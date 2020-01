La protagonista de Battlefront 2 podría aparecer en The Mandalorian

¿Veremos un personaje de Star Wars Battlefront II en la segunda temporada The Mandalorian? Podría ser posible. Siendo más específico, parece ser que la protagonista de la campaña del juego, Iden Versio, puede ser agregada al elenco de personajes durante esta segunda parte. Janina Gavankar, actriz que presta su voz y parentesco al personaje, tuvo una interacción bastante interesante con un fan vía Twitter.

You’ll have to ask Mr. @dave_filoni https://t.co/bHjz4oX2pr

— janina gavankar (@Janina) January 15, 2020