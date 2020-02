Review – Dreams

Fuera de la caja

Los rebeldes suelen ser quienes descubren nuevos horizontes y hacen que las cosas se muevan. Sin cierto grado de locura, cualquier medio creativo se quedaría estancado para siempre. En 2008, un pequeño estudio británico parte de la aquella entonces Sony Computer Entertainment, sorprendió al mundo con un concepto llamado LittleBigPlanet, el cual, de primera instancia lucía como un platformer 2D con cierto encanto pero no con tanto qué aportar. En realidad, lo que el PS3 estaba recibiendo era una sofisticada herramienta de creación de videojuegos que la comunicad no tardó en explotar y que claro, se extendió por varios juegos más. Tras otra enorme demostración de lo diferentes que son con lo que fue Tearaway en el PS Vita, los de Guildford se embarcaron en su proyecto más ambicioso, uno que costaría sangre y muchas lágrimas pero que al final, ha dado como resultado una de las experiencias más trascendentales y diferentes que el medio haya visto. Dreams es la nueva exclusiva del PS4 que en toda la extensión del término, se sale de la caja y rompe con muchísimas convenciones.

El proceso de desarrollo por el que ha atravesado Dreams ha sido un verdaderamente complicado y seguramente muy costoso para Sony Interactive Entertainment. Para refrescar un poco te memoria, te recuerdo que el juego fue anunciado en 2013. Sí, han pasado siete largos años desde que supimos que Media Molecule estaba trabajando en un nuevo juego exclusivo y ahora, en pleno 2020, finalmente se ha lanzando de manera oficial. Describir qué es este producto puede ser un poco complicado, pues por un lado es un videojuego infinito que probablemente nunca le vayas a ver fondo y por el otro, es una compleja herramienta de creación no solo de videojuegos, sino de audio, modelado 2D y 3D, así como un sofisticado software de animación y hasta programación. En resumidas cuentas, Dreams es un motor gráfico en forma que cualquier persona con con tiempo y ganas de aprender, puede tomar para crear lo que sea que le venga a la mente.

Hecho en Dreams

Como te decía en el párrafo anterior, decir exactamente qué es Dreams y para quién está dirigido, es un asunto complicado, al punto de que el propio Sony decidió hacer casi por completo de lado cualquier estrategia de marketing para intentar venderlo; es decir, se optó por mejor hacer que todo se fuera formando de manera orgánica y que quien estuviera genuinamente interesado en el juego lo tomara por cuenta propia. De igual forma, la cantidad de preguntas que existen alrededor del producto es considerable y espero, en esta reseña pueda resolver la gran mayoría pues en efecto, me encuentro ante una revisión fuera de lo común, al punto de que creo, la mejor perspectiva más bien te la podría dar un desarrollador profesional de videojuegos, no tanto un crítico convencional.

Haciendo de lado lo anterior, creo que la mejor manera de comenzar con esta reseña es contándote que Dreams está separado en dos grandes grupos. Por un lado tenemos su completa herramienta de creación llena de tutoriales de la que te hablaré un poco más adelante y por el otro, está este barril sin fondo del que te hablaba y que es ideal para cualquiera que no esté interesado en crear pero que sí tenga curiosidad por ever qué tanta locura está siendo generada por la comunidad y por el propio Media Molecule.

¿Dreams cuenta con una campaña como pasaba con los LittleBigPlanet? La respuesta sencilla a esa pregunta es sí, el nuevo juego de Media Molecule sí viene con una especie de campaña para un jugador llamada Art’s Dreams, la cual, fue creada por el propio estudio desarrollador usando exclusivamente las herramientas del propio juego. Esta pequeña aventura que tiene una duración de poco más de dos horas, sirve principalmente como show off y fuente de inspiración para creadores sobre todo lo que se puede hacer con el producto que se nos está presentando, y la verdad es que a pesar de su muy corta duración, uno sí queda genuinamente sorprendido de ver cómo es que todos esos efectos visuales y auditivos, fueron logrados con una herramienta de creación que está funcionando en nuestros PS4.

Es inevitable también preguntarse algo como ¿vale la pena comprar Dreams solo para jugar el contenido creado por Media Molecule? Aquí creo que mi respuesta más sincera sería un no. Yo, al igual que muchos, quedé emocionado con los avances que se daban sobre esta campaña dentro del juego, pero la realidad es que como te comentaba, tan solo es una pequeña demostración del potencial que tiene la herramienta de creación. Sí, la pasé muy bien en este rato jugando estas secciones de platforming en tres dimensiones, y en la intrincada historia que se nos presenta cuando todo se transforma en una especie de point & click, pero si tu interés por el título recae exclusivamente en este apartado, te diría que lo reconsideres.

Ahora bien, no todo acaba ahí para quienes no tienen interés en crear y solo quieren jugar. Dreams cuenta con una muy bien diseñada interfaz en la que puedes explorar todo tipo de creaciones divididas en diferentes categorías, las cuales, al menos para mediados de febrero de 2020, son bastas y sumamente variadas en todos los sentidos. Aquí entra el barril sin fondo del que te hablaba, pues básicamente estamos frente a contenido que difícilmente se acabará. Sigo muy sorprendido por la forma en la que en tan solo unos meses desde que se dio la beta del título, la comunidad se levantó para comenzar a crear todo tipo de locuras. Lo más impresionante es el dominio que ya se tiene de la herramienta de creación, misma que a pesar de ser sumamente amigable en todos los sentidos, sí requiere de esfuerzo para aprender a usarla para explotar todo su potencial. De verdad, ya puedes encontrar casi lo que sea, desde recreaciones de juegos completos como Red Dead Online o un Mario Kart, hasta animaciones, canciones y claro, videojuegos completos totalmente originales.

Lo anterior me hizo preguntarme si en algún momento, Sony y Media Molecule no consideraron convertir a Dreams en un motor gráfico para profesionales, algo así como Unity o el propio Unreal Engine, pues como te cuento, tan solo basta con meterse una media hora a ver creaciones de la comunidad para darte cuenta de que se puede crear cualquier cosa que le venga a la mente a alguien. No puedo esperar para ver cómo va a ir evolucionado todo esto, pues ahora, tan solo estamos frente al comienzo viendo la punta del iceberg de algo que probablemente, le dé un fuerte giro a cómo es que funciona el medio. ¿Vale la pena comprar Dreams si solo vas a consumir contenido de la comunidad? Sí, totalmente. Te vas a volver loco con todo lo que ya ya hay disponible.

Creación sin límites

Decir que Dreams es un herramienta sin límites más allá de la imaginación de sus propios usuarios no es una aseveración salida de algún departamento de marketing. Claro que puede sonar como slogan ideal para vender unidades, pero créeme cuando te digo que Media Molecule ha creado un software totalmente fuera de serie al que probablemente no le veremos el verdadero potencial hasta dentro de un par de años y más importante aún, ha puesto entre nosotros todo un mundo de posibilidades que está al alcance de cualquier dueño de un PS4 que tenga la voluntad y deseo suficiente de plasmar cualquier idea creativa que se le haya venido a la mente.

Lo anterior me lleva a otro cuestionamiento muy importante ¿quién puede tomar Dreams? ¿se necesita algún conocimiento previo en software de creación? Las respuestas son las siguiente. Cualquiera, de verdad, cualquiera puede tomar Dreams. No hay necesidad de que sepas de otras herramientas de creación, incluso te diría que puede ser muy atractivo incluso para quien no busca hacer un videojuego como tal. Las opciones de edición que tiene en audio y animación, también lo convierten en un software ideal para cualquiera que esté interesado en estas áreas.

Recuerdo que cuando en PlayStation Experience de 2017 entramos a una mesa redonda con Mark Healey y compañía de Media Molecule, en la cual, se nos dio un extenso demo de lo que para ese momento ya se podía hacer con Dreams. Mi sorpresa fue total, pero me quedó la duda de bueno, claramente se tiene algo especial, pero ¿qué tan complicado será de usar para cualquier persona? Uno de los grandes objetivos de Dreams es que justamente, todo usuario lo pueda tomar y pueda comenzar a crear sin mayores limitaciones, asunto que creo, se ha logrado, aunque también me parece importante recalcar que Dreams es una herramienta muchísimo más compleja que algo como Mario Maker o los propios LittleBigPlanet, por lo que para aprender cómo usarla correctamente, sí se requiere de un interés genuino por parte del jugador.

La gran noticia al respecto es que buena parte de los recursos de desarrollo de Dreams no solo se fueron en tener interfaces lo más simplificadas posibles que fueran maniobrables con las claras limitantes de un DualShock 4 o de unos PS Move para algo como esto, sino que se puso un enorme énfasis y esfuerzo en la creación de elaborados tutoriales que te llevan paso a paso por todas las bondades del software. En realidad, podríamos decir que la verdadera campaña o el reto del juego se encuentra justamente en aprender cómo usar todas estas posibilidades que se nos ponen enfrente.

A pesar de que como te decía, usar los controles de movimiento de cualquier mando de PS4 para mover el puntero en la pantalla y a la vez, echar mano de todos sus botones para ejecutar diferentes acciones es algo que indudablemente funciona, la cantidad de opciones que se nos ponen enfrente es algo que al menos a mi, me abrumó enormemente. Es claro que Media Molecule no nos podía dejar solos, así que armó una serie te tutoriales que te llevan desde lo más básico como mover la cámara y seleccionar cualquier objeto, hasta asuntos de programación más complejos para que poco a poco vayas desarrollando ese proyecto que tienes en mente. Aquí te diría que sí te armes de paciencia, porque el juego se toma su tiempo para mostrarnos todas sus bondades y más que nada, asegurarse de que estamos entendiendo lo que se nos está intentando enseñar. Lo mejor de todo es que estas autenticas clases vienen muy bien organizadas y la mayoría de ellas son acompañadas con videos para que puedas ver exactamente cómo usar cierta herramienta o hacer cualquier acción.

Mi consejo sería que sí te tomes tu tiempo para hacer cada uno de estos tutoriales por más tontos que puedan sonar. Te repito que Media Molecule creó interfaces intuitivas y funcionales, pero eso no quiere decir que por arte de magia vayas a tomar Dreams y en unos minutos estés haciendo sofisticados videojuegos o complejas animaciones. La verdad es que al menos yo durante las primeras horas con el juego, sí me llegué a sentir un poco perdido sobre cómo hacer tal o cual cosa, además de que como te comentaba, es muy fácil sentirse abrumado por todas las posibilidades que se nos ponen enfrente.

Una vez que superas toda esta etapa de tutoriales y básicamente te gradúas de la academia de Dreams, puede que ya sea momento de crear tus propios proyectos. Para lograr lo anterior, Media Molecule pone a nuestra disposición una autentica red social de creadores para que podamos trabajar en equipo. Además de que el título incluye un sin fin de assets (modelos 3D, música, animaciones, etc) de todo tipo para que le puedas dar vida rápidamente a un juego que tengas en mente, también puedes echar mano del talento de la comunidad. Dentro del Community Jam, podrás buscar el trabajo de músicos, animadores, programadores y demás talentos para aprovecharlo en tus creación o por qué no, tú colaborar directamente con el trabajo de otros. Es sumamente sencillo contactar a esa persona que sabes, le traerá justo lo que necesitas a tu proyecto.

Algo que me parece importante anotar es que Dreams sí funciona en modo offline. Toda la herramienta de creación, así como la campaña y demás demos creados por Media Molecule, pueden ser disfrutados sin tener que estar conectado a internet. Claro que te privas de todo el tema de comunidad y del no poder publicar tus creaciones, pero el juego sí funciona perfectamente sin que tu PS4 esté conectado.

El potencial de Dreams como herramienta de creación es algo fuera de serie. Simplemente no se me ocurre algo que se le equipare. Es como si un importante estudio de producción de cine decidiera sacar al mercado un software de edición de video que a su vez, incluye clases de cinematografía. Media Molecule ha puesto sobre la mesa las brochas, pinturas y lienzo para que cualquier persona con un PS4 pueda convertirse en artista. Lo mejor de todo este asunto es que si uno también lo revisa en términos de dinero, te puedes dar cuenta de que la inversión que tienes que hacer es ridícula si se le compara con lo que cuesta la licencia de cualquier software de edición de video, modelado 3D, edición de audio o de animación. Esto sin mencionar que aparte, le debes de pagar a alguien para que te enseñe a usarlos. Aquí todo está dentro de un mismo paquete.

Todo un legado

La preocupación de qué va a pasar con Media Molecule ahora que finalmente han completado Dreams es algo que todos deberíamos de tomar en cuenta. Dreams es un capricho de algún alto ejecutivo de Sony. Haberle dado gas durante casi una década a un proyecto que difícilmente recuperará siquiera su inversión, es algo que indudablemente traerá consecuencias, sobre todo si uno ve cómo es que últimamente la compañía se ha venido reestructurando. Esperemos que esta campaña de marketing orgánica en donde solo algunos medios estamos intentando hacerle ruido a un producto tan especial, combinada con lo que los propios usuarios y comunidad puedan lograr recomendándolo de boca en boca, sea suficiente para que financieramente, el proyecto se pueda rescatar un poco.

Del lado artístico, me parece que todos los objetivos de Media Molecule se cumplieron y ahora más que nunca, su legado se ha arraigado dentro del medio. Estoy completamente seguro de que su comunidad se mantendrá muy activa dentro de un buen rato y como lo dije a lo largo de esta reseña, aún nos falta por ver cuál es el verdadero potencial de Dreams. Si tienes la curiosidad de ver hasta qué punto puede llegar tu creatividad, entonces lo nuevo del PS4 es totalmente para ti, mismo caso si quieres saber hasta qué punto la gente llevará todo esto. Vale la pena mencionar que la calificación aquí representada en realidad no significa mucho, pues como lo expresé, ésta ha sido una revisión totalmente fuera de lo común en la que más bien analizamos un software de creación, más que un videojuego como tal.