El siguiente mes estará disponible Animal Crossing: New Horizons, acompañado de un nuevo modelo del Nintendo Switch, pero este no será el único re-diseño de la familia del Switch a la venta en marzo. Los fans de Nintendo tendrán la oportunidad de comprar un Switch Lite color coral.

Puede parecer un Switch Lite rosado, pero el color es en realidad coral, un tono rosado o rojo anaranjado nombrado por criaturas marinas del mismo color, y se une a Nintendo Switch Lites turquesa, gris y amarillo. Esta edición saldrá a la venta en Japón el próximo 20 de marzo, perfecto para estrenarlo junto a New Horizons, y en occidente estará disponible el 3 de abril. Su precio será de $199 dólares, es decir, el mismo que los demás modelos Lite.

A pesar de que el coronavirus retrasará la distribución de Switch, tanto en Japón como en América y Europa, el Lite Coral no se verá afectado por este problema, debido a que su producción se realizó a mediados de enero de este año. Las pre-ventas darán inicio el próximo 7 de marzo.

A new splash of color joins the #NintendoSwitchLite lineup! The vibrant and playful coral Nintendo Switch Lite system arrives on 4/3! pic.twitter.com/bZwdrPMm1R

