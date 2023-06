Review – F1 23

Entrega renovada

La Fórmula 1 cada día goza de mayor popularidad y el automovilismo se ha convertido en todo un referente dentro de la industria del entretenimiento y los videojuegos no han sido la excepción. Este año, EA Sports ha estrenado F1 23 y fiel a su periodicidad, esta entrega trae diversas adiciones y el retorno de uno de los modos de juego más anhelados. A diferencia de muchos otros títulos deportivos de Electronic Arts, el más reciente trabajo de Codemasters ofrece una experiencia más profunda en su revisión anual, que sin duda encantará a los fanáticos de los monoplazas, pero también al público casual.

Para empezar, la forma en la que aceleramos ha cambiado y es un factor determinante para la salida de las curvas, es decir, se debe de apretar con precisión el acelerador para no salirse de la pista. En el mismo sentido, hay que agregar el regreso de las banderas rojas -que no aparecía desde la versión 2014- cuando existe un accidente grave en el circuito y las condiciones meteorológicas son extremas, obligándonos a replantear toda la estrategia que tendrá que llevarse a cabo en el transcurso de la carrera. Otro cambio relevante es que ahora los grandes premios pueden pasarse a un 35% de la distancia del recorrido, haciéndolo más inmersivo, pero sin llegar a la larga duración del evento real.

F1 World

A diferencia de su predecesor, F1 23 incorpora el modo F1 World en sustitución de F1 Life, el cual resulta en una experiencia sumamente envolvente para los fanáticos, brindando un sinfín de horas de diversión. Dentro de este apartado, es posible disfrutar de un sistema de progresión continuo que permite una personalización sin límites del vehículo, sus componentes y los contratos que se entablan con diversos patrocinadores para mejorar el desempeño. También llama la atención el reto presente para poder aumentar tu nivel técnico, mismo que es una mezcla de la personalización mencionada previamente y los resultados que obtengas en cada carrera que a su vez están ligadas a eventos. En paralelo, este contenido será actualizado paulatinamente conforme la temporada de la Fórmula 1 vaya avanzando, por lo que serán agregadas nuevas actividades de manera semanal y mensual.

La personalización en este apartado es impresionante ya que puedes seleccionar las piezas del coche de acuerdo a tu estilo de conducción por lo que las posibilidades de desempeño del monoplaza son ilimitadas. Asimismo, existe la expedición de licencias (D, C, B, etcétera) y al competir con cada una de ellas, las condiciones serán diferentes; por ejemplo, con un carnet D podrá haber colisiones sin una penalización grave, pero mientras más exigente sea la licencia, será propiamente imposible cometer ese fallo o quedarás eliminado a la primera.

Para los más perfeccionistas, existen retos muy específicos como dar un determinado número de vueltas limpias o estar en el podio en diversas ocasiones, por mencionar algunas, que permitirán seguir ganando experiencia técnica, obtener nuevas mejoras y, por ende, participar en competiciones más exigentes. Es muy importante resaltar que este modo durante la fase de reseñas estaba offline por lo que los demás pilotos eran generados por inteligencia artificial y si bien respondían de forma adecuada, cuando el juego sea lanzado formalmente a todo el público, dichos conductores serán otros videojugadores alrededor del planeta, haciéndolo mucho más entretenido y a la vez, desafiante.

El habitual modo carrera y el retorno del braking point

Fiel a su estilo, F1 2023 cuenta con el tradicional modo carrera donde podemos crear a nuestro personaje y al equipo que lo acompañará en su travesía desde cero para sumergirnos de lleno en la nueva temporada comenzando desde la Fórmula 2 hasta llegar a la Fórmula 1. La creación de personajes ha mejorado bastante y goza de mayores funciones, sin embargo, no posee la profundidad o flexibilidad que tienen otros títulos deportivos de EA Sports, por lo que seguramente será una tarea pendiente para Codemasters, el año que viene.

Uno de los aspectos que mayor impacto causó en la entrega de 2021 pero que estuvo ausente en la del año siguiente, fue el modo de Braking Point, donde es posible seguir la historia de dos pilotos con una grandiosa rivalidad que envolverá al espectador. Para fortuna de los gamers, tal modalidad está de regreso y podrá vivirse una nueva historia cargada de emociones y hasta cierto punto con elementos inverosímiles pero que no serán impedimento para divertirse. Esta campaña cuenta con más de quince episodios, donde habrá que superar carreras con desafíos específicos, dar entrevistas a la prensa y tomar decisiones dentro de la escudería. Cada una de esas acciones tendrá un impacto directo tanto en el nivel de desempeño como el de la reputación tanto del piloto como de su equipo.

Sin entrar en spoilers, la nueva narrativa en la dramática historia ahora involucra a tres personajes y cuando estás controlando a cada uno de ellos, puedes revisar redes sociales, correos electrónicos y llamadas telefónicas. En esta última actividad si deseas continuar o saltarte la llamada, automáticamente se registrará como si la hubieras colgado. Todas estas actividades son una experiencia complementaria para disfrutar de la trama que al igual que en su primera temporada viene cargada con altas dosis de adrenalina, emoción y por supuesto, drama. Para los jugadores que comienzan a hacer sus pininos en el género de conducción, en específico de la F1, este modo es ideal para foguearse con miras al modo inmersivo de F1 World.

Controles sobresalientes y accesibles para todo el público

Codemasters ha dejado patente que son expertos en el género de conducción y F1 23 no es la excepción, convirtiéndolo posiblemente en su mejor trabajo hasta el momento, toda vez que los controles funcionan a la perfección, el vehículo responde muy bien y las físicas están sumamente pulidas ya sea si estás haciendo uso de un control tradicional o de un volante compatible. No obstante, queda un amargo sabor de boca en el desempeño del Dualsense en PlayStation 5, pues únicamente aprovecha lo mínimo de sus capacidades, tendientes a emitir sonidos por el dispositivo o a aumentar ligeramente la resistencia de los gatillos, pero no lo lleva al máximo límite. Para los poseedores de Oculus, el juego es compatible con un modo de realidad virtual para ofrecer mayor realismo y complejidad.

Si bien el alto nivel de detalle que Codemasters ha puesto en su juego pareciera que está únicamente enfocado al público hardcore de la Fórmula 1, la realidad es que también los jugadores que busquen una experiencia más casual o vayan a incursionar a la saga con esta edición, pasarán muy buen momento. Los ajustes de dificultad son muy robustos y variados para poder establecer tanto el nivel del usuario como la facilidad o asistencia en el controlador. La versatilidad de F1 23 destaca en sus modos de juego, por ejemplo, el público más apasionado podrá sumergirse en la modalidad F1 World y los que recién irrumpen podrán hacer lo propio en Braking Point 2 que ofrece dinámicas jugables más desenfadadas, o siempre podrán recurrir a los modos Grand Prix y pruebas contrarreloj. Para los amantes de la captura de imágenes o transmisión de contenido, F1 23 es un producto ideal, ya que fácilmente se pueden generar panorámicas espectaculares de los circuitos, vehículos, podios y cinemáticas, entre otros elementos.

Multijugador, upgrades y las desafortunadas microtransacciones

Uno de los mayores problemas o retos que existen en la actualidad, es la ausencia de un modo para dos o más jugadores en la misma consola, obligando al usuario a conectarse a Internet para poder enfrentarse a sus amigos en línea. F1 23 cuenta con el modo online pero también con la opción de pantalla dividida para dos jugadores, haciéndonos recordar las épocas doradas de este tipo de experiencia durante las últimas décadas. El desempeño de esta modalidad es adecuado, pudiendo correr circuitos con todos los pilotos, con cámaras diferentes y no se presentan cuelgues notorios en su funcionamiento o capacidad de carga.

Por otro lado, mientras uno va progresando en el juego, vas subiendo de tier (nivel) lo que te permite acceder a múltiples recompensas en la tienda que puedes adquirir sólo por cada nuevo rango que obtengas. Por el contrario, fiel a las tendencias actuales también está la opción para obtener monedas virtuales con dinero real para comprar indumentaria y piezas que te ayuden tanto en la personalización de tu personaje como de tu monoplaza. Lo confuso en el apartado de pago es que se trata de una mezcla entre “Pay to Play” y “Free to Play”, toda vez que te dan recompensas conforme avanza el tiempo o los días, pero no puede usar tales “premios” para comprar lo que está valuado en la moneda virtual del juego, denominada Pitcoins. Conviene destacar que, aunque la práctica de las microtransacciones está presente, F1 2023 ofrece una amplia gama de contenido, pudiendo ofrecer muchas horas de diversión sin necesidad de invertir más de la compra inicial del mismo.

Uno de los mejores juegos de conducción

Después de haber probado por muchas horas el nuevo simulador de Codemasters, no queda más que decir que es uno de los mejores juegos de carreras hecho hasta le fecha y sin duda el más destacado en el mundo de la Fórmula 1, ya que es fiel a sus raíces, mantiene su esencia, además de agregar nuevas funcionalidades como el apasionante y profundo modo F1 World y el ansiado retorno de la producción narrativa Braking Point. Respecto a los nuevos grandes premios, se han agregado los circuitos de Las Vegas Street Circuit (Estados Unidos) y Losail International Circuit (Qatar), mientras que Shanghai International Circuit (China), Circuit Paul Ricard (Francia) y Autódromo Internacional do Algarve (Portugal), harán su aparición como pistas heredadas.

F1 2023 es la dieciseisava entrega que realiza Codemasters en el mundo digital de los monoplazas, por lo que los errores en su funcionamiento son mínimos, si acaso uno segundos de carga en la transición de imágenes en la campaña principal, pero no afecta en lo absoluto la jugabilidad o entretenimiento asociados a esta experiencia. Aspectos criticados en la edición de 2022 como la apariencia borrosa en ciertos fotogramas o los errores continuos en la tracción del vehículo, han sido eliminados. Los seguidores más fieles de la franquicia ya no tendrán que preocuparse por considerar al videojuego F1 2020 como la referencia en el género, pues las regulaciones han comenzado a ser obsoletas y sus aspectos más realistas han sido trasladados y mejorados en esta nueva entrega.