Creadores de Stellar Blade revelan el número de ventas

Para quien no lo recuerde, hace un par de meses se lanzó a la venta Stellar Blade, juego desarrollado por la compañía indie llamada Shift Up, quienes en algún punto de la creación del juego fueron patrocinados por PlayStation, y como consecuencia se mantiene como una exclusiva de la consola. En cuanto a las críticas, se dieron comentarios dispersos, pues en un inicio se presumía como un hack and slash, cuando al final se sentía más dirigido hacia el soulslike, algo que nadie esperaba.

Mediante una rueda de prensa que se hizo, los creadores han comentado de forma reciente que su juego logró superar el millón de ventas, pero no hubo datos en alguna cifra concreta de unidades, solo se habla de la ganancia que se consiguió. Aún así, no se menciona si se trata de un éxito sin precedentes para la compañía, o si se quedó algo atrás, ya que se trataba de un producto exclusivo para la consola de Sony.

En su informe de acciones, Shift Up señaló que el juego registró ingresos de 6.300 millones de euros (4,5 millones de dólares en abril y 15.700 millones de euros (11,3 millones de dólares) en mayo. Esto significa que Sony ha pagado al estudio 22 mil millones de euros (15.8 millones de dólares) en regalías hasta ahora.

No está de más comentar, que se considera hacer una versión para PC de Stellar Blade, pero por ahora no se puede compartir ningún detalle debido a las obligaciones contractuales con Sony. Según Ahn Jae-woo, ejecutivo de la compañía, la base de consumo principal para los juegos AAA se está moviendo a las computadoras, y el estudio espera aumentar el valor de su nueva IP después de llevarlo a lugares como Steam.

Recuerda que el título está disponible en PS5.

Vía: Game World Observer

Nota del autor: La verdad pasan los meses y me dan menos ganas de probar este juego, así que ya veremos cómo le va en las ventas tras un año, las cuales no creo que sean las mejores, pues ya nadie habla del título.