Así como Pizza Tower desborda personalidad en su control y en general, mecánicas de juego, el título de Tour de Pizza no se cansa de llenarte el ojo con un muy particular estilo visual que cada vez que lo veo, me gusta más.

Vayamos al tema de la versión de Switch que al final, es lo que está justificando esta reseña. En la consola de Nintendo encontrarás una espectacular versión de Pizza Tower. El título se despliega de manera bastante impresionante a 1080p en modo dock, y a 720p nativo en modo portátil. Lo más llamativo es que los 60 cuadros por segundo son una constantes y no sufren de inconsistencias incluso cuando las cosas se ponen verdaderamente alocadas en pantalla. El estudio desarrollador sin duda se tomó su tiempo para este port, pero te podemos decir que todo ha valido enormemente la pena.

Además de su muy divertida cinemática inicial que nos cuenta un poco de la situación en la que se encuentra nuestro amado, Peppino Spaghetti, cada uno de los niveles de Pizza Tower es presentado como si fuera justamente el inicio de un nuevo capítulo de una de las caricaturas de Nick que te mencionamos, con toda la música y jingles clásicos de aquellos tiempos. Es más que claro que quienes componen al pequeño estudio desarrollador, son grandes admiradores de cosas como Rocko’s Modern Life, Castores Cascarrabias, Aaahh!!! Real Monsters, y claro, de Bob Esponja como ellos mismos lo han mencionado, entre algunas otras.

Ahora, algo que seguramente levantará la ceja de más de uno, es el estilo visual y de dibujo que se usó para Pizza Tower, juego que por cierto, está hecho con GameMaker de manera sorpresiva. Al inicio podría parecer que un descuidado niño de cinco o seis años se encargó de la dirección de arte del título, pero si pones algo de atención, te darás cuenta del enorme detalle que tiene tanto el protagonista, como enemigos y aliados que están a su lado, pero donde de verdad brilla todo es en el tema de la animación. Verás, algo que siempre destacó a los Wario Land, sobre todo lo que se hizo en la entrega de Wii, es la enorme cantidad de cuadros de animación que se usaban para cada una de las situaciones. Acá, se tomó eso muy en cuenta y es fácil de apreciar todos los cambios que tiene Peppino Spaghetti dependiendo la velocidad a la que está corriendo, o si es que acaba de chocar con una pared. Lo conseguido en este título a nivel de animación y detalle, no es poca cosa.

De igual forma te diría que la música es otro de sus puntos más fuertes, tomando de nueva cuenta inspiración de las series animadas de las que ya te contaba. Pizza Tower es un juego que podría ser juzgado erróneamente si alguien lo ve rápido y sin mucha atención. Como ya te lo mencionaba, al inicio podría parecer como algo de bajo presupuesto y sobre todo, hecho al aventón, pero tan solo basta con pasar unos minutos viéndolo en acción, para darte cuenta de todo el corazón y cuidado que tiene en cada una de las escenas que nos presenta.

Verdaderamente imperdible

2024 está siendo un año espectacular para los juegos independientes y si bien, sabemos perfectamente que en realidad, Pizza Tower fue lanzado originalmente para PC en 2023, para quienes preferimos ampliamente jugar en consolas, éste se siente como un estreno en toda la extensión del término. Por lo tanto, podemos considerar que el título de Tour de Pizza solo viene a sumar a lo que esta muy especial escena del medio está haciendo. La manera en la que presenta a cada uno de sus elementos es simplemente brillante, pues a pesar de que es clara la inspiración que toma, en ningún momento se siente como un juego que se quede estancado en eso. Todo el tiempo se están haciendo esfuerzos de diferentes tipos para alcanzar una personalidad propia, objetivo que se logra con creces.

Se antoja complicado que Nintendo finalmente se anime a hacer una nueva entrega de Wario Land. Al menos para lo que resta del ciclo de vida del Switch, parece como una posibilidad poco probable. Para nuestra fortuna, existen estudios como Tour de Pizza que están dispuestos a sanear esto, no solo con un juego que hace honor a toda la serie antes mencionada, sino que en más de un apartado consigue superarla, haciéndose de una identidad propia muy marcada. Su impresionante diseño de niveles, bien pensadas y ejecutadas mecánicas, increíble estilo visual y de animación, así como un control que se siente totalmente distinto a lo que hay actualmente en el mercado, hacen de Pizza Tower uno los mejores indie que haya tenido la oportunidad de jugar, lo cual, le vale un lugar entre la realeza de este tipo de producciones.