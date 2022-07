¡Nuevo episodio de Atomix Podcast! Acompáñanos como cada semana para informarte de manera amena y analítica de lo sucedido en la industria de los videojuegos y el entretenimiento.

Esta semana te contamos de todo lo que pasó con el famoso tweet de Electronic Arts que hizo enfurecer a todo el internet. Además, te tenemos impresiones finales de Cuphead: The Delicious Last Course y de Sunbreak, la primer gran expansión de Monster Hunter Rise. Para rematar, charlamos un poco del final de Stranger Things 4.