Review – Monster Hunter Rise: Sunbreak

Cuando hablamos de contenido post-lanzamiento, hay diferentes formas de ofrecer más de un producto sin llegar a ser una secuela. El DLC es un término que asociamos principalmente con experiencias enfocadas a un solo jugador. Aquí se nos puede presentar una continuación a la historia principal, una aventura paralela, o simplemente más de lo mismo. Sin embargo, cuando se trata de juegos como servicio y experiencias multiplayer con un gran enfoque en la comunidad, las cosas se complican un poco más. No basta con solo agregar un poco más una vez y ya. Son necesarias una serie de actualizaciones continuas y, en el mejor de los casos, una expansión que, como su nombre lo indica, expanda todos los conceptos previamente introducidos. Esto es algo común, pero siempre llama la atención cuando una versión 2.0 llega a nuestras manos.

Capcom lanzó Monster Hunter Rise para el Nintendo Switch en marzo del año pasado, e inmediatamente se convirtió en uno de los juegos third party más vendidos de la consola, exponiendo a toda una nueva generación a esta fantástica franquicia. A lo largo de 2021 vimos una serie de actualizaciones gratuitas que no solo ofrecieron más monstruos para cazar, sino que le dieron un final propio a la historia de Kamura. Cuando todos pensabamos que la compañía japonesa por fin estaba lista para dejar en el pasado a esta entrega, la empresa anunció Sunbreak, la gran expansión que prometía, por lo menos, un año más de vida para este fabuloso título.

Después de varios días y de terminar la campaña principal de Sunbreak, por fin ha llegado el momento de hablar sobre todas las novedades y cambios que ofrece esta expansión. ¿Acaso este es un contenido que vale la pena pagar? ¿Es Monster Hunter Rise: Sunbreak la versión definitiva de esta experiencia? Descubre la respuesta a estas y más interrogantes en nuestra Atomix Review.

Una historia termina, otra comienza

Si esta es la primera vez que decides entrar al mundo de Monster Hunter Rise, te tengo malas noticias, no podrás comenzar Sunbreak inmediatamente. Para acceder a esta expansión necesitarás haber llegado al final de la campaña principal. Sin embargo, no esperes experimentar una continuación de los eventos de la Estampida. En su lugar, el Reino se ve afectado por una catástrofe, la cual no solo pone en riesgo la vida de los habitantes de esta nación vecina, sino que también amenaza la tranquilidad que Kamura ha ganado después de todo tu esfuerzo. De esta forma, somos enviados a evitar otra crisis causada por una bestia sumamente peligrosa.

La fortaleza de Monster Hunter Rise nunca estuvo en su historia. La campaña principal era solo una excusa para darnos la oportunidad de tener enfrentamientos sumamente impresionantes. Aunque este sigue siendo el caso con Sunbreak, la expansión le ha dado un mayor peso a este apartado. El problema que aqueja al Reino va evolucionando de forma natural, y cada nuevo reto que se nos presenta tiene una explicación que está asociada con el peligro principal. Junto a esto, se le ha dado un gran énfasis a los personajes secundarios, cada uno protagonizando varios segmentos en la aventura, y proporcionando ayuda que se siente tangible, esto gracias a que varios cazadores te acompañarán en secciones específicas, y en ningún momento sientes que eres tú contra el mundo. A Rise le faltó una hermandad que en Sunbreak sí encontramos.

Por si fuera poco, la expansión tiene más y mejores cinemáticas. Cada vez que se logra un cometido importante, el juego nos recompensa con un segmento muy bien animado que no escatima en la acción, diálogo, y se siente como una parte fundamental de la experiencia, algo que soluciona la pobre exposición de los eventos que encontramos en el título base. Sin embargo, aún hay varias escenas que se limitan a solamente cajas de texto sin algún tipo de voz, fuera de las clásicas frases que se repiten una y otra vez.

La campaña principal de Sunbreak no dura más de 10 horas, esto si vas directamente a los objetivos principales, y no hay una gran diversidad de misiones, pero la calidad de todo lo que se nos presenta es de primer nivel. No quiero dar spoilers, pero puedo decir que la conclusión sí está al nivel de la pelea final contra Ibushi y Narwa. El solo hecho de que aquí tengamos un desenlace, algo que Rise no pudo presumir durante su lanzamiento, es algo que logrará satisfacer a todos los que no han dejado de irse de cacería durante el último año.

El Monstruo de Frankenstein, el Hombre Lobo y Drácula

Cuando Monster Hunter Rise llegó al Nintendo Switch el año pasado, uno de los apartados que más me sorprendió fue el visual. De alguna forma mágica, Capcom fue capaz de usar el RE Engine, el mismo que hemos visto en títulos como Resident Evil Village, para entregarnos una experiencia sumamente estable. Fuera de las muy ocasionales caídas de frame rate y los estragos que la cámara hace cuando estás acorralado entre la pared y un monstruo, el juego corre de maravilla. De esta forma, Sunbreak no se encarga de solucionar problemas, o siquiera de mejorar este apartado, sino en agregar más diseños, nuevas criaturas, ambientes y, por lo general, llevar la experiencia al siguiente nivel.

Comenzando con la mayor atracción de la expansión, Sunbreak nos ofrce tanto nuevas como viejas criaturas, así como un par de cambios a caras ya conocidas. En este último punto, un par de monstruos del juego base tienen variaciones que modifican su estilo de pelea y naturaleza. Por ejemplo, Bishaten, un mono que lanza fruta, sigue conservando su diseño original, pero ahora posee un pelaje rojo y una serie de escamas que dejan en claro su afinidad con el fuego. Lo mismo sucede con otros clásicos. Sin embargo, el enfoque constante en el mismo elemento limita a todas estas alteraciones al mismo tono.

Por otro lado, las criaturas que vimos en entregas pasadas de la serie y ahora están de regreso, como Espinas y Goro Magala, se ven impresionantes en el RE Engine, y son tan enormes que nuestro pequeño cazador en varias ocasiones se llega a sentir como David. Sin embargo, son los nuevos monstruos los que se llevan las palmas en esta ocasión. Todo Sunbreak cuenta con una clara inspiración en la cultura medieval europea. Desde la orden de cazadores con sus armaduras que parecen sacadas de un cuento de los Templarios, pasando por el castillo y puerto que funcionan como la base de operaciones, hasta el diseño de horror que tienen el trío principal de enemigos.

Garangolm, Lunagaron y Malzeno son criaturas que cuentan con diseños inspirados en el Monstruo de Frankenstein, el Hombre Lobo y Drácula respectivamente. Garangolm posee una cabeza similar a la creación de Mary Shelley. Lunagaron eventualmente deja de lado su forma cuadrúpeda, para alzarse en dos patas y comenzar a aullar. Por último, las habilidades de Malzeno y su presentación inicial dejan en claro que una estaca no será suficiente para acabar con este chupador de sangre. Sin duda alguna, una gran selección, y sin dar spoilers, algunos de los enemigos en el final del juego también son impresionantes.

El otro punto clave en la presentación es Elgado. En Sunbreak dejamos de lado a Kamura, la villa japonesa, y nos transportamos a Elgado, un puerto construido cerca de un castillo. Pese a que esta base de operaciones es más pequeña que su contraparte en la experiencia base, la organización de las estructuras y el carisma hacen que tengas todo a la mano y nunca quieras irte. Pequeños palicos viajan por un mini tren a lo largo de todo el escenario, el embarcadero siempre tiene nuevas provisiones para revisar, en la taberna hay un par de cazadores listos para compartir sus historias, y los comerciantes gritan por todos lados para vender sus objetos. Es un lugar mágico que se llega a sentir como el Gathering Hub de Monster Hunter World, aunque más pequeño.

Junto a esto, la expansión cuenta con dos nuevas locaciones. Aunque el número es bastante bajo, la promesa de un ambiente extra en el futuro podría solucionar este problema. Sin embargo, lo que se ha introducido con Sunbreak vale mucho la pena. Para comenzar, tenemos a la Jungla, escenario que regresa de entregas pasadas, y esto es algo bastante notorio, ya que su diseño no es tan complicado como lo que encontramos en toda la experiencia. Afortunadamente, la Ciudadela es espectacular.

Esta locación es gigantesca. Con exploración en diferentes alturas, cavernas con varios secretos, múltiples biomas y un sin fin de opciones para pelear, la Ciudadela es el mejor escenario en todo Monster Hunter Rise. En un momento puedes pasar del bosque, a un pantano, luego a las ruinas de un castillo, y terminar en el pico de una montaña congelada. Es increíble el trabajo que se llevó a cabo aquí.

Por último, Sunbreak también introduce un sin fin de nuevas armaduras. No solo las criaturas que se introducen en la expansión cuentan con su propio set que llama mucho la atención, sino que algunos de los monstruos ya conocidos también ofrecen un conjunto que nunca habíamos visto. De esta forma, el nivel de personalización va más allá de lo pensado, y podrás pasar horas cazando monstruos solo para verte de la mejor forma posible. Incluso es posible portar las armaduras de algunos de los personajes secundarios, algo que muchos habíamos deseado por mucho tiempo.

Sin embargo, la expansión no está libre de problemas en este apartado. La combinación de los nuevos monstruos y las densas locaciones, hace que las caídas de frame rate y los problemas de la cámara sean más notorios. Afortunadamente, no existen momentos en donde esto sea un impedimento para disfrutar de la experiencia, pero sí son lo suficientemente fuertes para ser notorios. Por lo general, Sunbreak se ha encargado de mejorar la identidad visual de Monster Hunter Rise. Los nuevos monstruos, diseños de armas y armaduras, monstruos y locaciones se sienten como una digna expansión de lo que vimos el año pasado.

Terror sonoro

Al igual que el apartado visual, Sunbreak se ha encargado de mejorar el aspecto sonoro con una serie de nuevas ideas y mejoras a las ya conocidas. Mientras que Kamura es un lugar perfecto para disfrutar del juego con las voces en japonés o en el idioma original creado para este mundo, Elgado funciona de mejor forma si decides experimentar el juego en inglés, en donde todos los personajes secundarios cuentan con un acento británico muy marcado. Gracias a las nuevas cinemáticas, hay más oportunidades de disfrutar del trabajo de doblaje, ya que escuchamos más que solo una serie de gruñidos y ocasionales frases con poco sentido.

Sin embargo, la verdadera belleza se encuentra en el diseño sonoro para las criaturas y en el trabajo de musicalización para todos los enfrentamientos. Una vez más, la joya de la corona se la llevan Garangolm, Lunagaron y Malzeno, quienes cuentan con una serie de composiciones que incorporan elementos como órganos, violines, coros y un ritmo que bien podría formar parte de un juego de Castlevania. Es un trabajo tan bien logrado que le otorga una fuerte identidad no solo a la expansión, sino a la serie en general. Junto a esto, Elgado tiene un tema que convierte al asentamiento en una locación bastante tranquila en donde uno puede pasar horas y horas sin moverse, una clara mejora al cansado soundtrack que la villa de Kamura tiene.

Una vez más, Sunbreak no se encarga de reinventar la fórmula de Monster Hunter. En su lugar, la expansión está enfocada en jugar un poco con lo que ya conocemos y presentar una serie de ideas interesante usando las bases de la experiencia principal. El resultado va de acuerdo con la temática visual de terror medieval. Un gran trabajo.

Puliendo la cacería

Eventualmente cualquier arma en el juego gasta su filo, se vuelve débil, y deja de ser divertida. Afortunadamente, una simple afilada es más que necesaria para que tu instrumento de destrucción retome su fuerza. Este es el objetivo principal de Sunbreak. La expansión toma todas las bases que ya tenemos, e introduce una serie de mejoras que no modifica la experiencia de una forma sustancial, solo la hace más entretenida, y proporciona opciones adicionales para la personalización para nuestro personaje.

El cambio más grande que introduce Sunbreak son las Switch Skills. En la experiencia base se pueden modificar los moviminetos cada arma en el juego, tanto normales como especiales. Sin embargo, solo es posible tener una selección determinada para una cacería. En la expansión ahora puedes tener dos en todo momento. Con tan solo presionar una combinación de botones, tu cazador puede cambiar sustancialmente sus acciones, la forma en la que ataca, o simplemente tener más opciones a su disposición para crear combos que simplemente son imposibles en Rise normal.

Junto a esto, gracias a los nuevos sets de armaduras, accesorios y habilidades adicionales que puedes desbloquear, las Switch Skills se convierten en más que solo una forma de cambiar de movimientos. Con el equipo correcto, esta nueva herramienta te permitirá recuperar vida, bloquear daño por completo, esquivar de una forma más efectiva, y más. Este es un elemento que se ha convertido en algo totalmente necesario en mis cacerías. Aunque al principio su uso puede no ser tan atractivo para algunos, experimentar y encontrar un nuevo estilo de juego es sumamente divertido y satisfactorio.

Claro, Sunbreak introduce más que solo las Switch Skills. Una de las nuevas misiones que tienes a tu disponibilidad te da la oportunidad de cazar monstruos en compañía de uno o varios NPC. Aunque Monster Hunter Rise es una experiencia social, en donde es muy sencillo unirte a un grupo de amigos, o desconocidos, y comenzar a pelear contra criaturas gigantes, es importante señalar que muchos tal vez no desean experimentar este apartado, o jugar lejos de una conexión a internet gracias a las capacidades del Nintendo Switch es más atractivo. De esta forma, la expansión introduce las Follower Quests, en donde obtienes lo mejor de los dos mundos.

A lo largo de la historia, nuevos y viejos NPC te pedirán ayuda para completar una cacería en específico. Estas son totalmente opciones, así que no tienes que preocuparte por participar en ellas si no lo deseas. Aquí es imposible jugar con otra persona real, así que solo eres tú y tu compañero virtual. Aunque los objetivos son los mismos, al final del día debes capturar o derrotar a una bestia, es la inteligencia artificial lo que llama la atención, y sorprenderá a más de uno. Nuestros aliados son guerreros formidables que podrían hacer el mismo trabajo que tú llevas a cabo. Utilizan sus armas de forma efectiva, ponen trampas, e incluso son capaces de montar monstruos para causar un gran daño a tu objetivo. Lo mejor de todo, es que conforme tu relación con estos personajes crece, recibirás recetas para crear la armadura y arma de alguien en particular, cumpliendo así otro sueño de los fans.

Pese a que Monster Hunter Rise fue concebido como el punto de introducción para toda una nueva generación, muchos fans se quejaron de la dificultad del juego, señalando que esta experiencia simplemente no era tan retadora como previas entregas. Aquí es donde el rango de Master entra en escena. Una de las razones principales por las cuales Sunbreak solo es accesible al final del juego base, es porque las misiones son más complicadas. No solo los nuevos monstruos pueden sorprender a todos los jugadores, sino que las variantes y las criaturas que regresan de otros títulos presentan una serie de ataques nunca antes vistos, patrones más agresivos, más vida y, por lo general, son más fuertes.

La dificultad no ha escalado de forma artificial, ofreciendo esponjas de daño, sino que incluso enfrentarte a un monstruo básico se convierte en todo un reto debido a sus nuevos ataques y patrones de movimientos. Junto a esto, se introducen las Anomalías, las cuales ofrecen una mayor dificultad. Sinceramente, hubo momentos en donde fracase algunas de estas misiones por lo complicadas que llegan a ser. Afortunadamente, el ciclo de juego sigue siendo tan adictivo como lo era originalmente.

Gracias a que todo tu equipo del juego base se vuelve obsoleto de una forma bastante rápida, la expansión hace que uno se pueda sentir que está comenzando desde cero una vez más, y si bien alguien puede señalar esto como un punto negativo, la realidad es que esto hace que todo se sienta tan mágico como lo fue el año pasado. Sin embargo, no todo es perfecto. Pese a que la integración de las Switch Skills, las Follower Quests y el mayor reto es algo que le van como anillo al dedo a Monster Hunter Rise, hay un elemento que ha sido olvidado por completo: las Estampidas.

En el juego base, las misiones de Estampidas lograron combinar el combate tradicional de la serie, con un sistema de tower defense. Aunque el resultado fue mixto, nadie puede negar que esta fue una idea bastante interesante que le otorgó una sólida identidad a Monster Hunter Rise. Capcom siguió apoyando este estilo de juego con una serie de actualizaciones gratuitas, pero en Sunbreak no hay un solo rastro de esto. Es triste que este apartado fuera olvidado tan rápido. Incluso la sección de armas que puedes fabricar con las recompensas que obtienes al defender Kamura es dejada de lado, y no presenta algo nuevo.

Las bases de Monster Hunter Rise: Sunbreak son las Switch Skills, las Followers Quests y la mayor dificultad. Estos tres elementos hacen que la expansión sí se sienta como una continuación a lo que nos presentó la experiencia base, pero sin llegar a ser una secuela. Junto a esto, se han introducido una serie de mejoras y cambios pequeños que van desde una mecánica para otenner diferentes aumentos de poder en las comidas antes de una caería, pasando por las nuevas habilidades para los Palicos y Palamutes, hasta las que parecen ser un sin fin de retoques a las armas, armaduras, movimientos e ítems a nuestra disposición.

Es increíble lo que nos presenta Sunbreak. Capcom bien pudo enfocarse solamente en los nuevos monstruos y locaciones en esta expansión, pero decidieron mejorar cada aspecto posible del gameplay y la experiencia que es cazar en Monster Hunter Rise. Es un fantástico trabajo, y algo que los fans podrán apreciar desde el primer momento en el que pongan pie en Elgado.

¿DLC del año?

Sunbreak hace todo lo que una buena expansión debe. Todo el nuevo contenido no se siente como una actualización gratuita, sino como el siguiente paso para Monster Hunter Rise. Sinceramente, ya no puedo imaginarme al juego sin todas las mejoras y cambios que introduce este DLC. La historia, aunque mínima, es mucho más entretenida que en la experiencia base, y sí tiene un final. Los nuevos monstruos y locaciones son magníficas, y si bien parece que el juego por fin está llevando al RE Engine a los límites del Switch, no hay algo que sea un verdadero problema.

Todos los cambios que se han introducido a la fórmula de Rise, desde la posibilidad de tener dos sets de movimientos completamente diferentes en cualquier momento, pasando por ir de cacería en compañía de un NPC, hasta la mayor dificultad, hacen que la expansión sea justamente esto, una expansión que todos los que amaron el lanzamiento original, deben de probar.

No esperes que Sunbreak cambie tu opinión de Monster Hunter Rise si no te gustó el juego. Lo mejor de todo, es que esté no es el final. Más actualizaciones gratuitas están en camino para el resto de 2022 y, quizás, 2023 nos ofrezca una nueva expansión. Considerando que las ventas del juego base van en aumento, y la expansión logró vender más de dos millones de unidades en solo unos días, no sería sorpresa si Capcom no decide alejarse de esta mina de oro.