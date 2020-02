¡Ésta será la historia de la nueva temporada de Super Dragon Ball Heroes!

A pesar de que por el momento no hay un anime oficial de Dragon Ball, esto no significa que los fans del shonen no puedan disfrutar de las aventuras de Goku y sus amigos de forma animada. Gracias a que Super Dragon Ball Heroes no forma parte del canon, hemos visto algunos de los sucesos más inesperados en toda la serie, y la segunda temporada nos promete más de esto.

Después de los sucesos del primer arco del anime, los fans deben estar más que listos, debido a que la segunda parte será más grande en todos los sentidos. Gracias al usuario Cipher, por fin conocemos de qué tratará la siguiente temporada de Super Dragon Ball Heroes.

Next issue in Saikyо̄ Jump, Super Dragon Ball Heroes: Big Bang Mission!!! (yes, the "!!!" is part of the title) begins publication. A short preview page and bit of teaser text are included after Universe Mission. pic.twitter.com/qv4XPUyKbZ

— Cipher (@Cipher_db) February 1, 2020