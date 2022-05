Después de múltiples rumores, por fin se confirmó que una serie de God of War ya está en desarrollo para Amazon Prime Video. Fuera de esta revelación, por el momento no hay más detalles al respecto. Algo que los fans desean saber desesperadamente, es quién interpretará a Kratos. Uno de los nombres que ha surgido en los últimos días es Dave Bautista, quien ha comentado sobre estos rumores.

Recientemente, Comicbook tuvo la oportunidad de hablar con Dave Bautista por medio de Instagram, en donde el medio le preguntó al ex-luchador sobre la posibilidad de interpretar a Kratos en la serie de God of War. Esto fue lo que comentó el actor:

“¡Oye! Me encanta demostrar que la gente está equivocada. #SóloDigo”

Este no es el único personaje de videojuegos que los fans desean con Dave Bautista. Junto a Kratos, muchos esperan que el actor logre darle vida a Marcus Fenix en una posible película o serie de Gears of War. Regresando a God of War, por el momento no hay más información respecto a esta producción, y considerando que Amazon está trabajando en la adaptación de Fallout, es probable que pase algo de tiempo antes de conocer más sobre este proyecto.

Nota del Editor:

Dave Bautista no es un mal actor, pero no creo que sea el actor perfecto para el papel de Kratos. Este rol necesita a alguien que logre imponer su presencia en cada segundo en pantalla. Quizás alguien como Tom Hardy sea perfecto para este trabajo.

Vía: Comicbook