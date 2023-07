Se confirma la fecha de estreno de Castlevania: Nocturne

En la actualidad Netflix está teniendo una buena racha de lanzamientos en cuanto a series animadas que se relacionan a videojuegos, entre los ejemplos están Sonic Prime, Cyberpunk: Edgerunners, Arcane y hasta una de Tekken viene en camino. Y ahora, se confirma que Castlevania: Nocturne ya tiene fecha fija de su estreno.

Según lo confirmado, la seria va a llegar el próximo 28 de septiembre a la plataforma de streaming. Aunque, no se ha confirmado si harán estrenos semanales de los capítulos o si la plantilla entera estará disponible en dicha fecha.

It begins. Teaser trailer drops tomorrow. Castlevania: Nocturne premieres September 28, only on Netflix. pic.twitter.com/ut27pye3fp — Castlevania: Nocturne (@Castlevania) July 26, 2023

Vale la pena mencionar, que no se debe confundir a Nocturne con la anterior serie de Castlevania, dado que ahora se abordarán los juegos como Rondo of Blood y Symphony of The Night, los cuales guardan relación con el personaje de Ritcher Belmont. Por lo que los fanáticos de este videojuego estarán contentos de recibir estos episodios.

Por ahora esta saga en los videojuegos está en pausa. Pero Konami la podría traer de regreso al igual que está pasando con Silent Hill y Metal Gear Solid.

Vía: Twitter

Nota del editor: Sin duda esta serie la quiero ver, y es que la anterior no me llamaba por no concentrarse en un juego tal cual, pero ahora que hablamos de Ritcher Belmont valdría la pena checar si les queda bien.