Jugadores ovacionan demo de Final Fantasy XVI

La demo de Final Fantasy XVI acaba de ser lanzada, pero las reacciones ya la están elogiando con mucha emoción. El 12 de junio, la esperada demo de Final Fantasy XVI se lanzó en todo el mundo para los usuarios de PS5. Ahora que los jugadores han tenido la oportunidad de probar el producto final, las reacciones iniciales a la demo están aquí, y como puedes ver en algunos tweets a continuación, los jugadores solo tienen palabras de elogio para Final Fantasy XVI.

Es interesante escuchar que Final Fantasy XVI tiene parte del “ADN de Final Fantasy XIV” en sus personajes y mundo, considerando que ambos proyectos comparten a algunos desarrolladores clave como Naoki Yoshida. También es intrigante escuchar que es “muy parecido a Game of Thrones“, considerando el informe reciente en el que Yoshida reveló que la adaptación de HBO era una visualización obligatoria para todos los desarrolladores del juego.

Es bastante claro a partir de estas primeras reacciones que el arduo trabajo de Square Enix ha dado sus frutos en las primeras horas de Final Fantasy XVI, especialmente si las personas están emocionadas. Es bastante inusual ver este tipo de elogios casi universales para una demo, pero hasta ahora, al menos, esa es la impresión que tienen los jugadores de la demo de Final Fantasy XVI.

La demo de Final Fantasy XVI se centra en el prólogo del nuevo juego y debería durar aproximadamente dos horas y media. Incluso podrás transferir tu progreso al juego final el 22 de junio, y además, también desbloquearás una demostración especial de combate cuando hayas terminado el modo historia de la demo.

FFXVI’s demo is incredible. This is truly the next generation of Final Fantasy. The spectacle, the ambition, the confidence. It’s all there. The best compliment I can give is that it’s riveting, shocking and brutal. They were right, you WANT to buy the game after that. — Bring Peanut Butter (@Dreamboum) June 12, 2023



Playing the Final Fantasy 16 demo. The visuals are stunning and I really like the more mature tone of the story and characters so far. You can tell that it’s made by the guy who directed FF14. It’s got some of FF14’s DNA in the feel of its characters and world. — Mark West-Sooby (@Mark_WestSooby) June 12, 2023

Final Fantasy 16 is fukin amazing

The Demo / first 2 hours if the game is freakin awesome! The game is so much like Game of Thrones! Story and cinematics are 10/10 pic.twitter.com/gOZphlH3e2 — Zanar Aesthetics (@ChrisZanar) June 12, 2023

I genuinely cannot express how much the Final Fantasy 16 Demo made me feel. So many emotions right now. — LionHeart100 – Die in Silence (@Androktasai) June 12, 2023

Vía: Game Rant

Nota del editor: No me gustó FFXV así que no me interesaba este juego, pero acabando de escribir esto, fuí a prender mi PlayStation 5 para descargar la demo.