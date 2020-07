Review – F1 2020

Como cada año, Codemasters está de regreso con una nueva entrega en la aclamada franquicia de F1, aunque esta vez, el juego llega en tiempos bastante turbulentos. Como sabes, la situación del COVID-19 ha provocado la suspensión temporal de la gran mayoría de deportes y espectáculos, entre ellos la Fórmula 1. Afortunadamente, los fans de esta competencia pueden saciar sus ansías por las carreras gracias a F1 2020, el cual incluye muchas novedades que lo posicionan como uno de los más completos en toda la saga.

Es complicado reseñar una franquicia que saca un nuevo juego cada año, pues hay veces en que los desarrolladores no cambian o añaden lo suficiente como para garantizar la compra de dicha nueva entrega. Pero por suerte, y como dije en el párrafo anterior, F1 2020 es la excepción a esto, aunque claro, tampoco está libre de errores.

El modo ‘My Team’ llegó para quedarse

Mientras que en F1 2019 podrías crear tu propio personaje y unirte a un equipo ya establecido de F1, en la edición de este año se ha integrado un nuevo modo de juego conocido como ‘My Team’, el cual nos ofrece una experiencia mucho más profunda, customizable y que sin duda alguna la gran mayoría de los jugadores podrán disfrutar.

En ‘My Team’, podrás crear tu propio equipo desde cero, esto por supuesto también incluye a los patrocinadores, a quienes deberás administrar correctamente para sacarles el mayor provecho posible. Además de patrocinadores, también deberás elegir tu plantilla de corredores, incluso puedes reclutar algunos de la F2 y convertirlos en estrellas de la F1.

Uno de los elementos más importantes en este modo de juego es el dinero, el cual obtienes de tus patrocinadores, quienes te pagarán según tus resultados. Evidentemente esta no es la única manera de obtener dinero, ya que también recibirás ingresos semanales. De hecho, la administración de este recurso es sumamente profunda, pues también deberás encargarte de pagar los salarios de tu equipo y empleados, de lo contrario, verás penalizaciones en ciertos apartados. Por ejemplo, si decides invertir más dinero en tu equipo de publicidad y marketing, verás que las relaciones con tus patrocinadores mejorarán mucho más rápido, pero si no te administras bien, podrías descuidar tu equipo de ingeniería, lo cual hará que añadir nuevas partes a tu vehículo sea más difícil y costoso.

Además de las carreras, tendrás que participar en eventos de relaciones públicas, pero ten cuidado, ya que en tu tiempo libre también deberás invertir tiempo en tu entrenamiento. Ambas actividades ofrecen diferentes beneficios, por ejemplo, si decides asistir a un evento promocional, la moral de tu equipo gozará de un pequeño aumento, pero su rendimiento en la pista no será el mismo por saltarte el entrenamiento.

La progresión de tu equipo se mide con un elemento llamado Acclaim, el cual aumenta según tu desempeño en la pista. Entre más aumente de nivel, se te irán abriendo nuevas puertas que te permitirán obtener más patrocinadores, reclutar corredores más experimentados y asistir a eventos más lujosos.

En general, el sistema de progresión del modo My Team es sumamente satisfactorio, y el tutorial hace un buen trabajo en explicarte para qué funciona cada cosa, así que si eres nuevo al deporte de la F1, no te preocupes, ya que podrás entenderle a todo lo que este modo te ofrece. Eso sí, no olvides poner atención.

Gran punto de entrada para nuevos jugadores

Los juegos de F1 son simuladores de carreras en toda la extensión de las palabras, pues hay muchos elementos que debemos administrar manualmente al momento de estar en la pista de carreras. Esto, obviamente, era un detractor para los jugadores ajenos al deporte, quienes podían llegarse a sentir intimidados por la cantidad de cosas en pantalla. La buena noticia, es que F1 2020 ha implementado nuevas opciones de accesibilidad que permitirán a los nuevos usuarios disfrutar de esta experiencia sin la complejidad de títulos anteriores. Claro, los jugadores veteranos no han quedado de lado y también existe la posibilidad de jugar de manera tradicional.

Para empezar, los menús ofrecen mucho más información y contexto sobre qué hace cada cosa. Adicionalmente, los controles han sido refinados y los vehículos se sienten mucho más sencillos de manejar. Además de la refinación en los controles, Codemasters añadió opciones enfocadas a los jugadores casuales, que prefieren ir directamente a la pista de carreras sin tener que perder mucho tiempo en otros apartados.

¿Te cuesta cambiar la velocidad manualmente? No te preocupes, puedes desactivar esta configuración. ¿Se te complica dar bien las vueltas? Tranquilo, también hay otra opción para que la precisión de la vuelta no sea tan estricta. Otra de las cosas que Codemasters redujo este año fue en el sistema de penalización, ya que ahora perderás muchos menos recursos si pierdes o cometes algún error.

Eso sí, vale la pena aclarar que todas las opciones de simplificación no estarán disponibles en el modo multijugador, ya que aceptémoslo, sería un tanto injusto emparejar a jugadores que tengan activas dichas opciones con los que no las tienen. Y hablando del multijugador, puedo decir que los servidores de F1 2020 parecen estar muy estables, ya que en ningún momento experimenté algún tipo de lag o problema de conexión. Uno de los cambios más grandes es el Sistema de Recuperación de Energía, que ahora ha sido renovado con base en la retroalimentación de corredores reales de F1. En esta ocasión, la energía ya no es ilimitada, y deberás administrarla correctamente si es que quieres robarle la victoria a tus contrincantes.

Otra de las novedades en F1 2020 es la implementación de multijugador local con una pantalla divida. El estudio tuvo que buscar ayuda externa para el desarrollo de este modo, pero ciertamente valió la pena. Aunque el juego sufre cierto declive gráfico al jugar en pantalla dividida, los resultados no son tan malos y la experiencia sigue siendo igual de divertida para ambos jugadores.

La decepcionante inclusión de la F2

Si llegaste a jugar F1 2019, recordarás que la F2 tenía su propio modo historia, que incluso venía con cinemáticas y toda la experiencia ‘cinematográfica’ que podrías esperar. Lamentablemente, para la edición de este año, Codemasters ha decidido eliminar este modo, y únicamente nos dejaron con algo llamado Driver Career.

En este modo de juego deberás crear a tu propio corredor novato y participar en una temporada completa de la F2, para eventualmente progresar hasta formar parte de un equipo existente de F1. La fórmula es bastante monótona, y sinceramente, no hay mucha razón para elegir este modo en lugar de jugar My Team, por ejemplo.

Hay cierta narrativa en este modo, pero tal y como mencionaba anteriormente, los elementos como cinemáticas y rivalidades con otros corredores ha sido eliminado por completo. Ciertamente es algo decepcionante, ya que después de lo bien que F1 2019 implementó este apartado, no podemos entender por qué decidieron eliminarlo para esta edición. Vale la pena destacar que la plantilla de corredores de F2 pertenece a la temporada pasada, pero Codemasters tiene intenciones de actualizarla con la de este año.

A pesar de esto, las novedades del modo Driver Career son un gran ejemplo de lo que Codemasters ha hecho con el juego; en lugar de reemplazar funciones, el equipo expandió todos los aspectos posibles para una experiencia sumamente completa y bien realizada. En general, F1 2020 tiene un poco de todo, y seguramente encontrarás algo que te atraiga. Eso sí, no esperes que mágicamente te convierta en fan de las carreras.

Visualmente impresionante

Independientemente de que te gusten o no los juegos de carreras, no podemos negar que el apartado gráfico siempre es uno de sus elementos más destacables, y la edición de este año no es la excepción. F1 2020 luce fenomenal en todo momento, y es fácil que alguien con poca experiencia en los videojuegos pueda confundirlo con el deporte real.

Desde que vemos a los corredores entrando a la pista, hasta cuando vamos conduciendo a alta velocidad, el juego no deja de lado la atención al detalle y podemos apreciar que Codemasters realmente se tomó su tiempo para brindarnos una experiencia realista que sin duda alguna te dejará asombrado. Los modelos 3D de corredores reales está muy bien logrado, y se ve que le invirtieron una buena cantidad de recursos para que la la captura de expresiones faciales fuera lo más detallada posible. Será interesante ver cómo mejoran las gráficas para la siguiente generación de consolas.

En cuanto al sonido, puedo decir con toda seguridad que se sigue escuchando tan bien como en entregas anteriores. El equipo logró capturar a la perfección la reacción de cada vehículo, y podemos sentir su potencia desde el momento que arrancan. Había ciertos bugs al momento de pasar cerca de una multitud, y aunque no son nada grave como para afectar drásticamente mi experiencia de juego, sí que fueron notables.

Lo malo es que F1 2020 también tiene ciertos problemas en este apartado. Algunas cinemáticas provocaban una ligera caída de frames, pero por fortuna el gameplay se mantenía estable en todo momento. Algunas texturas también tardaban un poco en cargar, especialmente en los modelos de jugadores y vehículos.

Detrás del volante

Como mencionaba anteriormente, las nuevas opciones de accesibilidad permitirán a los nuevos jugadores disfrutar de F1 2020 sin tener mucho conocimiento sobre las carreras o la manera en que operan estos vehículos, pero los jugadores veteranos no tienen nada de qué preocuparse respecto al gameplay en general.

Codemasters reveló que trabajaron con Lando Norris, piloto profesional de McLaren, para tener una mejor idea de cómo se maneja uno de estos autos. Además de administrar el Sistema de Recuperación de Energía, también deberás monitorear la temperatura de las llantas y de los frenos para asegurarte que estás sacándole el mayor provecho al auto. Norris también mencionó que la tracción y velocidad de las llantas debe ajustarse un poco más para ser más realista, y en general, puedo decir que sus desarrolladores cumplieron.

Dependiendo de tus ajustes de dificultad, este tipo de juegos suele exigir mucha paciencia al jugador, y es fácil creer que tu carro puede aguantar más de lo que crees, pero en realidad no es así. Se trata de encontrar su límite y tratar de apegarte a él lo más que se pueda. En el tema de la inteligencia artificial, me parece que a veces funciona muy bien y otras veces no. Por ejemplo, hay ocasiones donde el AI ignora que yo estoy ahí y a veces se da cuenta demasiado tarde, provocando un choque. La inteligencia artificial también llegaba a comportarse de maneras muy inconsistentes en las vueltas, y eso también provocaba un choque.

Pese a estos pequeños problemas, F1 2020 tiene controles muy responsivos, y gracias a las nuevas opciones de accesibilidad, será más fácil que nunca que cualquier jugador pueda modificar y moldear esta experiencia a su gusto. En verdad, F1 2020 tiene una accesibilidad sumamente extensa.

Gran experiencia para nuevos y veteranos

Como un jugador casual de los juegos de carrera, puedo apreciar todo lo que Codemasters ha implementado en esta entrega para convertirla en una de las más accesibles hasta ahora. La opción de eliminar ciertos elementos para hacer que la experiencia sea mucho menos abrumadora para nuevos jugadores es una decisión de diseño sumamente inteligente, y que deja la puerta abierta para todos aquellas personajes ajenas al deporte, y que están buscando conocer más de él.

El modo My Team sin duda alguna es de lo mejor que ofrece F1 2020, de hecho, me sorprendió lo profundo que son sus mecánicas y la estrategia que requiere. Por su parte, el modo Career Driver de la F2 se siente dejado de lado, casi como si estuviera implementado solo porque alguien así lo quiso, ya que se puede ver la falta de pasión en su implementación.

Gráficamente el juego luce espectacular, aunque hay ocasiones donde las texturas no cargaban correctamente y las animaciones se veían un poco raras, pero fuera de eso, se hizo un gran trabajo por hacer que F1 2020 se vea y se sienta sumamente realista. Los fans de la franquicia no deberían saltarse esta entrega, y los nuevos jugadores no deberían sentirse intimidados por las complejidades del deporte, ya que F1 2020 tiene toda la accesibilidad que necesitas.