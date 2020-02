Nvidia revela nueva tarjeta gráfica inspirada por Cyberpunk 2077

El día de ayer por la tarde, la cuenta de Nvidia adelantó que junto con CD Projekt RED estarían lanzando una edición especial de su tarjeta gráfica GeForce RTX 2080 Ti, inspirada por el anticipado videojuego Cyberpunk 2077. Esta edición no estaría disponible para su compra, y la única manera de hacerte con una, sería por pura suerte a través de un concurso organizado por la propia marca.

El concurso ya está activo en todas sus redes sociales, y concursar es muy simple. Por si no tuviste oportunidad de ver el video de acá arriba, aquí abajo te dejamos los pasos que debes seguir para participar, cortesía de Nvidia:

Introducing the GeForce RTX 2080 Ti Cyberpunk 2077 Edition.

We made 77 for our community.

Want one? Here’s how:

1. RT this video.

2. Tag a gamer who is as excited as you about Cyberpunk 2077 in the replies with #RTXOn

3. If selected, you BOTH win these limited edition GPUs! pic.twitter.com/IG2BZZCZ6H

— NVIDIA GeForce (@NVIDIAGeForce) February 17, 2020