Review – Evil West

Una industria mucho más madura

Al ser un medio de entretenimiento post literatura y sobre todo, post cine, los videojuegos han tenido una maduración diferente, una que para muchos ha sido por demás lenta y para otros, sumamente acelerada. La manera en la que industria ha crecido en lo comercial y en lo artístico en los últimos 20 años, es verdaderamente sorprendente, pues se han aprendido cosas como que ciertos estilos de diseño o de presentación, no tienen porque ser solo meras modas pasajeras, sino que en realidad, tienen cabida en medio de toda la innovación y nuevas ideas que no se dejan de ver a diario. Ejemplo de lo anterior son cosas como el famoso pixel art o el resurgimiento de los platformers 3D que hemos visto recientemente. De igual forma, parece que finalmente, nos estamos dando cuenta de que no todo tiene que ser mundo abierto y que ese estilo completamente lineal que tuvo auge en la época de las consolas de antepasada generación, también tiene mucho qué aportar. Que algo como Evil West exista y más importante aún, que haya tenido tan buenos resultados, es prueba de todo lo anterior, pues nos pone en una nueva perspectiva sobre géneros y formas de diseño consideradas obsoletas hace no mucho.

La madurez de la que te platico también ha traído cosas como una súper competencia en la que es muy complicado poder sobresalir, más en medio de la considerada temporada fuerte de lanzamientos con una propuesta que podría parecer poco fresca. A mi parecer, eso fue justamente lo que le pasó a Evil West cuando hace unas semanas se estaba estrenando. Incluso en nuestro caso que estamos tan atentos del medio, simplemente lo vimos de reojo rápidamente para después centrar nuestra atención de nueva cuenta en los considerados títulos “más importantes”. Ahora que las últimas semanas del año nos dieron cierto respiro, no pude evitar sentirme atraído de nueva cuenta a ese juego con cara de experiencia de Xbox 360, PS3 o incluso de plataformas más añejas. Vaya sorpresa la que me llevé al confirmar mis sospechas y toparme con una entrega llena de corazón, cariño y mucha pasión en cada uno de sus apartados, siendo uno de los grandes ignorados de 2022 y que de ahora en adelante, no me voy a cansar de recomendar.

Vaqueros y vampiros

Algo sumamente interesante y que pocos han notado es lo fácil que es mezclar al género del western o de vaqueros con cualquier otro. De alguna forma, el salvaje oeste va bien con Aliens, Zombies o con la idea que sea por más loca que pueda sonar. Dentro de este entendido, la gente de Flying Wild Hog consideró que si lo anterior servía, la idea de poner vampiros y otros monstruos demoníacos en medio de toda la temática vaquera, tenía que también dar buenos resultados. Justo de ese concepto parte Evil West, presentando una historia mucho más elaborada de la que nos esperábamos que sorprendentemente, funciona de buena forma, presentando un relato entretenido y sumamente bien contado.

En Evil West tomamos el control de Jesse Rentier, cazador de vampiros que trabaja directamente para una institución del gobierno de los Estados Unidos que se dedica a combatir a seres sobrenaturales que amenazan la estabilidad de la nación. Nos encontramos en medio de un gran cambio para la humanidad. El salto tecnológico que se dio entre el final del siglo XIX y el siglo XX, empieza a impactar la vida de todos y claro, la manera en la que esta agencia gubernamental lidia con vampiros y demás criaturas de la noche. Dicha guerra se ha venido peleando a menor escala durante ya varios años, sin embargo, todo esto está por cambiar, pues una facción de los chupa-sangre, está cansada de vivir en las sombras y lista para iniciar con un conflicto a gran escala.

Después de cierto suceso que llega al llamado Rentier Institute en muy mala forma, Jesse tiene que tomar el legado de su padre y descubrir qué es lo que está detrás de todo el levantamiento de los vampiros, es decir, por qué es que de la nada, estos seres decidieron atacar de forma tan directa y violenta. Nuestro viaje nos llevará por diferentes partes del lejano oeste, conociendo a diferentes personajes y más sobre el lore de todo este nuevo universo. Algo sumamente interesante de lo anterior es que se usa mucho folklore y lo que podríamos llamar mitología de los nativos americanos, asunto que mezclado con los clásicos cuentos de vampiros, da como resultado un sabor diferente que no nos había tocado experimentar dentro del medio.

Como protagonista, Jesse es básicamente un antihéroe. Su actitud badass y sumamente desenfadada funciona de muy buena forma con el contexto en el que se encuentra; es decir, estamos ante el clásico vaquero estadounidense que tiene un objetivo en mente y que difícilmente se detendrá un momento a pensar qué es lo que en realidad está ocurriendo a su alrededor. Otra cosa que llamó mucho mi atención es que la historia de Evil West se cuenta por medio de muy elaboradas cinemáticas que constantemente están apareciendo a lo largo de nuestra aventura. De destacar que dichas secuencias echan mano del pre-render, técnica altamente usada en la era del Xbox 360 y PS3, siendo uno de los elementos que como ya te decía, le dan esa aura tan específica de aquella época al juego en cuestión.

Sin ser el relato más elaborado o más apasionante del año ni mucho menos, creo que Evil West puede sorprender a cualquiera que lo experimente al ver un lore tan bien construido que no solo te habla de monstruos y vaqueros, sino que toma parte de la situación política y social que se vivía en Estados Unidos en aquella época, para presentar una historia mucho más profunda de lo que nos habíamos estado esperando. En gran parte, siento que también hubo cierta inspiración en algo como The Order: 1886, con todo este asunto de agencias gubernamentales con agentes de campo dedicados a combatir a seres sobrenaturales. No sé, algo tiene de especial ese tipo de ideas.

Maravillosa mezcla

“El gameplay es rey”. Arcana de los videojuegos que con cosas como la evolución en la forma de contar historias y claro, la sofisticación de la presentación audiovisual de experiencias modernas, cada vez cobra menos importancia. No me mal interpretes. En la actualidad se siguen haciendo títulos con excelentes mecánicas de juego, probablemente de las mejores de todos los tiempos, sin embargo, fuera de lo que es la escena independiente, ya no es tan normal ver experiencias que su núcleo gire alrededor de cómo es que se juegan. Evil West toma esto como estandarte, presentando una propuesta que si bien, no innova mucho, todo lo que pone sobre la mesa funciona de gran forma, convirtiendo a todo en un complejo sistema en el que cada engrane está puesto en el lugar exacto, esto claro, para presentar un videojuego tremendamente divertido el cual es complicado soltar.

Antes de pasar a contarte sobre todas las posibilidades que tiene Evil West si de mecánicas de juego hablamos, creo que lo más prudente es contarte que estamos ante una muy variada mezcla, una auténtica ensalada de sabores. Por un lado tenemos ideas claramente tomadas de God of War de 2018 y por el otro, claros conceptos de combate de los DOOM modernos y hasta un toque de Devil May Cry. Sí, estamos ante un beat ‘em up, shooter en tercera persona y hack & slash. Este tipo de combinaciones a veces no dan el mejor resultado justamente por falta de balance entre tanto ingrediente, pero créenos cuando te decimos que Flying Wild Hog lo logró.

Comencemos por lo que podríamos considerar el ataque básico de Jesse, sus puños. Usando el bumper derecho, podrás golpear a cualquier enemigo que tengas enfrente, muy al estilo de cómo es que Kratos hace lo propio en sus dos últimos juegos. En poco tiempo, se te otorgará el poder de usar electricidad en tu guante, lo cual, puede generar que los enemigos se electrocuten para acabarlos con un combo. Otro movimiento muy especial es el dejar apretado dicho botón de ataque para tirar un golpe cargado que lanzará en cualquier dirección al enemigo, esto para por ejemplo, hacer que golpeen un barril explosivo, unas espinas u otros elementos del escenario, incluso es buena idea hacer que los monstruos más pequeños, salgan disparados para generarle daño a los más grandes.

Además de lo anterior, con el guante de Jesse es posible jalar hacia nosotros a algunos enemigos o también, hacer un dash hacia ellos para un segundo después, estarlos moliendo a puñetazos. Toda esta mecánica de nuestros ataques melee funciona a la perfección y es altamente satisfactoria, sobre todo por lo precisos que llegan a ser los controles del juego. De alguna forma, sin usar nada como un lock on evidente ni mucho menos, Evil West siempre sabe perfectamente a qué enemigo queremos agredir. Muy, pero muy rara vez me topé con el problema de estar atacando al monstruo equivocado.

Por supuesto, eso no es todo lo que Jesse tiene bajo su arsenal. Además, el caza vampiros viene equipado con un revólver que acciona desde su cadera con solo presionar el gatillo derecho, una escopeta corta de doble barril que puedes usar tocando cuadro una sola vez y así, generar mucho daño a corta distancia, un rifle de repetición que se activa cuando apuntamos con gatillo izquierdo y que claro, funciona de gran forma para atacar a distancia; y por qué no, una cruz que cuando es activada, electrocuta a todos los enemigos que están en pantalla. Algo súper interesante de todo esto es que cada una de estas acciones, ocurre con el toque de uno o dos botones máximo, haciendo que estar cambiando de estrategia durante una intensa batalla, funcione de manera fluida y correcta. De igual forma, te cuento que la manera de regenerarte salud es por medio del toque de un solo botón frontal en el control, y al igual que la munición, la forma de recargar esta habilidad, es a través de un cool down. En Evil West se te invita todo el tiempo a estar usando todas las herramientas que te va poniendo a la mano.

¿Eso es todo? No, por supuesto que no. Además de lo mencionado, Jesse podrá echar mano de un lanzallamas, cartuchos de dinamita, una metralleta automática y hasta una ballesta. Otra manera de recuperar salud es acabando con un enemigo que está en estado final, justo como pasaba con los nuevos DOOM, hay momentos en los que los enemigos entran en una especie de letargo en sus últimos momentos para que les hagamos un finisher, el cual, normalmente suelta unas cápsulas naranjas que te recuperan salud al igual que electricidad. Sí, además de tener un medidor de vida convencional, nuestro personaje cuenta con una serie de baterías que nos permiten hacer un par de acciones especiales. Si presionas los dos bumpers al mismo tiempo, harás un ataque contra el piso que genera daño de área, mientras que si presionas los dos sticks, entras en una especie de rage mode para generar mucho daño y no recibir ninguno. Ambas acciones te consumen las baterías de las que te hablo.

Regresando un poco al tema de los enemigos, te cuento que su variedad es buena, pero tal vez, tampoco tan impresionante. Lo bueno es que se hace un gran trabajo en la forma en la que se van combinando para hacer que los combates nunca se sientan repetitivos. De igual forma, puedes esperar que ese vampiro masivo al que enfrentaste como si fuera un jefe, de pronto te vuelva a aparecer en mayores números como si fuera otro enemigo cualquiera. Otro punto a destacar de los monstruos es que cada uno de ellos es muy diferente, teniendo sus propios patrones, así como debilidades y fortalezas que hacen que sí tengas que tener una estrategia al momento de enfrentarlos.

La progresión en Evil West también sigue una línea bastante conocida. Además de juntar dinero a lo largo de los escenarios para hacerle mejoras a tus armas, cada determinado tiempo, obtendremos la experiencia necesaria para subir de nivel. Cada que esto pasa, se nos dará un perk point que podremos invertir en cualquiera de los dos árboles de habilidades, esto para por ejemplo, desbloquear nuevos movimientos o aumentar la barra de salud de nuestro personaje. Algo interesante es que a lo largo de la aventura, nos encontraremos con estaciones que te dejan resetear tus perk points para invertirlos en otras habilidades, esto por si es que quieres experimentar con nuevos builds.

El diseño de niveles de Evil West es probablemente lo que más nos recuerda a los títulos de la época del Xbox 360 y PS3 que te mencionábamos. Acá se nos presentan escenarios totalmente lineales y sumamente rígidos. De vez en cuando te puedes desviar un poco para encontrar un cofre escondido, bolsas con dinero o algún documento que amplía el lore del mundo en el que estamos. Dichas desviaciones son mínimas y creo que ni siquiera las podemos considerar como exploración ni mucho menos. Cuando digo que el diseño de los niveles es rígido, me refiero a que solo puedes brincar o moverte por puntos determinados. Si el juego no quiere que saltes una banca, no vas a poder hacerlo, punto. Además, siempre es muy claro cuando pasas de estar en lo que podríamos definir como pasillos, a una arena de combate. Por momentos se te presentan puzzles ambientales, son sencillos pero bastante disfrutables. ¿Todo esto es malo? No, para nada. Creo que como ya lo comentaba, el medio alcanzó la madurez suficiente para entender que esta forma de diseño es solo una opción más dentro del gran abanico que un desarrollador puede tener a la mano.

Ya para ir cerrando todo este apartado, te cuento que el uso del DualSense en la versión PS5 es sencillo, pero interesante. Como tal, no podría decir que haya vibración háptica, pero sí tenemos que cuando usas el rifle de repetición, el gatillo derecho se va volviendo más tenso conforme te vas quedando sin munición. Digo que es interesante porque este uso es un cue ni visual ni auditivo que sí te indica algo útil dentro del juego, cosa poco común dentro del medio.

Evil West es un juego tremendamente divertido. El ver cómo es que todas sus ideas comulgan como si fueran engranes de una gran máquina, es sumamente placentero. Nada sobra ni nada falta, además de que cuando el juego se da cuenta de que ya no tiene más ideas para presentar y para hacer mejor su mundo, se termina; es decir, nunca sientes que se esté alargando más de lo que debería. ¿Qué tan extensa es la experiencia? Pues al menos en mi caso, el pasarlo de principio a fin en la tercera dificultad más alta de las cuatro que hay en total, me tomó alrededor de 12 horas. Gran duración para el tipo de experiencia y sí, mi recomendación es que lo juegues en cualquiera de las dos dificultades más altas.

Un bello y variado salvaje oeste

La presentación audiovisual y rendimiento de los juegos modernos se ha convertido en tema central durante los últimos años. Herramientas modernas para medir muchos de estos aspectos nos ha permitido darnos cuenta de un montón de elementos y defectos que de hecho, nunca hubiéramos notado jugando de manera regular. Evil West echa mano de la más reciente versión de Unreal Engine 4 y de una muy destacada dirección de arte para presentar un mundo que se siente fresco y sobre todo, lleno de personalidad.

Para esta reseña jugamos la versión de PlayStation 5, la cual, se desempeña de muy buena forma a una resolución de 4K y 30 cuadros por segundo sumamente estables. De destacar lo fluidos que son esos 30 cuadros gracias al gran trabajo de animación y del buen uso de efectos como el motion blur. De verdad, ni siquiera notas que el juego está corriendo a dicho framerate. También tenemos la opción de rendimiento que lleva el juego a los 60 cuadros pero haciendo importantes sacrificios. Lo primero es que la resolución baja hasta 1080p, mientras que la imagen sí pierde mucha calidad y muchos de los bellos efectos de iluminación que presenta la opción de calidad visual. Mi consejo, olvídate del modo de rendimiento. No vale la pena.

Visualmente, Evil West es un verdadero deleite. La manera tan dramática en la que usa la iluminación de un atardecer o de un incendio, hacen sentirte dentro de un cómic, además de que cuando por ejemplo, entras a una cueva oscura, todo el mood del juego cambia instantáneamente. De destacar precisamente lo que se hizo a nivel de dirección de arte, pues además, todo el estilo del salvaje oeste de finales del siglo XIX, funciona a la perfección con lo que es el diseño de personajes y de monstruos. De igual forma, la variedad de sus escenarios te impresionará, pues pasas del clásico pueblo vaquero, a una mina congelada, pozos petroleros, un pantano embrujado y más.

De lado más técnico, además de que como te digo, el rendimiento del juego es casi impecable solo con alguna que otra caída de framerate ocasional, está libre de bugs o glitches importantes. De vez en cuando algún objeto que no está respetando las físicas del juego se nos aloca un poco, pero de ahí en fuera, la experiencia es sumamente limpia. Probablemente llegues a notar que el lip sync no es la cosa más precisa del mundo durante las cinemáticas, pero nada del otro mundo.

Fantástica sorpresa

Nos nos podemos quejar. 2022 fue un año de verdadero alarido para el medio. Prácticamente para donde voltearas sin importar el momento en el que estuvieras, encontrabas uno, dos o más títulos que valían completamente la pena. Desafortunadamente, esa misma abundancia llega a provocar que productos con mucho valor y mucho que aportar, queden sepultados y los pasemos por alto. Evil West decidió salir en una de las semanas más intensas del año y creo yo, terminó pagando las consecuencias. Pero como siempre digo, nunca es tarde para jugar algo, y vaya que me alegro haber decidido darle la oportunidad a lo nuevo de Flying Wild Hog, topándome con un videojuego lleno de corazón, personalidad y en el que me queda claro, quien lo estaba haciendo lo estaba haciendo con gusto y cariño.

Muchísimas partes movibles que derivan en una sofisticado sistema de gameplay, controles apretados y muy precisos que no te fallan nunca, una historia mucho más interesante de que lo esperaba y, preciosa presentación visual y sonora, son solo algunos de los elementos por los que Evil West se ha convertido en la sorpresa más grata que me entregó 2022, una que creo, deberías de experimentar por ti mismo en cuanto tengas la oportunidad, de verdad, no te vas a arrepentir y con suerte, podrás apreciar lo fresca que se siente esta forma de diseño considerada como obsoleta por muchos.