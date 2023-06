Sam Wilson (Anthony Mackie) asumió el manto de Capitán América en la serie de Disney+ “The Falcon and The Winter Soldier“, reemplazando al designado John Walker (Wyatt Russell), quien luego se convirtió en Agente de los Estados Unidos. La primera película en solitario de Mackie como el nuevo Capitán se anunció en la Comic-Con de San Diego el año pasado con el subtítulo “New World Order“. Sin embargo, resultó ser solo un título provisional, ya que Marvel ha anunciado ahora un título completamente nuevo para la próxima película.

Marvel confirmó en su cuenta de Twitter que “Captain America 4” ahora se llamará “Brave New World” (Un mundo valiente). La película mantiene su fecha de lanzamiento original anunciada para el 3 de mayo de 2024. Anthony Mackie también publicó una pequeña imagen de avance del nuevo traje de Capitán América y del actor pasando tiempo con Harrison Ford, quien interpretará el papel del General “Thunderbolt” Ross después del fallecimiento de William Hurt el año pasado.

La película aún se está filmando en Atlanta y tiene muchos elementos en movimiento, con nuevos miembros del elenco que se agregan casi todas las semanas. Sabemos que Tim Blake Nelson finalmente se convertirá en The Leader después de 16 años desde su aparición en “The Incredible Hulk“. También hay informes de que el campeón mundial peso pesado de la WWE, Seth Rollins, interpretará a un miembro de la Sociedad de la Serpiente, e incluso Liv Tyler volverá a interpretar a Betty Ross, el interés amoroso original de Bruce Banner.

Carl Lumbly regresa de la serie “The Falcon and the Winter Soldier” para interpretar a Isiah Bradley, mientras que Danny Ramirez interpreta a Joaquín Torres. Julius Onah (“The Cloverfield Paradox“) dirigirá “Brave New World“, que está escrito por Malcolm Spellman y Dalan Musson, guionistas de “The Falcon and the Winter Soldier“.

“Captain America: Brave New World” está programada para llegar a los cines el 3 de mayo de 2024.

Vía: Gamespot

Nota del editor: Espero que el universo de Marvel empiece a levantar porque siento que tras Endgame no nos han entregado algo que de verdad llame la atención, fuera de lo que Sony hace con Spider-Man.