Se revela el primer tráiler de Willow

El Star Wars Celebration ha sido todo un suceso, uno que no solo se limita a anuncios de la saga de las estrellas, sino también a otros productos de Disney como fue el caso del regreso de Indiana Jones. Y ahora, se ha dado el primer adelanto de Willow, serie de fantasía que seguramente le será familiar a los fanáticos más antiguos de la compañía.

Esta se desarrolla 20 años después de la película original de 1988, en la que un enano con poderes mágicos tendrá que emprender una serie de viajes para restaurar la paz en su tierra de ensueño. Lo mejor, es que muchos de los actores de antaño van a regresar, y una de las interpretaciones más destacadas será ni más ni menos que la del propio Warwick Davis.

Aquí el video:

Vale la pena mencionar, que Willow por ahora no tiene una fecha oficial tal cual, solo se menciona que hará acto de presencia en el mes de noviembre, siendo una exclusiva más de la plataforma de streaming. Es probable que dentro de algunos meses más se suelte el día en específico, el evento D23 podría ser el escenario perfecto para tan singular anuncio.

Vía: IGN