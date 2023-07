Ya está disponible el contenido de Futurama en Fortnite

¡Buenas noticias, todos! ¡Ya tenemos nuestro primer vistazo a cómo lucen realmente los personajes de Futurama en Fortnite ahora que la colaboración ha llegado al shooter de battle royale! Fry, Bender y Leela están disponibles en la Tienda de Objetos como skins jugables. También hay algunas variantes interesantes de estos skins, una nueva arma y más.

Fortnite no es ajeno a los crossovers. Los personajes de franquicias muy queridas han sido siempre uno de los puntos destacados del extremadamente popular battle royale. La incorporación de Futurama, sin embargo, es una combinación tan acertada que es sorprendente que no haya sucedido antes. Conocida por su humor excéntrico, absurdo y memorable, es probable que el espíritu de Futurama sea muy bien recibido en el juego, uniéndose a la amplia lista de personajes de otros dibujos animados, series de videojuegos y cómics. La actualización llega justo cuando la serie vuelve después de una ausencia de 10 años.

Cada uno de los nuevos atuendos presenta una variante dentro del universo, basada en la versión del Universo 1 del personaje, que se introdujo en Futurama en la cuarta temporada con “El Paradoja Farnsworth“. Cada personaje también recibe un pico y accesorio trasero únicos. Bender llevará un pico de viga irrompible, con Ben Rodríguez como su accesorio trasero. Fry tendrá el hipnotoad seductor como su accesorio trasero, junto con un gran pico cascanueces. Y nuestra chica de un solo ojo, Leela, tendrá un violín de oro sólido como su pico con Mordelón como su accesorio trasero.

El cruce de Futurama también incluye un deslizador de la nave Planet Express y (como era de esperar) un emoticono de Zoidberg corriendo. Fortnite también está agregando el rayo láser de metal brillante de Bender como un arma descubrible desde ahora hasta la versión 25.30. Puedes encontrarlo aleatoriamente en el mapa o comprarlo a Bender (que ahora también es un NPC) en el Puerto de Mega City. Como nota: el rayo láser de metal brillante de Bender no estará disponible en torneos.

Both new emotes, the second one is crazy ☠️ pic.twitter.com/5iWHXN0vPS

— Shiina (@ShiinaBR) July 26, 2023