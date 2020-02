CDPR no descarta planes de llevar Cyberpunk 2077 al Switch

Cyberpunk 2077 es uno de los juegos más anticipados de este año. La nueva propuesta de CD Projekt RED promete llevarnos a un mundo donde la corrupción y la violencia son el pan de cada día, y por más imposible que parezca, sus desarrolladores aún no descartan la posibilidad de permitirnos disfrutar de este título de manera portátil con el Nintendo Switch.

Ésta no sería la primera vez en que CDPR es cuestionado sobre sus planes para Cyberpunk 2077 en la consola híbrida de Nintendo, pero su más reciente respuesta nos da un poco más de esperanzas. ONMSFT compartió una entrevista con John Mamais de CDPR, en donde se le preguntó sobre una versión para Switch. Aquí su respuesta:

“Hasta donde yo sé, no. Todavía no. No sé si Cyberpunk 2077 pueda funcionar en el Nintendo Switch. Podría ser demasiado cargado para él. Pero, logramos poner Witcher 3 en él y pensamos que sería muy pesado pero de alguna manera lo logramos.”