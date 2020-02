Coronavirus provocará escasez de Switch en América y Europa

Parece ser que el PS5 y el nuevo Xbox no serán las únicas consolas afectadas por el coronavirus, pues un nuevo reporte sugiere que América y Europa sufrirán escasez de Nintendo Switch debido a este brote. El mes pasado, la Gran N admitió que el coronavirus había tenido un fuerte impacto en la producción del Switch en Japón, pero poco después afirmó que esto no tendría repercusiones en Occidente… lo cual resultó no ser tan cierto.

De acuerdo con Bloomberg, Nintendo está teniendo dificultades en satisfacer la demanda que existe para su consola híbrida en el mercado occidental. Al parecer, China no está proveyendo los suficientes componentes a Vietnam, una fabrica que se utiliza principalmente para manufacturar consolas hacia los Estados Unidos.

El coronavirus también ha provocado que el esperado port de The Outer Worlds para Nintendo Switch se retrasara indefinidamente, pero esperamos que esta situación pueda resolverse a la brevedad.

Fuente: Bloomberg