Re-imaginan a Goku como una armadura de Iron Man

Dragon Ball sabe un par de cosas en cuanto a superhéroes. Aunque Goku no se considera a sí mismo uno, el Saiyajin es visto como un héroe para muchos otros, más que como una amenaza. Aunque claro, personajes como el Gran Saiyman representan lo que es un héroe de verdad, un nuevo fan-art le da a Goku la posibilidad de trabajar con uno de los héroes más grandes de Marvel.

Por medio de Twitter, un artista conocido como AzizDraws re-imaginó a Goku como una armadura de Iron Man, con todo y cabello incluido. Velo por ti mismo aquí abajo:

I put a little bit more effort than I expected to for this #Drawpile session… #goku #ironman pic.twitter.com/U91TH1OT9P

— Aziz Mbye | AzizDraws (@AzizDraws) January 29, 2020