Actualmente, Amazon está involucrado en múltiples proyectos relacionados con Tomb Raider y The Lord of the Rings. Además de las series en camino, también hay un par de videojuegos en desarrollo, en donde esta compañía está involucrada en la publicación. Si bien aún falta mucho para que estos títulos llegue a nuestras manos, Amazon ha confirmado que tendremos más información en un futuro.

En una reciente entrevista con Variety, Christoph Hartmann, vicepresidente de Amazon Games, habló sobre el futuro de Tomb Raider y The Lord of the Rings en los videojuegos. Aunque no pudo compartir detalles específicos, señaló que en un futuro tendremos más información sobre estos proyectos. Esto fue lo que comentó al respecto:

“No será mañana, pero no está muy lejos. Eso es todo lo que puedo decirles ahora. Se trata de calidad. No querrás que te apresuren. Eso no funciona. Tiene que ser de calidad triple A, porque el listón está muy alto”.

Recordemos que Crystal Dynamics actualmente está a cargo del nuevo Tomb Raider, título que será publicado por Amazon. A la par, la compañía entró en un acuerdo con Embracer Group para encargarse del siguiente MMO de The Lord of the Ring. Además de estos dos proyectos, Amazon también está trabajando en series live action de cada una de estas propiedades. En temas relacionados, puedes conocer más sobre la serie de Tomb Raider aquí. De igual forma, ya hay una nueva película de The Lord of the Rings en camino.

Está claro que los nuevos proyectos de estas dos series aún están lejos, pero Amazon tiene que compartir algo de información para recordarle al público que estos juegos están en camino, incluso si aún falta mucho tiempo para ver algo concreto.

Vía: Variety