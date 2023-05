Review – LEGO 2K Drive

Por algo diferente

LEGO se ha convertido en parte importante de la cultura popular moderna. La especial hechura de sus juguetes de construcción han conquistado a mercados de todas las edades, y la forma en la que han integrado a diferentes franquicias, simplemente vuelven irresistibles sus productos. Desde hace ya también un buen rato, la marca danesa ha intentado conquistar el mundo del gaming con variadas experiencias y trabajando con diferentes desarrolladores, a veces con grandes resultados y otras con obras que sí dejaron mucho qué desear. Indudablemente, la colaboración con Traveller’s Tales es una de las más importantes, sobre todo en lo comercial, sin embargo, la fórmula utilizada para sus juegos tiene tiempo que se siente gastada y fuera de foco, para prueba, lo que fue LEGO Star Wars The Skywalker Saga. Entendiendo perfectamente esto, se decidió buscar en otra parte, encontrando en 2K Games y Visual Concepts a la pareja perfecta para refrescar a los títulos basados en los famosos bloques. De esa manera nace LEGO 2K Drive, sorpresivo juego que en realidad nadie esperaba que existiera pero que indudablemente, viene a presentar ese algo distinto que los fans tanto habían estado esperando.

Las dudas y en general escepticismo por este proyecto son totalmente normales. Además de que Visual Concepts y en general, 2K Games no habían trabajado con la gente de LEGO nunca, el estudio a cargo más bien tiene experiencia con videojuegos deportivos, siendo ellos quienes están detrás de cosas como NBA 2K y WWE 2K, entre algunos otros. ¿Por qué ahora hacer un juego de carreras de mundo abierto basado en la marca de juguetes de construcción? En realidad no sabemos bien, pero en entrevista con su director creativo, se nos dio a entender que ellos también tenían ganas de ya hacer algo distinto, y al tener a viejos veteranos con experiencia en dicho género, se les hizo buena idea hacer la prueba. LEGO 2K Drive no es un intento menor, en realidad es una producción de buen tamaño que su publisher clasifica como AAA, y la verdad es que cuando uno lo juega, al menos puedes notar que los involucrados querían estar dentro del proyecto, esto gracias a las buenas ideas que se aprecian y al constante intento por hacerse sentir diferente a la experiencia a pesar de que es claro de donde es que está tomando inspiración.

Manejo al punto

Hacer un juego de carreras puede ser mucho más complicado de lo que algunos piensan. Por alguna extraña razón, existe la concepción de que este género vale menos o no es tan importante como otros. Asunto curioso, pues si uno se detiene a ver la historia, te puedes dar cuenta de que esta forma de diseño siempre ha estado entre nosotros y ha dado a varios de los títulos más entrañables de todo el medio. Como te lo comentaba, que un estudio como Visual Concepts haya decido dar un giro así, es de llamar la atención, pero entiendes mejor la situación al ver que varios de sus miembros trabajaron en cosas como San Francisco Rush y Hydro Thunder, asunto que indudablemente se nota en más de uno de los apartados de LEGO 2K Drive.

Lo primero y más importante de todo juego de carreras es que se sienta bien en las manos. Que el peso de los vehículos sea el correcto y que su interacción con la superficie en la que están tenga sentido. Además, necesitas de un buen diseño de niveles pues al final, muchas veces, las pistas se terminan convirtiendo en la verdadera estrella. Si encima de todo esto tienes un buen meta juego, lo más seguro es que tengas éxito. ¿Y LEGO 2K Drive tiene todo lo anterior? Sí, totalmente. A pesar de que podría no ser el mejor juego de carreras en el mundo y que por ejemplo, sigue lejos de algo como Mario Kart 8, creo que en temas de controles y mecánicas, el estudio desarrollador conectó un sólido hit.

Como seguro ya sabes de tan solo mirar su portada o un par de screenshots, LEGO 2K Drive es un juego de carreras arcade en un mundo abierto. Se toma clara inspiración de Mario Kart, Sonic All-Stars Racing Transformed, Diddy Kong Racing, Forza Horizon y mucho más. Sin embargo, a pesar de que el título podría parecer solo una mezcla de un montón de ideas ajenas, la verdad es que la forma en la que se ejecutaron, hicieron que el juego encontrara una marcada personalidad. En específico, te puedo decir que la mecánica de la transformación automática entre los tres diferentes tipos de vehículos que hay, hace que este juego se sienta como ninguno otro por más que esté partiendo de conceptos ya conocidos.

Verás, dependiendo del terreno en el que te encuentres, será el vehículo que conduzcas, esto por medio de una transformación automática y casi instantánea. Por ejemplo, si vas sobre una carretera pavimentada, tendrás un deportivo o un auto de carreras, pero si te sales al terreno o al llamado off road, tu transporte cambiará a un boogie o una camioneta 4X4. Además, si caes en un río o lago, te transformarás en un bote. Tú eliges qué vehículo tener en cada una de lo que podríamos llamar las tres clases, pero el cambio, como ya te lo dije, se realiza automáticamente dependiendo del tipo de terreno en el que estés. Esta idea hace que las carreras se sientan variadas y hasta retadoras, pues en una misma vuelta, puede que tengas que utilizar los tres tipos diferentes de transporte, incluso puede que en una curva vayas a toda velocidad en un auto tipo fórmula, y en la siguiente tengas que cambiar a una lancha porque ya estás sobre el agua y sí, cada uno de ellos se siente totalmente distinto y por consiguiente, te tienes que estar adaptando de forma constante y rápida.

Sumado a lo anterior, tenemos a la mecánica de boost, el cual, se va recargando de diferentes maneras como por ejemplo, ejecutando un derrape extenso con el gatillo izquierdo mientras tomamos una curva o por qué no, destruyendo objetos del escenario. Entre más eficiente seas con esto, más pronto tendrás a tu disposición el boost para ir mucho más rápido sobre la pista. Y sí, destruir en LEGO 2K Drive es importante porque además de recargar tu boost, repara a tu vehículo del daño que los rivales le puedan haber causado. Además de todo esto, tenemos un botón para saltar y otro para hacer giros muy cerrados que es sumamente útil en situaciones muy específicas. Como te puedes dar cuenta, el nuevo juego de 2K Games cuenta con varias capas de profundidad a nivel de controles, siendo menos sencillo de lo que uno espera. La buena noticia acá es que la cosa funciona y cada parte justamente ayuda a tener un juego sumamente divertido de tomar.

Las carreras en LEGO 2K Drive son un auténtico caos, esto la mayoría de las veces para bien, pero en otros momentos, la verdad es que sí puede pasar que simplemente no entiendas bien qué demonios está sucediendo. Lo anterior se debe principalmente a que tenemos premios muy a la Mario Kart, los cuales, van desde misiles, escudos y bombas, pasando por uno muy curioso que abre un hoyo de gusano que te puede pasar de estar en el último lugar, a la punta de la competencia en un abrir y cerrar de ojos. Acá lo interesante es que como ya te lo platicaba, los autos sí reciben daño y en caso de ser destruidos por completo, son penalizados fuertemente.

LEGO 2K Drive es un juego de mundo abierto, entonces ¿tiene historia? Sí, en LEGO 2K Drive se cuenta una historia, pero como seguro te puedes imaginar, es lo menos importante de la experiencia. Como sea, te cuento que controlamos a un nuevo corredor que recientemente llegó a Bricklandia, esto en un intento por ganar la Sky Cup y así, convertirse en toda una leyenda del racing. Durante nuestra aventura, conoceremos a todo tipo de personajes, muchos de ellos que necesitan de nuestra ayuda, o que harán todo lo posible para que no cumplamos con nuestros cometido. Fiel a como funcionan normalmente los juegos de LEGO, acá tenemos un guión altamente cargado de humor dentro de sus muy elaboradas cinemáticas. Todo está divertido, pero como te lo mencionaba, en realidad es la parte menos relevante del título.

LEGO 2K Drive es un buen juego de carreras, pues incluso si quieres hacer completamente de lado su mundo abierto, cosa que de hecho se puede, pues tiene un apartado llamado Cup Series que es correr una carrera tras otra como en un juego de racing tradicional, tienes una experiencia sumamente disfrutable. Creo que mi única verdadera queja a nivel de gameplay es que por momentos, algunas competencias se pueden sentir un poco más largas de lo que deberían, es decir, duran unas cuantas vueltas más de lo que sería ideal, sobre todo para este tipo de juego. Del resto, la verdad es que hay poco qué criticarle negativamente a lo nuevo de Visual Concepts.

Dando libertades

Luego de haberte descrito cómo es que funciona el core gameplay de LEGO 2K Drive, me parece que es buen momento de pasar a contarte más sobre lo que es el mundo abierto dentro del título, pues indudablemente, es parte de la espina dorsal de la experiencia, pues además de tener que superar carreras tradicionales, hay un montón de actividades de diferentes tipos que estoy seguro, sorprenderán a más de uno por sus alocados conceptos y sobre todo, por cómo es que vienen a cambiar el propio ritmo del juego por la gran forma en la que aplican las mecánicas base del título fuera de lo que es una carrera tradicional en la que tienes que llegar antes que todos a la meta.

LEGO 2K Drive está compuesto por varios mapas totalmente abiertos y libres para nuestra exploración. Digo mapas de la forma más literal, pues en lugar de ser una gran área con diferentes zonas, se decidió partirlo por completo; es decir, para cambiar entre uno y otro, es necesario hacer “fast travel” y que entre una pantalla de carga. La verdad no entiendo bien el por qué de esta decisión, aunque podría apostar a que tiene que ver con un tema técnico, considerando que el título también está saliendo tanto para consolas de pasada generación, como para el Nintendo Switch.

Pero bueno ¿qué tanto puedes hacer en estos lugares?. De entrada te digo que cada uno de ellos está tematizado. Pasando desde un pueblo en medio del desierto con temática del Area 51, hasta todo un mapa inspirado en Halloween. La idea de tener estos lugares con cierta temática me pareció totalmente acertada, pues indudablemente, les dan un look de juguete muy especial con el que los desarrolladores se pudieron alocar tanto como quisieron en pro del gameplay. Al ser mundos abiertos, estos espacios cuentan con diferentes actividades que van desde cosas muy sencillas como coleccionar ciertos objetos, hasta quests más elaborados.

Puede que vayas manejando y de la nada, un NPC te chifle para retarte a que pases por unos anillos lo más rápido posible, esto sin tocar los corrales que rodean la pista, por ejemplo. También puede que de la nada estés envuelto en un juego de luz verde y luz roja muy a la Juego del Calamar, o que le estés ayudando a un granjero a defender su propiedad de robots alienígenas. Sí, la verdad es que LEGO 2K Drive no tiene reservas si hablamos de locas ideas que cambien el ritmo de la experiencia y que la lleven a nuevos niveles fuera de las carreras. Lo interesante es que todos estos retos funcionan bajo los mismos fundamentos de gameplay que las competencias normales y sí, recolectar pepitas de oro que fueron robadas por un grupo de delfines, es muy, pero muy divertido. Lo mejor de todo esto es que en realidad, no tienes idea de con qué clase de locura te saldrá el juego.

Por supuesto, la forma de progresar en LEGO 2K Drive es superando eventos especiales de carrera, en la que cierto rival pondrá a prueba nuestras habilidades, esto para recolectar alguna de las banderas a cuadros que necesitamos para alcanzar la Sky Cup. Dichos rivales igualmente pueden variar y pueden ser cualquier cosa en realidad, desde una astronauta frustrada, pasando por una abuelita amante de los gatos y el tejido, hasta un caballo, sí, leíste bien, puedes correr contra un caballo. Dichos contrincantes tienen diferentes habilidades especiales que complicarán marcadamente la carrera, por lo que siempre debes estar alerta a ver con qué cosa te salen. Funciona sumamente bien todo este concepto.

La progresión dentro de LEGO 2K Drive es bastante sencilla y fácil de entender, al igual que en realidad, todo lo que te presenta como juego. Cada que superes una de estas carreras de rival de las que te conté, completes un quest o en realidad, hagas cualquier actividad dentro de los mapas, se te otorgará experiencia que como seguro ya te estás imaginando, sirve para subir de nivel. Cada 10 niveles, alcanzas una nueva clase que te permite ser más rápido en las pistas. Además, te otorgan un nuevo espacio para poder instalar un perk que por ejemplo, haga que tu auto se repare más rápido o que tu velocidad máxima se incremente. Importante mencionar que hay algunos eventos que piden que tengas cierto nivel, por lo que en más de una ocasión tendrás que adentrarte un poco más en lo que son las actividades secundarias del juego, mismas que ya te describí.

En caso de que lo tuyo no sea tanto el tema de los mundos abiertos, te alegrará saber que LEGO 2K Drive cuenta con modo llamado Cup Series en el que simplemente se te van presentando eventos y carreras uno tras otro, justo como funciona un juego de racing más tradicional. Por cierto, el multiplayer está totalmente integrado en la experiencia, pues puedes completar toda la campaña hasta con tres amigos en modo online, y en pantalla dividida en una misma consola con alguien que esté sentado a tu lado. No te preocupes, el juego también se puede disfrutar totalmente en solitario y no, para nada requiere de conexión constante a internet ni mucho menos. De igual forma, te cuento que en todas mis horas con este título, no me topé con microtransacciones ni nada por el estilo a pesar de que en efecto, sí están presentes. Repito, yo no tuve ninguna barrera ni problema con ellas.

¿Y qué hay del modo de creación? Evidentemente, al tratarse de un juego de LEGO, tenía que haber algún apartado en el que nosotros pudiéramos construir nuestros propios vehículos. LEGO 2K Drive cuenta con una robusta herramienta que te permite hacer realidad cualquier cosa que te imagines gracias a las más de mil piezas reales de LEGO que se nos presentan. Lo interesante acá es que puedes usar cualquiera de los autos pre hechos y ver cómo es que fueron construidos para tomar inspiración o para simplemente modificarlos. La verdad es que estoy muy impresionado con lo bien que funciona todo esto y cómo es que sí logra replicar lo divertido que es armar uno de estos juguetes en la vida real.

LEGO 2K Drive no revoluciona ni cambia la forma en la que funcionan los juegos de mundo abierto, incluso cosas como que tenga mapas separados, lo hacen sentir un poco viejo, sin embargo, te podría apostar a que para nada ese era el objetivo de Visual Concepts. Creo que más bien, el estudio además de intentar hacer un título de este estilo que se sintiera sólido y bien construido, buscaba que éste se convirtiera en el primero de muchos jugadores más jóvenes, esto a través de un lenguaje claro y sencillo de entender, pero que en ningún momento se siente soso o sin personalidad propia. A mi parecer, se entrega una experiencia fuerte que funciona en casi todas sus partes, solo esos quests de buscar a un NPC sí son tremendamente aburridos.

Plástico, plástico y más plástico

La representación de materiales dentro de un videojuego se convirtió en un tema muy serio desde que en la generación del PS3 y Xbox 360, saltamos a la era del alta definición. Las compañías gastan millones de dólares en investigación y en creación de assets para que cosas como telas, metales, maderas, plásticos y en general, cualquier cosa que tenemos en la vida real, sea representada de la forma más fiel. Justamente la textura, brillo y aspecto de una pieza de LEGO es muy específica, por lo que para LEGO 2K Drive, se puso especial cuidado en representar a estos súper icónicos juguetes, esto claro, con la intención de hacernos sentir que estamos en medio de nuestro cuarto jugando como cuando teníamos 8 años.

Para esta reseña utilizamos la versión de PS5, en la cual, nos encontramos con muy buenos resultados. El juego se despliega de gran forma en 4K y 60 cuadros por segundo sumamente estables, no sentí ni una sola caída de framerate por más que las cosas se pusieran intensas en pantalla. Indudablemente, se agradece tener dicho rendimiento en un juego de carreras así y que además, no haya sacrificio en la parte de la resolución. No, no hay opciones de visualización, imagino que al tener dichas características, para Visual Concepts no hizo sentido tener más opciones, aunque indudablemente, más de uno habría querido tener algún modo de 120 cuadros, tal vez. Algo que sí decepciona es que para nada se usan las características del DualSense.

No, por el momento no hemos probado la versión de Nintendo Switch, una que indudablemente será la primera opción de muchos. Lo que te digo es que si se logró tener el juego a 60 cuadros, lo más seguro es que el sacrificio gráfico sea importante. Si tuviera que apostar, creo que más bien debe estar a 30. Pero repito, no tengo idea de en qué estado esté dicha versión. Del resto, imagino que no habrá mayor problema, incluso con consolas base de pasada generación.

Importante mencionar que LEGO 2K Drive es un juego hecho con Unreal Engine 4 y que si bien, luce sumamente bien en algo como un PS5, también es complicado ponerlo junto con otros AAA de producciones más importantes, sobre todo porque como te decía, el juego está saliendo para consolas de pasada generación y Switch, asunto que indudablemente impacta. Como sea, creo que Visual Concepts está entregando un juego a la altura que además, se siente totalmente limpio de bugs y errores, es decir, sí se pasó por un proceso de control de calidad para lanzar un juego terminado, asunto ya no tan común hoy en día en esta industria. Tal vez mi única queja es que como suele pasar con títulos hechos en dicho motor, ciertas texturas tardan en cargar unos segundos después haber hecho fast travel, por ejemplo.

Del lado de la dirección de arte, así como de actuación de voces y música tampoco hay queja alguna. La representación de cómo es que lucen las diferentes piezas de LEGO es sensacional, casi las puedes sentir, mientras que los escenarios en los que nos ponen están llenos de detalles y guiños para los más fans de la marca. Igualmente me sorprendió bastante lo bien que se sienten todos los NPCs a los que conoces, siendo personajes muy alocados, pero entrañables a los cuales da gusto conocer.

Con mucho corazón

Es verdaderamente terrible sentarse a jugar algo e inmediatamente detectar que quien estuvo a cargo, estaba haciendo las cosas a la fuerza o sin en realidad creer en la obra. Esto claro, suele pasar muchísimo con los juegos de licencia que en en el fondo, únicamente tienen la intención de sacar dinero de un nicho de fans. Justamente, desde hace rato, los juegos de TT Games reflejan esto de lo que te hablo. Un cansancio generalizado y ganas de solo entregar algo terminado. La idea de cambiar de aires tanto para la línea de juguetes, como para Visual Concepts, dio como resultado un juego en el que se siente corazón y pasión gracias a una visión clara, buenos fundamentos y claro, a una ejecución correcta.

Es fácil recomendar algo como LEGO 2K Drive por lo general que son sus ideas y cómo es que atienden a casi todo el que sepa disfrutar de un buen juego. Si andas con humor de un título tipo Mario Kart y más dentro de un mundo abierto en el universo de LEGO, ni lo pienses, acá vas a encontrar algo de muchísimo valor. Igualmente si eres amante de los juguetes y en general del concepto de la marca danesa, te vas a topar con un producto que en más de una ocasión te sacará una enorme sonrisa. Ni qué decir si estás buscando una buena experiencia para compartir con ese niño o niña que también adora construir con bloques. Indudablemente, de esas muy gratas sorpresas que no está entregando este súper cargado 2023.