Buenas noticias. El día de hoy se ha compartido el nuevo tráiler de la temporada 12 de Futurama. Junto a esto, se ha compartido una serie de detalles interesantes sobre el regreso de Fry y compañía, algo que muchos habían estado esperando por más de un año.

Después del final de la serie en 2012, el año pasado regresó Futurama con nuevos capítulos, sorprendiendo a más de un fan. De esta forma, y después de casi un año, Hulu ha compartido el nuevo tráiler de la temporada 12 de esta amada serie animada, la cual comenzará a transmitir nuevos capítulos a partir del 29 de julio, Esta es la descripción de la temporada:

“En esta órbita alrededor del sol, nuestra tripulación ocasionalmente heroica se embarca en aventuras alucinantes que involucran juegos de fiesta a muerte, los secretos de la ancestral aldea de robots de Bender, amigos (y enemigos) de IA, pufs increíblemente lindos y la verdadera historia de 5 millones de años detrás de la sustancia que altera la conciencia, conocida como café y, por supuesto, el próximo capítulo del fatídico romance retorcido en el tiempo de Fry y Leela”.

Pese a que la serie comenzó a transmitirse en Fox, los nuevos capítulos de Futurama no estarán disponibles en Disney+. En su lugar, la temporada 12 estrenará un nuevo episodio cada semana en Hulu, plataforma que también es propiedad de Disney. Esto no debería ser una sorpresa, puesto que lo mismo pasó con la temporada 11.

John DiMaggio, Billy West, Katey Sagal, Tress MacNeille, Maurice LaMarche, Lauren Tom, Phil LaMarr y David Herman están de regreso para interpretar a los personajes que todos reconocemos. De igual forma, podemos esperar una temporada conformada por 10 episodios. Recuerda, la temporada 12 de Futurama llegará a Hulu el próximo 29 de julio. En temas relacionados, puedes conocer más sobre esta serie aquí.

Nota del Autor:

Es bueno ver que Futurama sigue con vida. Entre este trabajo y Los Simpsons, siempre me fascinaron más las aventuras de Fray, especialmente considerando su gran doblaje al español. No he visto ningún episodio de su regreso, pero esto cambiará en un futuro.

Vía: Hulu