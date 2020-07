Nostalgia y coleccionismo: Los pilares en la estrategia de Limited Run Games

Por: José Celorio (@iamjosecelorio)

En los últimos años, la distribución de juegos digitales en formato físico con tirajes limitados ha tomado gran relevancia y cada día es más extenso el número de competidores que buscan aprovechar ese nicho de mercado. El primer participante en adoptar este modelo de negocio fue la empresa con sede en Carolina del Norte, denominada Limited Run Games, la cual ha tenido un crecimiento exponencial y con el paso del tiempo ha logrado afianzar nuevos y robustos contratos comerciales para ofrecer títulos de mayor renombre. Durante los próximos meses, luce un panorama prometedor para los gamers que son asiduos a incluir este tipo de productos en sus colecciones.

Como antecedente, Limited Run Games nace a finales de 2015, de la mano de Josh Fairhurst y Doug Bogart, cuya amistad data desde la secundaria. El primero es el propietario del estudio desarrollador Mighty Rabbit Studios, facilitándoles la comercialización en formato físico de juegos como Breach & Clear para PS VITA y Saturday Morning RPG para PlayStation 4. El modelo de negocio que implementaron consiste en ofrecer una producción limitada de artículos que pueden ser adquiridos en su sitio web cada viernes. Con el paso del tiempo, la multicitada organización, experimentó un gran crecimiento, permitiéndole dar un tratamiento en formato tangible a grandes sagas del pasado como la serie Jak and Daxter o Star Wars.

El pasado miércoles 8 de julio, ofrecieron una rueda de prensa con motivo del E3 y adoptaron un formato similar a la edición del año anterior, donde la transmisión ocurre en un escenario virtual y algunos personajes del público son miembros de su plantilla laboral. En tal acontecimiento, se presentaron más de 30 productos que serán comercializados en los siguientes meses. Sin duda alguna, la revelación más interesante es la de Castlevania Anniversary Collection, el recopilatorio con múltiples entregas de la mítica serie de Konami, previéndose que exista una edición de colección limitada que seguramente será muy codiciada.

De igual modo, quedó patente la sinergia que existe entre WayForward y Limited Run Games, toda vez que serán publicados Shantae: Risky’s Revenge y el Shantae original del Game Boy Color para Nintendo Switch. Inti Creates también juega un papel preponderante en la estrategia de la compañía a cargo de Bogart y Farhurst, por lo que el aclamado Bloodstained: Curse of the Moon 2 al igual que Mighty Gunvolt Burst, podrán ser disfrutados y exhibidos en formato físico tanto para PS4 como para la consola híbrida de la gran N.

SNK también ha entablado muy buena mancuerna en este modelo de negocio y en breve se lanzará una edición con funcionalidades online para PlayStation 4, del clásico Garou: Mark of the Wolves, un juego de peleas que contará con una edición de colección en línea con otros lanzamientos de la misma editora como Metal Slug o King of Fighters, que incluyen cajas al más puro estilo de los cartuchos de Neo Geo. También es recomendable tener en el radar a Katana Zero, además de la celebración del 30 aniversario de la entrañable franquicia Escape from Monkey Island.

Aunado a la serie de títulos que forman parte de la colección seriada de Limited Run Games, cada día es más grande el número de editoras que desean colaborar con esta firma para poder comercializar sus productos bajo un mecanismo de distribución independiente que no se alinea a la propuesta original de venta programada para cada viernes. Una de las principales razones, consiste en que los límites de venta son mucho menores a los que establecen cadenas minoristas como GameStop, las cuales requieren un lote mínimo (cientos de miles) de unidades para vender el producto. Incluso, algunos analistas de la industria, sostienen que este reciente esquema de negocio seguirá proliferando en los próximos años, dando cabida a que diversos retailers reduzcan sus operaciones o en caso extremo, cierren sus puertas.

Un aspecto interesante que ha surgido desde la fundación de Limited Run Games o la multitud de sus competidores, consiste en que los juegos con este tipo de tratamiento, tienen un mayor valor comercial a futuro con respecto a los lanzamientos tradicionales. No obstante, uno de las partes más criticadas, es que para producir un título descargable en formato físico, se necesitan cubrir diversos costos y distribuir utilidades entre las partes involucradas, originando que éstos tengan un precio mucho más elevado que la versión digital.

Hasta el momento, la estrategia centrada en la nostalgia y el coleccionismo ha logrado cubrir a un segmento de mercado muy especializado que con el paso de los años ha aumentado su poder adquisitivo, sin embargo, todavía queda la incertidumbre referente a si esta modalidad comercial será sostenible en el largo plazo o estaremos ante una saturación del mercado que termine por desinflar la alta demanda asociada a este tipo de productos.

***Adicional a mi participación semanal en Atomix, los invito a sintonizar todos los miércoles a las 21:00 horas, un nuevo episodio de JC Gaming en el Live de Instagram (@iamjosecelorio), para platicar sobre anécdotas de la comunidad gamer, noticias de la industria, y por supuesto, mostrar algunos juegos***