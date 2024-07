Comienza la producción de la película de Watch Dogs

Watch Dogs es una de las series más amadas de Ubisoft. Con tres entregas, cada una mejorando el trabajo original, no es una sorpresa escuchar que la compañía francesa tiene pensado llevar esta propiedad a la pantalla grande. De esta forma, se ha confirmado que la adaptación cinematográfica de Watch Dogs ha comenzado su producción.

Por medio de una publicación en la cuenta de Twitter oficial de Ubisoft, se ha confirmado que la película de Watch Dogs ha comenzado su producción. Lamentablemente, la imagen que compartieron no revela algún tipo de detalles sobre la historia, o alguna pista relacionada con su lanzamiento.

Pese a que actualmente hay tres juegos disponibles, la película de Watch Dogs contará con una historia original. Esta adaptación estará coprotagonizada por Sophie Wilde, quien reconocerás por Talk to Me, y Tom Blyth, a quien recientemente vimos en Hunger Games: The Ballad of Songbirds and Snakes, y será dirigida por el director de género francés Mathieu Turi, famoso por The Deep Dark.

Lamentablemente, por el momento se desconoce cuándo es que la película de Watch Dogs llegará a los cines. En temas relacionados, la franquicia de Watch Dogs ya estaría muerta.

Nota del Autor:

Considerando que estamos hablando de una historia original, será muy interesante ver cómo es que Ubisoft planea llevar esta propiedad a un nuevo público. Es una duda que muchos tienen, y que será interesante ver cómo se resuelve.

Vía: Ubisoft