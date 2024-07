Estrenos de Disney+ en agosto de 2024

Agosto es un mes importante para Disney+. No solo la plataforma de streaming recibirá más películas clásicas y nuevas temporadas de algunas de sus series, sino que este es el primer mes, al menos en América Latina y México, en donde por fin vemos una integración completa con Star+. De esta forma, les compartimos los estrenos que todos los usuarios de esta plataforma no se deben de perder.

Si bien Star+ por fin se integró en forma a Disney+ el mes pasado, agosto por fin representa una unión entre estas dos plataformas en nuestra región. Esto se puede ver claramente con la cuarta temporada de Only Murders in the Building, así como un nuevo documental a cargo de James Cameron. Estos son los estrenos de agosto en Disney+:

La noche que luché contra Dios – agosto 2

Fuimos los afortunados – agosto 7

Disney Jr. Ariel – agosto 7

Pequeño gran jurado de la cocina – agosto 7

Becoming Karl Lagerfeld – agosto 7

Are You Sure? – agosto 8

Solar Opposites, temporada 5 – agosto 12

Star Wars: Aventuras de los jóvenes Jedi, temporada 2 – agosto 14

OceanXplorers – agosto 19

El rey de los machos – agosto 21

9-1-1, temporada 7 – agosto 21

The Supremes At Earl’s All-You-Can-Eat – agosto 23

Only Murders in the Building, temporada 4 – agosto 27

Family guy, temporada 22 – agosto 28

En encargado, temporada 3 – Ya disponible

La voz ausente – Próximamente

Selenkay – Próximamente

Agosto es un mes bastante interesante. Para todos los que nunca tuvieron Star+, entonces ha llegado el momento de ver Only Murders in the Building, una galardonada serie protagonizada por Selena Gomez, Martin Shorts y Steve Martin. En temas relacionados, te decimos cuáles son los lanzamientos más importantes en videojuegos para agosto de 2024.

Nota del Autor:

No puedo esperar para ver más de Only Murders in the Building, es una gran serie, y ahora que ya forma parte de Disney+, más personas tienen la oportunidad de experimentar una de las mejores producciones de Star+.

