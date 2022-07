God of War Ragnarok es uno de los juegos más esperados de todo el año. Si bien Santa Monica, los desarrolladores, y PlayStation han asegurado una y otra vez que veremos a Kratos y Atreus en algún punto de 2022, la falta de información sobre este juego en los últimos meses ha preocupado a más de un fan ante la posibilidad de un retraso. Sin embargo, y como se ha rumoreado en las semanas pasadas, esta secuela ya tiene fecha de lanzamiento exacta y, sí, God of War Ragnarok estará disponible en 2022.

Por medio de un comunicado se ha confirmado que God of War Ragnarok llegará a PS4 y PS5 el próximo 9 de noviembre de 2022.

Sin duda alguna, estas son grandes noticias para los fans. De esta forma, a lo largo de 2022, PlayStation nos entregó Horizon Forbidden West en febrero, Gran Turismo 7 en marzo, y en un futuro llegará The Last of Us Part I en septiembre, y God of War Ragnarok en noviembre

Recuerda, God of War Ragnarok estará disponible en PS4 y PS5 el próximo 9 de noviembre de 2022. En temas relacionados, una serie de God of War ya está en desarrollo. De igual forma, Dave Bautista habla sobre la idea de interpretar a Kratos en esta producción.

Nota del Editor:

God of War de 2018 fue un fantástico juego con una historia de primer nivel. Ahora, la secuela no solo promete expandir en todos estos elementos, sino que bien podría ser uno de los grandes competidores para el GOTY de 2022.

Vía: PlayStation