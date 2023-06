¿Qué edad tienen Zelda y Link en Tears of the Kingdom?

Para algunos fanáticos, el tema de los años en Zelda: Breath of The Wild y Tears of The Kingdom ha sido algo confuso, dado que se establece que eran casi mayores de edad cuando empezaron con sus responsabilidades de princesa y caballero. Pero después de haber estado ausentes de las pantallas no se dejaba tan claro cuánto tiempo pasó entre juego y juego.

En el juego se menciona que tanto Link como Zelda tienen 17 años, y ambos permanecieron en un estado de suspensión durante 100 años, pero ese tiempo no se cuenta realmente, dado que no crecieron, se quedaron igual. Y lo que realmente se toma en consideración, son los días transcurridos después de que se venció al cataclismo en el final de Breath of the Wild.

Ahora, con un NPC de Tears of The Kingdom ya se podría hacer una estimación de las edades actuales de los protagonistas, dado que se hace una alusión a que habrían pasado siete años desde los eventos. Así que si se hacen cálculos, serían 24 años los que tienen estos personajes, convirtiéndolos en los mayores de la franquicia, ya que son mayores edad.

Por su parte, se desconoce si este Ganondorf viene de una era del pasado en la que haya visto los sucesos de Ocarina Time y Wind Waker, aunque podría tratarse de totalmente una reencarnación del mismo. Sin embargo, parece que también podría tratarse del primer sujeto conocido con este nombre, esto para ser una herencia que se quedaría para siempre.

Vía: Charlie Intel

Nota del editor: La verdad para mí es un tema sin muchas trascendencia, pues la historia de Zelda no es la más profunda de la existencia. Sin embargo, es bueno que tengan en cuenta a quien sí se pone a investigar sobre ello.