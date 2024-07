The Lord of the Rings: The Hunt for Gollum es la siguiente película en la que trabajará Peter Jackson. Aunque ya se ha confirmado que Andy Serkis retomará su papel como Gollum, por el momento no hay información oficial sobre los otros dos personajes importantes, Aragorn y Gandalf. Afortunadamente, los actores de estos héroes a se han proclamado al respecto.

Por medio de una entrevista con The Hollywood Reporter, Viggo Mortensen, quien le dio vida a Aragorn en las películas de Peter Jackson, por fin habló sobre la posibilidad de aparecer en The Hunt Gollum. Lamentablemente, parece que esta todavía no es una propuesta oficial, pero mencionó que le gustaría, pero solo bajo un par de condiciones. Esto fue lo que comentó:

“Solo lo haría si fuera apropiado para el personaje y mi edad. Sería una tontería hacerlo de otra manera. El guion es lo más importante para mí, a menos que esté arruinado, no tenga dinero y tenga suerte de conseguir cualquier trabajo. Entonces depende”.

Por su parte, Ian McKellen también habló sobre la posibilidad de retomar el papel de Gandalf para esta cinta. Aunque todavía no le hacen una oferta, él solo tiene una condición, y es seguir con vida. Considerando que The Lord of the Rings: The Hunt for Gollum llegará hasta el 2026, aún hay tiempo para saber si estos dos actores se unirán a la cinta.

Recordemos que The Lord of the Rings: The Hunt for Gollum está inspirado en un pequeño apéndice, en donde se relata la aventura de Gandalf y Aragorn en busca de Gollum 17 años después del cumpleaños 111 de Bilbo, y años antes de que comience la aventura de Frodo. Si no son Ian McKellen y Viggo Mortensen, será interesante ver a quiénes eligen para estos papeles. En temas relacionados, puedes conocer más sobre esta cinta aquí. De igual forma, otro juego de The Lord of the Rings está en camino.

Nota del Autor:

Si estos dos actores no retoman sus papeles, es probable que no muchos estén interesados en este proyecto. Es cierto que Ian McKellen es Gandarl, y Viggo Mortensen es Aragorn. Sería muy difícil ver a otros actores en estos papeles.

Vía: The Hollywood Reporter