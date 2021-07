Review – Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin

En territorio no tan conocido

El nombre de Capcom es uno de los más icónicos y reconocidos de todo el medio. A pesar de que en realidad, esta compañía con base Osaka, Japón ni siquiera se acerca en tamaño y poderío financiero a los verdaderos gigantes de la industria, siempre ha sabido mantener una sólida tradición con sus queridas franquicias, esto sin mencionar su vanguardista tecnología si de motores gráficos hablamos. Cada estudio o publisher del mundo suele ser asociado con ciertos géneros o estilos de diseño, y en el caso de los padres de Street Fighter, su nombre no suele tener mucha relación con el JRPG tradicional por turnos. Claro que tenemos el caso de Breath of Fire, pero la realidad es que dicha compañía es más cercana a otro tipo de juegos. En 2017, se lanzó un intento por justamente explorar el rol nipón en su forma más pura y a su vez, seguir posicionando de manera global a una franquicia que en 2021 ocupa uno de los sitios más privilegiados. Luego del gran resultado que se tuvo con la primera entrega en 3DS de esta ahora serie de spin-offs, nos llega Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin, título que busca ampliar y mejorar todo lo conseguido por su antecesor.

Desarrollar un JRPG por turnos que mantenga las tradiciones del género y a la vez, se sienta moderno, no es una tarea sencilla. Si a esto le sumas la enorme responsabilidad de trasladar el sabor y forma de una saga con tanta personalidad como lo es Monster Hunter, pues tienes enfrente un reto que muy probablemente, solo este Capcom contemporáneo tan acertado y talentoso, podía conseguir. Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin parte de la misma base y fundamento que la entrega que vimos en 3DS, agregando algunas ideas propias que vienen a enriquecer su particular fórmula, la cual, se centra mucho en la relación que ahora nosotros los jugadores tenemos con los monstruos de la franquicia, pues en estos títulos, en lugar de solo estarlos cazando constantemente, formarán parte de tu equipo. Lo más interesante de todo este asunto es que no solo se logra poner al universo de MonHun dentro del género que te describo, sino que se crea una puerta de entrada ideal tanto para nuevos a este tipo de gaming, como para viejos lobos de mar que llevan décadas disfrutando de combatir a través de menús.

De predecible a emocionante

Seamos sinceros: la historia de los Monster Hunter siempre ha sido lo menos importante de la experiencia. No me mal interpretes. Capcom ha creado un universo bastante consistente alrededor de toda esta serie, sin embargo, creo que nadie juega sus títulos para conocer en qué acaba el relato. Claro que con cosas como World y Rise se hizo un intento genuino por tener una narrativa mucho más elaborada, pero al final, lo que queríamos era salir de caza y ya. Un RPG tradicional puede ser terreno muy fértil para cambiar lo anterior, asunto que justamente sucedió en Monster Hunter Stories de 3DS por más llena de clichés y momentos predecibles que tenía la historia que nos contó.

Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin nos lleva a Hakolo Island y sus alrededores. De manera sumamente misteriosa, se comienza a reportar que todos los Rathalos alrededor del mundo están despareciendo sin dejar rastro, incluido al guardián de la región en la que nos encontramos. Aquí entramos nosotros interpretando a un joven jinete descendiente de la leyenda llamada Red, quien en poco tiempo se entera de que dicho suceso está generando estragos y comportamientos muy extraños entre los otros monstruos. Luego de una serie de sucesos, nos topamos en nuestro camino con una niña de la especie wyverian llamada Ena, la cual, nos encarga cuidar de un huevo de Rathalos, mismo que según la profecía, contiene a una criatura destinada a generar devastación en todo el mundo.

A partir de ese momento y con Navirou a nuestro lado -sí, el curioso gato parlanchín que nos acompañó en el primer juego de la serie está de regreso-, comenzamos con nuestra aventura para visitar distintos lugares y conocer a un montón de personajes que nos ayudarán o perjudicarán en el camino hacia el destino. Al igual que pasaba con el título de 3DS, la historia de Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin está repleta de clichés propios del género, sin embargo, lo encantadores que son sus personajes y situaciones, hacen que de verdad sientas interés por seguir descubriendo más de su sencilla, pero bien lograda narrativa. Me encanta cómo es que Capcom, a pesar de que supuestamente está contando un relato muy solemne y hasta épico por momentos, no tiene problema con no tomarse las cosas tan en serio para agregar toques sumamente agradables de comedia.

Gran parte de la historia de Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin está contada a través de muy elaboradas cinemáticas en tiempo real con una gran actuación de voz tanto en inglés, como en japonés -sí, es posible poner el texto en español-. Lo que te quiero decir con esto es que estamos frente a una producción de tamaño considerable en la que se invirtió una muy buena cantidad de esfuerzo no solo en tener una bien estructurada historia llena de personajes y lugares diferentes, sino en una presentación cinemática que busca competirle a los productos más complejos que se pueden presentar en este medio.

La gran pregunta ¿tengo que haber jugado el primer Monster Hunter Stories o cualquier otro título de la franquicia para poder entender este nuevo título? No, la respuesta es que no. A pesar de que obviamente, existe una relación entre este juego y su antecesor, además de múltiples referencias a las entregas de la línea principal de Monster Hunter, la realidad es que tenemos un relato contenido que funciona por sí mismo, al punto de que te diría que incluso, podría ser tu primer MonHun y no tendrás ningún problema en entender qué está pasando. Por supuesto, si ya eres fan de la saga, te toparás con una auténtica carta de amor por parte de Capcom, la cual, nos deja clara la enorme pasión que existe entre quienes están trabajando actualmente en toda esta propiedad intelectual.

JRPG para todos

Al ser un medio tan interactivo, existen géneros dentro de los videojuegos especialmente intimidantes. Uno de ellos es el de los famosos juegos de rol. Tantos números saltando por todas partes, complicadas estadísticas y menús sobre más menús, puede parecer como un área sumamente difícil de entender. Por supuesto, todo el que haya jugado cualquier forma de RPG sabrá que en realidad, solo se requiere de algo de tiempo y dedicación, más que de un poder intelectual sobrenatural. Podríamos decir que desde Monster Hunter World, esta franquicia de Capcom logró romper con un montón de estos paradigmas de los que te platico, sobre todo en occidente, pasando de ser un producto muy de nicho, a algo que vende millones de copias con cada una de sus entregas. Lo sorprendente de todo este asunto es que la fórmula no se rebajó: el público simplemente decidió darle la oportunidad. Ahora, eso mismo se está buscando con Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin.

Lo primero que hay que decir es que sí, al igual que su antecesor de 3DS, Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin es un JRPG por turnos sumamente tradicional en su estructura y forma, pero que en su base, en realidad sigue siendo un juego de la serie a la que representa. Como te contaba hace unos párrafos, en este título en lugar de tomar el control de un cazador, hacemos las veces de rider o jinete. ¿Cuál es la diferencia? Pues en realidad no mucha, solo que acá, precisamente los monstruos del mundo en el que nos encontramos, formarán parte de nuestro grupo, algo así como sucede con Pokémon.

Hablando de Pokémon, es importante mencionar que desde el primer Monster Hunter Stories vino una fuerte y un tanto justa comparación, pues en estos RPG de Capcom, también existe un elemento importante de coleccionismo. Los Monsties como al juego tanto le gusta llamar a estas criaturas del universo de Monster Hunter, son parte muy importante del gameplay, pues básicamente pasan de ser enemigos implacables, a fieles compañeros que nos ayudarán en batalla. La forma de “atraparlos” o hacerlos parte de nuestro equipo es bastante curiosa. A lo largo del mapa te toparás con ciertas cuevas a las que puedes entrar. Estos lugares que por cierto, se generan de manera procedural, son las guaridas de los monstruos. Nuestro trabajo, si es que queremos tener a un nuevo aliado, es robar uno de sus huevos para después esperar a que nazca. Sí, le robamos a sus hijos a estos pobres seres salvajes. Una vez en el nido, entra un especie de azar en el que se nos indica qué tan probable es obtener a un monstruo raro luego de un par de oportunidades.

Una vez que regresas con el botín a cualquier de las aldeas que se encuentran en este mundo, podrás ir al establo para ver qué obtuviste. Un Velocidrome, un Kulu-Ya-Ku o hasta un Pukei-Pukei se podrán unir a tu causa, cada uno con sus propias características como atributos y debilidades, mismas que por cierto, puedes ir cambiando y modificando conforme el Monstie en cuestión vaya subiendo de nivel. Te cuento que en Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin existen poco más de 80 monstruos de esta franquicia listos para ser coleccionados y claro, listos para ayudarnos a salir adelante en batalla.

Pasando ahora sí al tema del combate en Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin, te cuento que funciona de manera muy similar a como lo hace cualquier otro RPG por turnos, es decir, te encuentras en cualquier área del juego y si tocas a alguno de los monstruos salvajes que la habitan, comienza la fase de enfrentamiento. Antes de pasar a describir todo este sistema, es importante mencionar que nuestro rider es en realidad el único al que le damos ordenes directas cuando estamos en combate, nuestro Monstie, así como cualquier otro personaje que se haya unido a nuestra party de manera temporal, actúan de forma independiente, asunto que claro, hace que el juego sea mucho más accesible sobre todo para quien no suele jugar este tipo de experiencias.

El sistema de piedra, papel o tijera que vimos en el primer Monster Hunter Stories está de regreso, en donde ataques de poder vencen a técnicos, técnicos a velocidad y velocidad a poder. Nuestro trabajo es descifrar con qué tipo de agresión vamos a ser atacados para contrarrestarla. Antes de seleccionar una acción, se coloca una línea que nos indica a quién va a atacar el enemigo en su siguiente turno, si resulta que va contra nosotros, debes de elegir con cuidado qué tipo de ataque usar. Por ejemplo, los Velocidrome suelen utilizar ataques de velocidad, por lo que sería bueno elegir uno de poder. Si escoges correctamente, ganarás el cara a cara generando más daño del recibido y llenando tu barra de relación o magia. Esta unidad sirve para ejecutar técnicas especiales o si se llena, poder montar al Monstie que tengamos en batalla para generar mucho más daño y a la vez, recuperar nuestra salud.

La adición que vemos en Monster Hunter Stories 2 en términos de gameplay es que además de tener lo de los tipos de combate, los monstruos a los que enfrentas pueden ser débiles a los tres diferentes tipos de armas. Esto, como te puedes imaginar, le añade una capa completamente nueva al combate del juego y claro, la vuelve más compleja y disfrutable. Otro elemento muy interesante es que algunos monstruos de mayor tamaño, podrán ser dañados en diferentes partes, justo como pasa en los juegos de la serie principal. Cada parte suele ser débil a un tipo diferente de arma, por lo que debes de pensar muy bien cómo y con qué estás atacando. Por supuesto, si logras cortarle la cola a un Pukei-Pukei, puede que te suelte la parte que necesitas para fabricar piezas especiales de equipo o armas. Además, si logras destruir una parte específica del enemigo, este suele ser aturdido para que los ataques subsecuentes hagan daño adicional. Vale la pena mencionar que en cualquier momento puedes cambiar a tu Monstie o a tu arma sin que esto tenga un costo de turno. Es muy importante ir ajustando tu estrategia sobre la marcha.

Nuestro personaje también puede ser personalizado de una manera bastante profunda. Podrás cambiar su armadura, su arma y hasta un accesorio, y como te contaba, podrás usar las partes que obtengas de los monstruos con los que pelees, para fabricar piezas especiales de equipo o armas, justo como pasa en los Monster Hunter tradicionales. Puede que todo este sistema de combate pueda sonar rebuscado, enredado y sumamente complicado, sin embargo, te puedo decir que es uno de los más sencillos que me haya tocado jugar en un RPG moderno, esto sin mencionar el sensacional trabajo que el juego hace del lado de los tutoriales y de cómo te muestra la manera en la que funcionan cada una de sus partes. De verdad, es muy simple, al punto de que te diría que Monster Hunter Stories 2 puede ser una gran puerta de entrada para todo el que sea nuevo al mundo del rol japonés por turnos.

Sobre la estructura que nos presenta Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin, puedes esperar una mezcla entre cómo es que funciona cualquier otro RPG clásico, con la propia forma de un Monster Hunter tradicional, es decir, conforme progresas en la historia, vas visitando diferente aldeas que hacen las veces de base en las que podrás comprar cosas, abrir huevos de Monstie, generar nuevas piezas de equipo y armamento, así como aceptar quests principales o secundarios. Las misiones principales suelen reducirse a cosas como “este monstruo está causando problemas, ve y acaba con él”, mientras que las secundarias suelen ser peticiones sobre recolección de ciertos ítems. Poca variedad de este lado, pero cosas como el rastrear a un monstruo a su guarida no dejan de ser muy divertidas.

Para rematar todo este contenido que por cierto, te tomará alrededor de 80 horas completar, tenemos un modo multiplayer considerablemente robusto, más si tomas en cuenta que estamos hablando de un RPG por turnos bastante tradicional. En esta modalidad podrás enfrentar en PVP a otros jugadores del mundo, además de que existen ciertas misiones completamente pensadas para ser completadas con un amigo. Me parece que es una buena e interesante adición, pero nada que haga que la experiencia general de Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin cambie de alguna u otra forma.

Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin es un muy bien logrado RPG por turnos. Su profundo sistema de combate hará que te intereses mucho en entender cada una de sus partes si es que tienes experiencia con el género, mientras que su propia simpleza y muy bien logrados tutoriales, lo convierten en un juego sumamente abordable para cualquiera que lo quiera aprender. A pesar de ser una marca con poca experiencia con este tipo de juegos, Capcom ha demostrado un gran entendimiento de qué es exactamente lo que hace bueno a un juego de rol en el que cada parte tiene un turno para elegir qué acción hará a continuación.

Pesándole al Switch

Todos sabemos que cualquier juego que sale en el Nintendo Switch es un volado en la parte técnica. Por un lado tenemos impresionantes logros third party como Doom Eternal, por ejemplo, o que las entregas first party siempre suelan ser garantía de una buena experiencia, pero por el otro, también existen juegos que han salido verdaderamente mal cuando tienen que lidiar con las limitantes naturales de un hardware como el de Mario y compañía. Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin llega como exclusiva de consolas al Switch, acompañado con una versión para PC. Para esta reseña, utilizamos la variante de Nintendo y los resultados son… mixtos.

De acuerdo con lo que sabemos, Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin está corriendo en el RE Engine de Capcom, misma tecnología con la que Monster Hunter Rise nos impresionó hace unos meses corriendo también en el Switch. Lo anterior lo menciono porque sí me llama mucho la atención que el mismo estudio usando la misma tecnología, esté presentando resultados tan distintos en la misma plataforma. Tranquilo, la experiencia de este juego en el Switch no es desastrosa o injugable, simplemente está lejos de ser ideal o del ejemplo que te pongo.

En su versión para el Switch, Monster Hunter Stories 2 alcanza una resolución máxima de 1600×900 cuando está conectado al dock. En modo portátil, se mantiene de manera general en 720p, luciendo verdaderamente bien. En donde viene el verdadero problema es en el framerate. Desde que empiezas a jugar, se siente una pesadez importante, esto gracias a que el juego está brincando constantemente entre 20 y poco más de 30 cuadros por segundo. Generalmente, se mantiene alrededor de los 25. Acá no entiendo por qué no se buscó fijar el framerate en 30, creo que había sido una mucho mejor experiencia. Claro que al tratarse de un RPG por turnos, el pobre rendimiento del juego en la consola de Nintendo, no se ve impactado, pero sin duda es algo que teníamos que resaltar.

La buena noticia es que el juego cuenta con una espectacular dirección de arte y en general, gráficas muy bien logradas. Siguiendo la forma de su antecesor, acá se apuesta por un estilo de cel shading muy encantador y lleno de vida. Wings of Ruin es un juego sumamente colorido, con todo y que por momentos, algunas de sus texturas sí se llegan a apreciar un tanto planas y de baja calidad. De igual forma, su música es un gran paseo por toda la historia de la serie, además de presentar composiciones originales que estamos seguros, le llenarán el oido a cualquiera que las escuche.

Tenemos que decir que sin duda, la versión para Switch de este nuevo Monster Hunter Stories nos quedó a deber en el apartado de rendimiento, sin embargo, creo que en el resto de su presentación audiovisual, Capcom está entregando un muy buen trabajo, de igual forma es importante mencionar que no me topé con ningún bug, glitch o problema técnico de consideración, es claro que el juego sí pasó por un debido proceso de QA para poder llegar a nuestra manos.

Capcom no pierde la línea

Luego de una época verdaderamente complicada en la que parecía, el publisher y estudio de Osaka comenzaba a perder el rumbo, vino un fuerte cambio de paradigmas dentro de la compañía que la llevaron al gran momento que lleva viviendo desde el estreno de Resident Evil VII en 2017. Cada una de las entregas que Capcom ha lanzado en los últimos cuatro años, han cumplido con creces sus objetivos y para fortuna de todos nosotros, Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin no es la excepción. Es verdad que tenemos las complicaciones de rendimiento en su versión para Switch, pero creo que ese defecto queda claramente opacado por la gran cantidad de virtudes y buenas cosas que tiene el juego en sus otros apartados.

¿A quién le recomendaría Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin? La verdad es que a cualquiera que quiera vivir una gran aventura y un buen RPG por turnos. Sí, creo que este título no solo podría funcionar como una buena puerta de entrada al mundo de Monster Hunter, sino que también, puede ser una gran primer experiencia para quien nunca haya jugado un título de rol por turnos japonés tan tradicional. Su bonita historia, gran dirección de arte, profundo sistema de combate, bien logrado sistema de colección y demás, hacen que lo nuevo de Capcom sea muy fácil de recomendar a cualquiera.