¡Far Cry 6 es real! PS Store Hong Kong filtra los primeros detalles del juego

Después de un par de rumores, el día de hoy la PlayStation Store de Hong Kong ha filtrado lo que pudo ser el gran anuncio sorpresa de la presentación de Ubisoft Forward, nos referimos a Far Cry 6 el cual contará con la participación de Giancarlo Esposito, famoso por sus papeles en Breaking Bad y The Mandalorian.

De acuerdo con la página de la PS Store de Hong Kong, Far Cry 6 estará disponible el próximo 18 de febrero de 2021 y, al igual que Assassin’s Creed: Valhalla, contará con una actualización gratuita de PS4 a PS5. Además del juego en solitario, ofrece un multiplayer para dos jugadores, aunque no hay habla sobre un multijugador clásico. De igual forma, se mencionan compras dentro del título.

Esta es la descripción del juego:

“Bienvenidos a Yara, un paraíso tropical congelado en el tiempo. Como dictador de Yara, Anton Castillo intenta restaurar la gloria de su nación cueste lo que cueste, con su hijo, Diego, siguiendo sus sangrientos pasos. Su opresión despiadada ha iniciado una revolución. Lucha contra las tropas de Anton en el terreno más grande de Far Cry hasta la fecha, con junglas, playas y Esperanza, la capital de Yara”.

Jugaremos como Dani Rojas, un local de Yara que se ha convertido en un luchador de la guerrilla dispuesto a liberar al país, lo que confirma a Anton, el papel de Esposito, como el villano de la historia. Far Cry 6 estará disponible el próximo 18 de febrero de 2021 y, aunque todavía no se mencionan de manera oficial las plataformas, es seguro que lo encontremos en PS5, PS4, Xbox One, Xbox Series X y PC.

Far Cry 6 page just show up on PS HK Store. 🧐 pic.twitter.com/LXZ1EhGykG — anjohn0422 (@anjohn0422) July 10, 2020

Recuerda que Ubisoft Forward se llevará a cabo el próximo 12 de julio a las 2:00 PM (hora de la Ciudad de México). Hablando de juegos filtrados de Ubisoft, recientemente se subió un vídeo que nos muestra el combate contra uno de los jefes finales de Assassin’s Creed: Valhalla.

Vía: anjohn0422