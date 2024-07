Uno de los juegos más esperados de la segunda mitad del año es The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom, el primer juego creado por Nintendo en donde Zelda es la protagonista. Si bien ya tenemos algo de información sobre este título, muchos se preguntan si un Amiibo de la Princesa estará disponible en un futuro, algo que muchos desean sea una realidad.

En el sitio oficial del juego en Japón, claramente se menciona que The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom tendrá soporte para Amiibo, lo que significa que las figuras de la serie que hemos visto en los últimos 10 años serán compatibles con este título. Sin embargo, los fans no están contentos con esto, y esperan que en Amiibo específico para esta entrega llegue a nuestras manos en un futuro.

Aunque por el momento no hay información oficial, esto no es algo imposible. Si bien la serie de Super Smash Bros. Ultimate ha sido el enfoque principal de Nintendo, algunos títulos han gozado de sus propias figuras. Uno de esto es The Legend of Zelda: Skyward Sword HD, por lo que no se descarta por completo la posibilidad de ver un Amiibo de Zelda y Link al estilo de Echoes of Wisdom y el remake de Link’s Awakening.

Sin embargo, hay un punto importante a considerar. Más allá de la serie de Super Smash Bros. Ultimate, los Amiibo han funcionado como llaves que proporcionan acceso a ciertos elementos adicionales. Un ejemplo es Skyward Sword HD, en donde la figura de Zelda proporcionó un fast travel. De esta forma, existe la posibilidad de que algo similar suceda con Echoes of Wisdom.

Solo nos queda esperar para ver cuáles son los planes de Nintendo para este título. Te recordamos que The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom llegará al Switch el próximo 26 de septiembre de 2024. En temas relacionados, así se vería este título con el estilo de Tears of the Kingdom. De igual forma, esta es la relación entre esta entrega y la serie.

Nota del Autor:

Un Amiibo al estilo de The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom sería increíble. Los diseños de los personajes ya lucen como pequeñas figuras, por lo que es extraño que Nintendo no haya aprovechado esta oportunidad hasta el momento.

Vía: EvielJanter