Los servidores de Concord se han cerrado oficialmente

Esta semana fue de estragos y alegrías en el fandom de PlayStation, pues primero tenemos el lanzamiento de Astro Bot, juego que ha sido aceptado de forma positiva por la prensa especializada y también los usuarios que han comprado tanto sus copias como el control Dualsense. En el polo opuesto, se informó el cierre de servidores online de Concord, desarrollo por parte de Firewalk Studios que tuvo uno de los peores recibimientos de algún estudio de Sony en años, y eso se debe a las bajas ventas.

La fecha de corte fue marcada para el 6 de septiembre, por lo que desde ese anuncio, muchas personas que lo compraron se pusieron manos a la obra para obtener el platino a como diera lugar, eso con estrategias un tanto cuestionables como tirarse a los vacíos para rápidamente terminar las partidas. Algunos lo lograron y otros no, hablamos en pasado, pues en este momento ya no es posible accesar al videojuego.

Incluso el Twitter oficial ha soltado un comunicado, confirmando que no hay manera de iniciar sesión.

Concord servers are now offline.

Thank you again to all the Freegunners who have joined us in the Concord galaxy. pic.twitter.com/o1dTywrqUx

— Concord (@PlayConcord) September 6, 2024