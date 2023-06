Muestran los precios de las nuevas laptops de Apple

Apple ha presentado una nueva MacBook Air de 15 pulgadas en su Conferencia Mundial de Desarrolladores de 2023. Apple afirma que el dispositivo será “la mejor laptop de 15 pulgadas del mundo”. Vendrá con el chip M2 de Apple.

Pero aparte de esto obtuvimos un vistazo al AppleVision Pro, el iOS 17 y todo esto significaba que el sitio de la compañía iba a necesitar una actualización de contenido y sobretodo, precios para los productos tanto nuevos como los existentes.

En estos momentos, al fin, el sitio oficial de Apple México, por fin muestra los precios definitivos para la alineación de computadoras que ofrece el fabricante en nuestro país. Y la lista quedó de esta manera:

MacBook Air – 15 pulgadas con chip M2

Esta computadora cuenta con un CPU de 8 núcleos, Memoria unificada de 8GB, Neural Engine de 16 núcleos, Pantalla Liquid Retina de 15.3 pulgadas con True Tone. Cámara FaceTime HD con una resolución de 1080p, puerto de carga MagSafe 3, dos puertos Thunderbolt/USB4, Magic Keyboard con Touch ID, Trackpad Force Touch y adaptador de corriente compacto de 35 W con dos puertos USB-C. }

La versión con 256GB de almacenamiento en SSD cuesta $29,999 MXN

Mientras que la versión con 500GB de almacenamiento en SSD cuesta $34,999 MXN

Mac Pro – con M2 Ultra

Equipada con un CPU de 24 núcleos, una GPU de 76 núcleos, ancho de banda de memoria de 800 GB/s, hasta 192 GB de memoria unificada y capaz de admitir hasta 8 monitores. Cuenta con 8 puertos Thunderbolt 4, dos puertos Ethernet, entrada 3.5 mm para audífonos, 2 puertos USB-A, 2 puertos HDMI.

Tiene dos versiones, la Torre inicia en $149,999 MXN con opciones de configuración que aumentan el precio y la versión Rack que inicia en $159,999 MXN con las mismas opciones de mejoras.

Mac Studio

La mini desktop de Apple cuenta con dos opciones, la primera está equipada con u n procesador M2 Max de 12 núcleos, un GPU de 30 núcleos, Neural Engine de 16 núcleos, memoria unificada de 32 GB, almacenamiento SSD de 512 GB y un precio de $45,999 MXN.

La segunda opción tiene un procesador M2 Ultra de 24 núcleos, GPU de 60 núcleos, Neural Engine de 32 núcleos. Memoria unificada de 64 GB, almacenamiento SSD de 1TB y un precio de $92,999 MXN.

Vía: Apple

Nota del editor: ¡Qué bueno que ya salieron los precios porque ya no sabía que hacer con lo que me sobra cada mes, compraré dos Mac Pro para checar mi Facebook! NOT!