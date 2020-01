Cyberpunk 2077 ha sufrido un fuerte retraso

Así de la nada, CD Projekt Red ha retrasado Cyberpunk 2077, que anteriormente iba a debutar el 16 de abril de 2020, ahora llegará hasta el 17 de septiembre de este mismo año.

Por medio de un comunicado, la desarrolladora declaró lo siguiente:

We have important news regarding Cyberpunk 2077’s release date we’d like to share with you today. pic.twitter.com/aWdtR0grYV

— CD PROJEKT RED (@CDPROJEKTRED) January 16, 2020