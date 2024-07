Review – Arranger: A Role-Puzzling Adventure

Poder indie

Dar pasos hacia la innovación más allá de lo técnico y de lo gráfico se ha convertido en verdadero pánico para cualquier productora mayor. El riesgo de tomar nuevas ideas a nivel de mecánicas es tan alto, que la opción más lógica e inteligente ha sido la de apostar por conceptos ya probados. Lo anterior nos ha llevado a juegos AAA y AA que si bien, rara vez son verdaderamente malos, sí se llegan a sentir como obras regurgitadas que hemos visto en varias ocasiones. Ni qué decir de la experimentación, para eso simplemente no hay espacio. La buena noticia acá es que a pesar de todo esto, el desarrollo de videojuegos y la propia industria también han sabido madurar, gestando nuevas formas de crear títulos que antes eran imposibles. Los llamados títulos independientes son de los mejores frutos de todo lo anterior, pues es justo aquí en donde en los últimos años, uno puede encontrar verdaderas nuevas ideas y frescura en cosas como el llamado core gameplay. Ejemplo perfecto de lo anterior es Arranger: A Role-Puzzling Adventure.

Desarrollado por el recién fundado estudio, Furniture & Mattress LLC, Arranger: A Role-Puzzling Adventure, no es obra de la casualidad o simplemente un golpe de suerte. Dentro de sus filas tenemos a David Hellman, artista detrás del súper peculiar estilo gráfico del legendario Braid, además de a Nick Suttner, quien participó activamente en juegos de la talla de Celeste y Guacamelee! 2. Para rematar está el talento latino de Nicolás Recabarren en la programación y diseño, y de Tomás Batista, quien se encargó de todo el audio del título. Todas estas mentes se combinaron para dar como resultado a un juego que desde que arranca, emana una fuerte originalidad y personalidad por la manera en la que usa conceptos básicos de los famosos sliding block puzzles, con una estructura y forma que nos recuerda a varios RPG de antaño, así como a la propia forma de los The Legend of Zelda clásicos. Sí, estamos ante una propuesta verdaderamente especial.

Saber soltar

Además de los riesgos que los juegos independientes toman a nivel de mecánicas que las grandes súper producciones ya rara vez exploran, tenemos que también suele haber innovación a nivel de narrativa y cómo es que se abordan ciertos temas que en su gran mayoría, nunca habían sido tocados dentro del medio. Cosas como la pérdida, ansiedad, bullying y demás temáticas, ya han sido representadas dentro del medio con mucho éxito y en más de una ocasión, logrando tocar fibras que cosas como el cine, TV o la literatura, pueden alcanzar gracias a su naturaleza pasiva. De entrada, Arranger: A Role-Puzzling Adventure podría parecer como un título bastante inofensivo, pero créeme cuando te digo que las cosas dentro de su historia se empiezan a tornar bastante densas justo como pasaba con Braid.

En Arranger: A Role-Puzzling Adventure tomamos el control de Jemma, una joven inadaptada a la que siempre le ha costado seguir las reglas y que por razones que no te revelaré, tiene una especie de maldición que hace que sus movimientos afecten a otros. Ella vive en un pequeño pueblo y por un evento que se nos da a conocer al inicio, debe iniciar un viaje de autodescubrimiento sumamente personal. Acá inicia un poco del tema central de la historia del juego, el de dejar soltar y salir de una zona de confort. Nuestra protagonista decide dar el paso para toparse con un mundo totalmente desconocido que es controlado por una extraña fuerza a la que solo se refieren como “estática”, y la cual, representa a la cultura del estancamiento y en general, a lo complicado que es encajar en un mundo para el que parece, uno no está diseñado.

Sí, Jemma es un personaje profundo y considerablemente complejo, el cual, para nada es perfecto, de hecho te diría que estamos ante uno bastante lleno de complejos y defectos que deberá superar. Justo de eso se trata Arranger: A Role-Puzzling Adventure, de tomar las pocas virtudes que cada quien puede tener como persona, para usarlas como herramientas para socavar o al menos aprender a vivir, con todo eso que nos lleva a cosas negativas. El juego no solo se trata de un viaje de forma literal en la que hay que visitar diferentes lugares, sino de algo más bien introspectivo en donde probablemente lo que encontremos, no sea de nuestro agrado pero que al final, debemos de enfrentar para poder superarnos como personas.

Por supuesto, Arranger: A Role-Puzzling Adventure será un juego que afecte a quien lo consuma en diferentes niveles dependiendo de su edad, estado mental o en general, el punto de la vida en el que se encuentre, pero estoy seguro, hará eco en ti de alguna u otra manera. Cada uno de los personajes a los que encontramos tiene algo importante que decir y que aportar para el viaje que está haciendo Jemma, y te puedo asegurar que luego de las seis o siete horas que tomará llegar al final, te sentirás bastante diferente o en el peor de los casos, reflexionarás de las situaciones que te aquejan actualmente. Es impresionante lo potente que puede ser un videojuego a estos niveles simplemente usando diálogos en forma de texto con personajes dibujados a mano, lo cual, evidentemente es prueba de que para nada es necesario un sofisticado motor gráfico para expresar sentimientos en este medio tan especial.

De rol y puzzle

Mezclar géneros siempre es un arma de doble filo. Por un lado puedes dar en el blanco y crear algo que se siente total y completamente nuevo gracias a la combinación, pero por el otro, también se puede tener algo que no haga sentido ni funcione como se esperaba. La gente de Furniture & Mattress LLC precisamente decidió tomar este camino al mezclar dos géneros de forma muy marcada, pues en efecto y como su nombre lo indica, Arranger: A Role-Puzzling Adventure se siente mitad puzzle de acomodar bloques, y por el otro una aventura tipo The Legend of Zelda, dando como resultado un título que se siente verdaderamente fresco y diferente a todo lo que vemos hoy en día desde cualquier frente del medio.

Vayamos directamente al grano con lo que hace tan especial a Arranger: A Role-Puzzling Adventure como videojuego. Verás, Jemma se mueve en un grid. Todos los escenarios, pueblos, dungeons y en general, mundos que recorremos, están organizados en una cuadrícula. Cada vez que nuestra protagonista se mueve en cualquiera de las cuatro direcciones, la fila o columna en la que se encuentra, se moverá en dirección contraria; es decir, si te mueves a la derecha por ejemplo, todo lo que esté en esa fila se recorrerá a la izquierda. Mismo caso de si caminas hacia abajo o hacia arriba. Además, si llegas al borde de un cuarto por ejemplo y te vuelves a mover en esa dirección, aparecerás en el extremo contrario. Esto último en especial es sumamente importante.

Como seguro ya te estás imaginando, el lenguaje que Arranger: A Role-Puzzling Adventure tiene como videojuego es bastante diferente a lo que normalmente vemos dentro del medio. A pesar de que si bien, los sliding block puzzles para nada son originales, la manera en la que los usa para temas de exploración, combate y claro, solución de problemas, te volarán la mente en más de una ocasión. No te voy a mentir, acostumbrar a tu cerebro a cómo es que funcionan las cosas dentro de este título va a tomarte un tiempo, además de que el nivel de dificultad en general se siente especialmente elevado durante el primer par de horas. Creo que Furniture & Mattress LLC no hizo tan buen trabajando suavizando la propia curva de aprendizaje dentro de la experiencia. Sí, seguro sentirás algo de frustración en lo que te acostumbras a todo.

El nombre de Arranger: A Role-Puzzling Adventure no viene en vano, pues estamos hablando de que todo el tiempo tienes que estar acomodando cosas con tus movimientos. El combate por ejemplo, funciona moviendo algo como una espada hacia el punto en el que está un enemigo, o por ejemplo, lo que pasa con el primer jefe, el cual es una especie de serpiente. Nuestro trabajo es mover un ojo que tiene al final, con una bola de armas que tiene al inicio. Acá no es como que tú mismo puedas usar un arma como tal, tienes que moverla a cierto punto para hacer daño. Dicho concepto se va sofisticando enormemente a lo largo de la aventura con otras mecánicas como la de alinear lásers, jalar cuerdas, pescar y mucho más. Es una auténtica locura el nivel de creatividad que alcanzaron sus desarrolladores partiendo de algo tan sencillo.

¿Dónde queda todo el asunto del RPG? Pues bien, a pesar de que en su estructura, Arranger: A Role-Puzzling Adventure coqueta con el tema del rol, te diría que hay muy poco de este género como tal. Claro que tenemos el asunto de hablar con NPCs, visitar pueblos y demás, pero para nada esperes algo como subir de nivel o mejorar tus habilidades. Por todo lo anterior te digo que más bien estamos ante algo inspirado por The Legend of Zelda, que por cualquier RPG tradicional que conozcamos. Importante mencionar que lo anterior para nada afecta la experiencia ni mucho menos, solo me parecía importante mencionarlo para evitar cualquier tipo de confusión.

Arranger: A Role-Puzzling Adventure es un videojuego brillante. El uso de mecánicas sencillas en ideas verdaderamente complejas es impresionante. Sin embargo, lo dura que puede ser la curva de aprendizaje al inicio, me parece que va a hacer que más de uno lo deje antes de tiempo. Mi consejo es que tengas paciencia y pases por el proceso de adaptación que se requiere, te aseguro que valdrá enormemente la pena. Igual diría que la red de seguridad de poderte saltar muchos de los puzzles simplemente de la nada, me parece una medida poco elegante y hasta perezosa, creo que más bien se debió echar mano de ayudas visuales o pistas de otro tipo para ayudar al jugador más que simplemente resolverle el problema.

El legado de Braid

Además de la innovación que uno suele ver en la escena independiente a nivel de core gameplay, estructura y diseño en general, este tipo de productos suelen sorprendernos con un apartado artístico especial, en el cual, también se toman riesgos bastante importantes, esto claro, con el objetivo de destacar entre toda la propuesta que uno puede ver actualmente en el mercado. Precisamente cuando todo este movimiento veía el inicio de su revolución hace ya 15 años, Jonathan Blow unía fuerzas con David Hellman para darle vida a los gráficos de Braid, juego que hasta la fecha, sigue siendo difícil de confundir precisamente por cómo se ve. Pues bien, como ya te lo contaba, dicho artista hace su regreso triunfal con Arranger: A Role-Puzzling Adventure.

Para esta reseña utilizamos la versión de Switch, la cual, funciona de manera casi perfecta. A pesar de que lo tenemos a 30 cuadros por segundo, te diría que todo se comporta de gran forma. Por la propia naturaleza del juego, es rara la ocasión en la que tienes que ser rápido con algunas de tus acciones, por lo que el tema del rendimiento no es problema, el cual, por cierto, a pesar de ser mayormente estable, sí presenta algunas caída cortas, pero notables en momentos específicos. Nada de qué preocuparse. De la resolución no hay queja. En portátil todo se despliega a un bello 720p, mientras que en la TV tenemos algo muy cercano a 1080p.

Regresando al tema de David Hellman te puedo decir que Arranger: A Role-Puzzling Adventure es un auténtico deleite visual. Todo ese tema melancólico tan particular de su diseño de personajes y escenarios, está más vivo que nunca en esta ocasión, incluso aventurándose con muchos más colores que reflejan perfectamente el estado emocional de tal o cual escena. Algo que me encantó es la abstracción que se hace al momento que por ejemplo, exploramos un área. El tener un grid en el que todo se mueve cuando nosotros nos movemos, evidentemente representó un reto a nivel de arte visual, por lo que se optó por poner escenas bellamente representadas de Jemma entrando a una cueva o caminando por un pantano.

De lado musical también hay un súper destacado trabajo de Tomás Batista que normalmente utilizó instrumentos de cuerda para llenarnos el oído e igualmente, hacer que la música transmitiera el sentimiento que el juego está intentando expresar. Al igual que el tema del arte de los escenarios, aquí había un reto especial por el tipo de juego que es Arranger: A Role-Puzzling Adventure, pues estamos hablando de una experiencia en la que la gran mayor parte del tiempo tienes que pensar y pensar en serio, por lo que el sonido que te acompaña, es muy importante. Esto se entendió a la perfección y se está entregando un memorable soundtrack que indudablemente fue de mis partes favoritas de todo el juego.

Te repito que me encanta la manera en la que los independientes siguen demostrando que para nada es necesario un súper avanzado motor gráfico con sofisticadas cinemáticas para contar una gran historia, o para lograr algo tan complejo como es expresar sentimientos dentro de un videojuego. Arranger: A Role-Puzzling Adventure es ejemplo de todo lo anterior y en general, te podría decir que es de esos títulos que vale la pena tomar simplemente para deleitarse con su extremadamente bien lograda presentación audio-visual.

Reto por delante

Desafortunadamente y de formas que nunca entenderemos, la combinación de calidad e innovación no asegura el éxito en la parte comercial ni en la industria del gaming ni en ninguna otra del entretenimiento. Arranger: A Role-Puzzling Adventure tiene el enorme reto de convencer a un mercado que no suele mostrar especial interés por los juegos en los que haya una exigencia intelectual en solución de problemas. Creo que cualquiera que le dé la oportunidad quedará enganchado con todo y los errores que el título tiene en su diseño si de accesibilidad hablamos. Ahí es donde podríamos encontrar su talón de Aquiles, pues la frustración puede llevar a que más de uno no pueda llegar a lo que hace tan especial a esta experiencia llena de propuesta y elementos que son complicados de encontrar en otros de sus contemporáneos.

Con un espectacular diseño de niveles que enaltece su muy innovadores mecánicas de juego, Arranger: A Role-Puzzling Adventure se convierte en un nuevo triunfo para la prolifera y esencial escena independiente. Encima de todo esto tenemos a un juego con una narrativa profunda que toca temas complicados de la condición humana, además de una presentación visual y sonora de alarido. El trabajo de Furniture & Mattress LLC es uno que no deberíamos de pasar por alto por más que no sea perfecto en las medidas que toma para ser más atractivo a una audiencia de mayor tamaño. Acá hay algo de altísima calidad que desde que inicia hasta inevitablemente termina, te sorprende con ideas que parten de conceptos sencillos, pero que se suelen transformar en cosas verdaderamente geniales que hacen que consumir este medio valga tanto la pena.